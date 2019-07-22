Главная >> Новости >> экономика, технологии, в России >> «Росэнергоатом» намерен законсервировать недостроенную Балтийскую АЭС

«Росэнергоатом» намерен законсервировать недостроенную Балтийскую АЭС

Фото — Алексей Милованов, «Новый Калининград»


Концерн «Росэнергоатом» намерен законсервировать недостроенную Балтийскую АЭС в Калининградской области. Соответствующие изменения должны быть внесены в инвестпрограмму компании на ближайшие годы. Об этом сообщает «Интерфакс» и Новый Калининград со ссылкой на проект инвестпрограммы компании.

Согласно документу, речь речь идет о необходимости консервации на 5 лет объектов незавершенного строительства энергоблоков № 1 и № 2. Предельная стоимость работ в ценах соответствующих лет оценивается в 3 млрд руб. (с НДС).
Согласно сайту госзакупок, «Росэнергоатом» в июне 2019 года уже заключил контракт на проектные работы по консервации энергоблоков. Стоимость договора, подписанного с ЗАО «ИНЭСС», составила 18,5 млн руб. Проект должен быть готов до конца 2019 года. Цель закупки — «сохранение объектов незавершенного строительства до принятия решения о способе вовлечения их в хозяйственный оборот».

Напомним, строительство Балтийской АЭС под Неманом, на границе с Литвой, началось в 2008 году. В начале декабря 2014 года руководство дирекции строящейся станции констатировало, что активная фаза строительства АЭС приостановлена. В начале декабря 2015 года министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что в ближайшее время возобновление строительства не планируется. При реализации объекта потеряно порядка 50 млрд рублей.

В декабре 2018 года УФАС по Калининградской области приостановило заключение контракта на ремонт и содержание строительной площадки Балтийской АЭС.
newkaliningrad.ru
Категории: экономика, технологии, в России
Ключевые слова: Росатом, Балтийская АЭС, консервация
География: Россия, Калининград
статья прочитана 126 раз
добавлена сегодня, 22 июля, 16:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка