Загрузка... Забурились пожить: Три миллиона буров из ЮАР подыскивают себе местечко в России 🔊 Воспроизвести



В южные регионы России зачастили делегации из ЮАР. То в Ставропольский край нагрянут, то на Кубань,то в Крым. Казалось бы, африканцы,но негров среди них нет, одни белые. Это южноафриканские буры,потомки голландских переселенцев, подыскивают, куда бы им перебраться на постоянное место жительства после принятого Кейптауном закона об изъятии земель у белых фермеров. На родине владельцев 70% сельскохозяйственных угодий страны ждёт верная гибель от чёрной руки земляков, вот и ищут, куда бежать, сообщает



Три тысячи белых фермеров уже погибли, пытаясь отстоять свои наделы, после того как этой весной парламент ЮАР принял поправки к конституции, одобряющие безвозмездное изъятие земельных участков у африканеров. Три тысячи из 3 млн белых африканцев. Если бы во времена апартеида белые за короткий промежуток времени истребили столько же чернокожих людей, международные организации взвыли бы на весь мир от негодования. А сегодня они помалкивают – белых потомков колонизаторов, стало быть, убивать не запрещено. И плевать, что принятый закон противоречит международному праву, в частности конвенции 1947 года о неприкосновенности частной собственности. Впрочем, в своё время белые колонизаторы эту конвенцию не подписали – и теперь, стало быть, им остаётся пенять на себя. Или – бежать. Чем дальше, тем лучше, вот хоть в Россию. В южные регионы России зачастили делегации из ЮАР. То в Ставропольский край нагрянут, то на Кубань,то в Крым. Казалось бы, африканцы,но негров среди них нет, одни белые. Это южноафриканские буры,потомки голландских переселенцев, подыскивают, куда бы им перебраться на постоянное место жительства после принятого Кейптауном закона об изъятии земель у белых фермеров. На родине владельцев 70% сельскохозяйственных угодий страны ждёт верная гибель от чёрной руки земляков, вот и ищут, куда бежать, сообщает ВЕРСИЯ Три тысячи белых фермеров уже погибли, пытаясь отстоять свои наделы, после того как этой весной парламент ЮАР принял поправки к конституции, одобряющие безвозмездное изъятие земельных участков у африканеров. Три тысячи из 3 млн белых африканцев. Если бы во времена апартеида белые за короткий промежуток времени истребили столько же чернокожих людей, международные организации взвыли бы на весь мир от негодования. А сегодня они помалкивают – белых потомков колонизаторов, стало быть, убивать не запрещено. И плевать, что принятый закон противоречит международному праву, в частности конвенции 1947 года о неприкосновенности частной собственности. Впрочем, в своё время белые колонизаторы эту конвенцию не подписали – и теперь, стало быть, им остаётся пенять на себя. Или – бежать. Чем дальше, тем лучше, вот хоть в Россию. Крымские татары испугались «белого бвану»



В Крыму делегацию буров, гостившую месяц назад, кто-то в шутку назвал «белоэмигрантами» – название тут же прилипло. Прочие шутки про гостей из Южной Африки, как правило, неполиткорректны и связаны с местными коренными народностями, кавказцами Ставрополья и крымскими татарами. Понятно, в каком контексте: шутят в основном про «белого бвану» и его «чёрного мгангу». «В Крыму началось замещение коренного населения! – бьёт в набат один из лидеров запрещённого в России меджлиса крымско-татарского народа* Эскендер Бариев. – Стоит вопрос, чтобы расселить на полуострове буров!» Расселить-то их, наверное, можно, вот только буры нипочём не желают расселяться частями, а хотят выбрать для дальнейшего проживания одну страну. Провозгласив этой весной лозунг «Время уезжать!», первоначально они обсуждали два варианта своего массового исхода – в США и Австралию. Но американцы нынче принялись отгораживаться от Мексики стеной с колючей проволокой и портить отношения с Канадой, так что принять 3 млн буров – для Вашингтона манёвр категорически несвоевременный. В свою очередь, австралийские власти готовы встретить буров с распростёртыми объятиями, но предлагают им осваивать северные территории – земли аборигенов. А климат там, признаться, суровый. И бурам к тому же нисколько не улыбается повторение их же африканской одиссеи.



