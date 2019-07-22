Суд признал Нидерланды частично ответственными за резню в Сребренице 🔊 Воспроизвести AFP/GETTY IMAGES Image caption 350 мужчин и юношей были среди примерно 5 тысяч мусульманских беженцев, находившихся под охраной контингента на базе ООН в Потокари



Верховный суд Нидерландов признал частичную ответственность государства за убийство около 350 боснийских мусульман во время резни в Сребренице в 1995 году, сообщает



Согласно решению суда, Нидерланды на 10% ответственны за резню в Сребренице, так как миротворческий контингент этой страны мог предотвратить некоторые убийства.



Правительство Нидерландов заявило, что признает судебное решение. "Государство признает свою ответственность за нанесенный ущерб, о котором говорится в решении Верховного суда", - говорится в заявлении министерства обороны Нидерландов. Верховный суд Нидерландов признал частичную ответственность государства за убийство около 350 боснийских мусульман во время резни в Сребренице в 1995 году, сообщает ВВС Согласно решению суда, Нидерланды на 10% ответственны за резню в Сребренице, так как миротворческий контингент этой страны мог предотвратить некоторые убийства.Правительство Нидерландов заявило, что признает судебное решение. "Государство признает свою ответственность за нанесенный ущерб, о котором говорится в решении Верховного суда", - говорится в заявлении министерства обороны Нидерландов.



В июле 1995 года армия боснийских сербов вторглась на территорию Сребреницы, которая стала пристанищем для тысяч боснийских мусульман, спасавшихся от этнических чисток. Всего около 20 тысяч беженцев прибыли в Сребреницу под защитой нидерландского контингента миротворцев ООН.



В ходе вторжения сербы убили около 8 тысяч мужчин и мальчиков из мусульманских семей. Резня в Сребренице стала крупнейшим массовым убийством в Европе со времен Второй мировой войны.



350 мужчин и юношей были среди примерно 5 тысяч мусульманских беженцев, находившихся под охраной контингента на базе ООН в Потокари. Основную часть беженцев составляли женщины и дети. Сербы потребовали выдать им юношей и мужчин, заявив, что хотят их допросить, но на самом деле убили.



Контингент миротворцев составлял 600 человек, вооруженных стрелковым оружием. Войска "Республики Сербской", которые окружили Сребреницу, в своем распоряжении имели артиллерию.



Голландский суд в 2014 году уже постановил, что Нидерланды несут ответственность за убийство ополченцами Ратко Младича более 300 боснийских мусульман в Сребренице.



Активисты организации "Матери Сребреницы" были разочарованы решением суда, в котором говорилось о том, что к смерти остальных тысяч погибших в ходе резни в Сребренице Голландия отношения не имеет, и подали апелляцию.



AFP Image caption Всего в Сребренице погибли около 8 тысяч мусульман



В июне 2017 года апелляционный суд оставил в силе решение, в соответствии с которым государство Нидерланды частично несет ответственность за убийство около 350 боснийских мусульман во время резни в Сребренице в 1995 году. Как постановил суд, контингент ООН, представлявший государство Нидерланды, знал, что мусульманам, которых передают сербам, грозила опасность. Несмотря на это, военные решили выдворить их за пределы безопасной зоны с целью предотвратить хаос внутри миротворческой базы в Потокари. Выдав мужчин, они продолжили эвакуацию оставшихся беженцев в город Тузла.



В 2002 году Нидерландский институт военной документации опубликовал доклад об обстоятельствах и причинах падения Сребреницы. Авторы доклада утверждали, что решение о направлении Нидерландами "голубых касок" в Боснию было ошибочным. На фоне острых дискуссий в связи с публикацией доклада 16 апреля 2002 года правительство Нидерландов досрочно ушло в отставку.



Резня в Сребренице: хронология событий



6-8 июля 1995: боснийские сербы обстреливают анклав ООН Сребреница.



