«Росэнергоатом» намерен законсервировать недостроенную Балтийскую АЭС 🔊 Воспроизвести Фото — Алексей Милованов, «Новый Калининград»



Концерн «Росэнергоатом» намерен законсервировать недостроенную Балтийскую АЭС в Калининградской области. Соответствующие изменения должны быть внесены в инвестпрограмму компании на ближайшие годы. Об этом сообщает «Интерфакс» и



Согласно документу, речь речь идет о необходимости консервации на 5 лет объектов незавершенного строительства энергоблоков № 1 и № 2. Предельная стоимость работ в ценах соответствующих лет оценивается в 3 млрд руб. (с НДС). Концерн «Росэнергоатом» намерен законсервировать недостроенную Балтийскую АЭС в Калининградской области. Соответствующие изменения должны быть внесены в инвестпрограмму компании на ближайшие годы. Об этом сообщает «Интерфакс» и Новый Калининград со ссылкой на проект инвестпрограммы компании.Согласно документу, речь речь идет о необходимости консервации на 5 лет объектов незавершенного строительства энергоблоков № 1 и № 2. Предельная стоимость работ в ценах соответствующих лет оценивается в 3 млрд руб. (с НДС). Согласно сайту госзакупок, «Росэнергоатом» в июне 2019 года уже заключил контракт на проектные работы по консервации энергоблоков. Стоимость договора, подписанного с ЗАО «ИНЭСС», составила 18,5 млн руб. Проект должен быть готов до конца 2019 года. Цель закупки — «сохранение объектов незавершенного строительства до принятия решения о способе вовлечения их в хозяйственный оборот».



Напомним, строительство Балтийской АЭС под Неманом, на границе с Литвой, началось в 2008 году. В начале декабря 2014 года руководство дирекции строящейся станции констатировало, что активная фаза строительства АЭС приостановлена. В начале декабря 2015 года министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что в ближайшее время возобновление строительства не планируется. При реализации объекта потеряно порядка 50 млрд рублей.



В декабре 2018 года УФАС по Калининградской области приостановило заключение контракта на ремонт и содержание строительной площадки Балтийской АЭС. newkaliningrad.ru Категории: экономика, технологии, в России Ключевые слова: Росатом, Балтийская АЭС, консервация География: Россия, Калининград — статья прочитана 126 раз Комментарии