Так что 3 млн голландских колонистов вскоре могут появиться в России – в Крыму, а также в Ставропольском и Краснодарском краях. Возможно, понравится им и в Ростовской области. Республики Северного Кавказа их, откровенно говоря, не привлекли – переселенцы опасаются, что не найдут общего языка с местным населением. Идеально было бы не разбредаться, а всем перебраться в Крым, считает лидер переселенцев, профессор Ян Адриан Шлебуш. Но полуостров, население которого за четыре года и так увеличилось с 2 млн человек чуть ли не вдвое (за счёт «понаехавших» украинцев и молдаван), может тогда пойти на дно. Впрочем, профессор Шлебуш полагает, что проблема перенаселения южных российских земель во многом надуманна, и напоминает, что в XIX веке государь император всероссийский уже привлекал колонистов из Германии и с Балкан осваивать южные земли. Буры же издавна известны как умелые фермеры, напомнил профессор Шлебуш, а климат Южной Африки во многом похож на крымский.



У кого деньги, у того и земля



Переезжать с места на место бурам не впервой – изначально они перебирались в Африку из Голландии, а затем, когда в XIX веке Кейптаун у них «отжали» англичане, продолжили свой путь на восток континента. Исторически так сложилось, что у местного чернокожего населения к труду на земле не лежала душа. Зато белые африканеры вкалывали на ней как проклятые. Эту особенность знал и понимал Нельсон Мандела – но не его последователи, обуреваемые жадностью. Чтобы вы понимали: по соседству, в Зимбабве, что-то похожее совсем недавно уже происходило. Белых фермеров – их было порядка 5 тыс. – изгнали с наделов в начале нулевых при Роберте Мугабе. Однако новые чернокожие хозяева за короткий промежуток времени довели эти угодья до полнейшего упадка. И сменщик Мугабе, президент Эммерсон Мнангагва, решил, пока не поздно, ситуацию переиграть. Своим указом он вернул угодья белым африканерам. И вот уже агентство Рейтер подписывает фоторепортаж, повествующий о восстановлении статус-кво: «Слёзы радости, когда белый фермер возвращается на захваченную у него землю». Рыдают от счастья, разумеется, оголодавшие чернокожие люди. Скорее всего в ЮАР эта трогательная история со временем повторится. Но пока там действует новый закон об изъятии у белых фермеров их земельных угодий (а это, по данным агентства Блумберг, порядка 73% всей пахотной земли в стране), и буры не успевают хоронить своих близких, убитых чернокожими земляками. Самое время всерьёз задуматься о смене местожительства.



Если верить данным Блумберга, остаться в ЮАР намерены лишь несколько тысяч африканеров. Таким образом, на ПМЖ за границу со дня на день готовы рвануть без малого 3 млн человек. Судя по тому, что других вариантов, кроме российского, у переселенцев не остаётся, поедут они в итоге именно к нам – не только со своим сельскохозяйственным опытом, но и с немалыми денежными накоплениями. Хорошо это или плохо? Не спешите с ответом. Сегодня в Крыму приватизировано не более 5% земельных угодий, и это в основном золотоносные пляжные зоны. Остальная земля находится в государственной собственности – формально, а на самом деле все жирные угодья с виноградниками, табачными плантациями и полями с лавандой и прочими эфиромасличными культурами уже поделены. Но у их фактических хозяев не хватает средств, чтобы де-юре закрепить статус-кво. Зато у переселенцев денег невпроворот. И они запросто могут подвинуть в сторону этих самых фактических хозяев – приближённых местных чиновников и силовиков не самого высокого уровня. Не у дел окажутся и крымские татары, мечтающие заполучить в собственность сельскохозяйственные наделы на южном берегу и в районах, не испытывающих недостатка в воде. С зажиточными бурами они просто не смогут тягаться мошной. Не послужит ли всё это эскалации напряжения на полуострове?