9 июля: артиллерийские обстрелы становятся более интенсивными: тысячи боснийских сербов бегут в Сребреницу.



10 июля: миротворческий контингент из Нидерландов попросил ООН о поддержке с воздуха, после того как боснийские сербы обстреляли его позиции. Близ базы миротворцев скапливаются толпы беженцев.



11 июля: более 20 тысяч беженцев направляются к главной базе миротворцев из Нидерландов в Потокари. Сербы угрожают убить захваченных ими голландских заложников после того, как нидерландские самолеты F-16 нанесли удары по позициям сербов. Боснийские сербы под командованием генерала Ратко Младича входят в Сребреницу, несмотря на то, что эта территория была объявлена Совбезом ООН зоной безопасности, и требуют немедленного разоружения боснийских мусульман.



12 июля: около 23 тысяч женщин и детей были депортированы на территорию, занятую боснийскими мусульманами. Мужчины в возрасте от 12 до 77 лет были задержаны "для проведения допросов". Их держали в автофургонах и на территории складских помещений.



13 июля: первые убийства мусульман происходят около села Кравица. Нидерландские миротворцы передали сербам более 5 тысяч мусульман, укрывшихся на территории базы миротворцев, в обмен на 14 нидерландских миротворцев, которых боснийские сербы удерживали в заложниках.



14 июля: появляются первые сообщения о массовых убийствах мусульман. Во время событий в Сребренице нидерландскому миротворческому батальону Dutchbat было поручено защищать анклав ООН на востоке Боснии.В июле 1995 года армия боснийских сербов вторглась на территорию Сребреницы, которая стала пристанищем для тысяч боснийских мусульман, спасавшихся от этнических чисток. Всего около 20 тысяч беженцев прибыли в Сребреницу под защитой нидерландского контингента миротворцев ООН.В ходе вторжения сербы убили около 8 тысяч мужчин и мальчиков из мусульманских семей. Резня в Сребренице стала крупнейшим массовым убийством в Европе со времен Второй мировой войны.350 мужчин и юношей были среди примерно 5 тысяч мусульманских беженцев, находившихся под охраной контингента на базе ООН в Потокари. Основную часть беженцев составляли женщины и дети. Сербы потребовали выдать им юношей и мужчин, заявив, что хотят их допросить, но на самом деле убили.Контингент миротворцев составлял 600 человек, вооруженных стрелковым оружием. Войска "Республики Сербской", которые окружили Сребреницу, в своем распоряжении имели артиллерию.Голландский суд в 2014 году уже постановил, что Нидерланды несут ответственность за убийство ополченцами Ратко Младича более 300 боснийских мусульман в Сребренице.Активисты организации "Матери Сребреницы" были разочарованы решением суда, в котором говорилось о том, что к смерти остальных тысяч погибших в ходе резни в Сребренице Голландия отношения не имеет, и подали апелляцию.В июне 2017 года апелляционный суд оставил в силе решение, в соответствии с которым государство Нидерланды частично несет ответственность за убийство около 350 боснийских мусульман во время резни в Сребренице в 1995 году. Как постановил суд, контингент ООН, представлявший государство Нидерланды, знал, что мусульманам, которых передают сербам, грозила опасность. Несмотря на это, военные решили выдворить их за пределы безопасной зоны с целью предотвратить хаос внутри миротворческой базы в Потокари. Выдав мужчин, они продолжили эвакуацию оставшихся беженцев в город Тузла.В 2002 году Нидерландский институт военной документации опубликовал доклад об обстоятельствах и причинах падения Сребреницы. Авторы доклада утверждали, что решение о направлении Нидерландами "голубых касок" в Боснию было ошибочным. На фоне острых дискуссий в связи с публикацией доклада 16 апреля 2002 года правительство Нидерландов досрочно ушло в отставку. bbc.com Категории: в Европе, история, чп и криминал Ключевые слова: Косово, Сербия, Югославия, резня — статья прочитана 146 раз Комментарии