Из африканской житницы – в российскую



Этой осенью в Госсовете Крыма вопрос о переселении буров рассмотрят уже на законодательном уровне. Больше всего депутатов волнует вопрос, а хватит ли у приезжих денег, чтобы осесть на полуострове, не требуя от государства компенсаций и прочих мелких подачек? Разъясняют эту тревогу так: мол, нам известно, что «белые» наделы в ЮАР выставлены на торги, причём дело приняло массовый оборот, и земли продаётся много. А вот покупателей нет. Те же Шлебуши безуспешно продают свои 22 гектара земли примерно за 25 млн российских руб­лей и уже готовы сбросить цену чуть ли не вдвое, ведь в Крыму гектар сейчас идёт примерно по полмиллиона. Другой насущный вопрос: как буры отнесутся к тому, что им в первую очередь предложат обезвоженные северные земли? Но в Крыму, похоже, настроены на порядок гостеприимнее, чем на Кубани, – тамошние законодатели пока и слышать не хотят об африканских переселенцах. Что же касается Ставрополья, то там рассудили практически, мол, соседи-адыгейцы у нас и так хозяйничают, не уплачивая в бюджет ни копейки, так уж пускай приезжие африканцы оформляют на себя те же пастбища и прочие наделы на 99 лет (это их основное условие) и пополняют краевой бюджет. Край многонациональный, «переварит» и трудолюбивых буров. В общем, вопрос о сельскохозяйственной колонии африканцев практически решён – непонятно пока только, сколько людей в этом году переедет на новое место из провинции Фрайстаат, главной житницы ЮАР.



Васви Абдураимов, крымско-татарский общественный деятель:



– Если вопрос с переездом буров в Крым всё-таки решится, неизбежно возникнет земельный вопрос. Одно дело, если они будут претендовать на земли севера полуострова, помогут в мелиорации, вложат свои накопления в развитие этих территорий, и другое, если они положат глаз на хорошо освоенные, но пока не приватизированные угодья в центральном Крыму и на юге. Тут может произойти столкновение интересов. Буры – народ воинственный, так что ничем хорошим это, подозреваю, не закончится. В Крыму делегацию буров, гостившую месяц назад, кто-то в шутку назвал «белоэмигрантами» – название тут же прилипло. Прочие шутки про гостей из Южной Африки, как правило, неполиткорректны и связаны с местными коренными народностями, кавказцами Ставрополья и крымскими татарами. Понятно, в каком контексте: шутят в основном про «белого бвану» и его «чёрного мгангу». «В Крыму началось замещение коренного населения! – бьёт в набат один из лидеров запрещённого в России меджлиса крымско-татарского народа* Эскендер Бариев. – Стоит вопрос, чтобы расселить на полуострове буров!» Расселить-то их, наверное, можно, вот только буры нипочём не желают расселяться частями, а хотят выбрать для дальнейшего проживания одну страну. Провозгласив этой весной лозунг «Время уезжать!», первоначально они обсуждали два варианта своего массового исхода – в США и Австралию. Но американцы нынче принялись отгораживаться от Мексики стеной с колючей проволокой и портить отношения с Канадой, так что принять 3 млн буров – для Вашингтона манёвр категорически несвоевременный. В свою очередь, австралийские власти готовы встретить буров с распростёртыми объятиями, но предлагают им осваивать северные территории – земли аборигенов. А климат там, признаться, суровый. И бурам к тому же нисколько не улыбается повторение их же африканской одиссеи.Так что 3 млн голландских колонистов вскоре могут появиться в России – в Крыму, а также в Ставропольском и Краснодарском краях. Возможно, понравится им и в Ростовской области. Республики Северного Кавказа их, откровенно говоря, не привлекли – переселенцы опасаются, что не найдут общего языка с местным населением. Идеально было бы не разбредаться, а всем перебраться в Крым, считает лидер переселенцев, профессор Ян Адриан Шлебуш. Но полуостров, население которого за четыре года и так увеличилось с 2 млн человек чуть ли не вдвое (за счёт «понаехавших» украинцев и молдаван), может тогда пойти на дно. Впрочем, профессор Шлебуш полагает, что проблема перенаселения южных российских земель во многом надуманна, и напоминает, что в XIX веке государь император всероссийский уже привлекал колонистов из Германии и с Балкан осваивать южные земли. Буры же издавна известны как умелые фермеры, напомнил профессор Шлебуш, а климат Южной Африки во многом похож на крымский.У кого деньги, у того и земляПереезжать с места на место бурам не впервой – изначально они перебирались в Африку из Голландии, а затем, когда в XIX веке Кейптаун у них «отжали» англичане, продолжили свой путь на восток континента. Исторически так сложилось, что у местного чернокожего населения к труду на земле не лежала душа. Зато белые африканеры вкалывали на ней как проклятые. Эту особенность знал и понимал Нельсон Мандела – но не его последователи, обуреваемые жадностью. Чтобы вы понимали: по соседству, в Зимбабве, что-то похожее совсем недавно уже происходило. Белых фермеров – их было порядка 5 тыс. – изгнали с наделов в начале нулевых при Роберте Мугабе. Однако новые чернокожие хозяева за короткий промежуток времени довели эти угодья до полнейшего упадка. И сменщик Мугабе, президент Эммерсон Мнангагва, решил, пока не поздно, ситуацию переиграть. Своим указом он вернул угодья белым африканерам. И вот уже агентство Рейтер подписывает фоторепортаж, повествующий о восстановлении статус-кво: «Слёзы радости, когда белый фермер возвращается на захваченную у него землю». Рыдают от счастья, разумеется, оголодавшие чернокожие люди. Скорее всего в ЮАР эта трогательная история со временем повторится. Но пока там действует новый закон об изъятии у белых фермеров их земельных угодий (а это, по данным агентства Блумберг, порядка 73% всей пахотной земли в стране), и буры не успевают хоронить своих близких, убитых чернокожими земляками. Самое время всерьёз задуматься о смене местожительства.Если верить данным Блумберга, остаться в ЮАР намерены лишь несколько тысяч африканеров. Таким образом, на ПМЖ за границу со дня на день готовы рвануть без малого 3 млн человек. Судя по тому, что других вариантов, кроме российского, у переселенцев не остаётся, поедут они в итоге именно к нам – не только со своим сельскохозяйственным опытом, но и с немалыми денежными накоплениями. Хорошо это или плохо? Не спешите с ответом. Сегодня в Крыму приватизировано не более 5% земельных угодий, и это в основном золотоносные пляжные зоны. Остальная земля находится в государственной собственности – формально, а на самом деле все жирные угодья с виноградниками, табачными плантациями и полями с лавандой и прочими эфиромасличными культурами уже поделены. Но у их фактических хозяев не хватает средств, чтобы де-юре закрепить статус-кво. Зато у переселенцев денег невпроворот. И они запросто могут подвинуть в сторону этих самых фактических хозяев – приближённых местных чиновников и силовиков не самого высокого уровня. Не у дел окажутся и крымские татары, мечтающие заполучить в собственность сельскохозяйственные наделы на южном берегу и в районах, не испытывающих недостатка в воде. С зажиточными бурами они просто не смогут тягаться мошной. Не послужит ли всё это эскалации напряжения на полуострове?Этой осенью в Госсовете Крыма вопрос о переселении буров рассмотрят уже на законодательном уровне. Больше всего депутатов волнует вопрос, а хватит ли у приезжих денег, чтобы осесть на полуострове, не требуя от государства компенсаций и прочих мелких подачек? Разъясняют эту тревогу так: мол, нам известно, что «белые» наделы в ЮАР выставлены на торги, причём дело приняло массовый оборот, и земли продаётся много. А вот покупателей нет. Те же Шлебуши безуспешно продают свои 22 гектара земли примерно за 25 млн российских руб­лей и уже готовы сбросить цену чуть ли не вдвое, ведь в Крыму гектар сейчас идёт примерно по полмиллиона. Другой насущный вопрос: как буры отнесутся к тому, что им в первую очередь предложат обезвоженные северные земли? Но в Крыму, похоже, настроены на порядок гостеприимнее, чем на Кубани, – тамошние законодатели пока и слышать не хотят об африканских переселенцах. Что же касается Ставрополья, то там рассудили практически, мол, соседи-адыгейцы у нас и так хозяйничают, не уплачивая в бюджет ни копейки, так уж пускай приезжие африканцы оформляют на себя те же пастбища и прочие наделы на 99 лет (это их основное условие) и пополняют краевой бюджет. Край многонациональный, «переварит» и трудолюбивых буров. В общем, вопрос о сельскохозяйственной колонии африканцев практически решён – непонятно пока только, сколько людей в этом году переедет на новое место из провинции Фрайстаат, главной житницы ЮАР. Загрузка... versia.ru Категории: в мире, общество Ключевые слова: Россия, юар, буры, мигранты, Крым География: Россия — статья прочитана 94 раза Комментарии