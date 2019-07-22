Загрузка... Россия разрешит посещать Санкт-Петербург по электронной визе 🔊 Воспроизвести



Режим электронных виз будет введен на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщает



О введении режима электронных виз стало известно после встречи президента России Владимира Путина с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.



Ранее губернатор обратился к Путину с просьбой ввести режим электронных виз в Санкт-Петербурге с 1 октября этого года для развития туризма в регионе.



«Возражений против вашего предложения нет, оно будет реализовано, и сегодня я подпишу соответствующий указ. Мы распространим этот режим и на Петербург, и на Ленинградскую область», — сказал Путин на встрече с Бегловым.



Электронная виза будет выдаваться на основании решения МИД РФ по заявлению иностранного гражданина, заполненному на сайте министерства не позднее, чем за четыре календарных дня до предполагаемой даты въезда в РФ на срок до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания в России не более восьми суток.



С 1 июля жители 53 стран, в том числе всех стран ЕС, могут получить бесплатную электронную визу для поездок в Калининградскую область. Режим электронных виз будет введен на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщает НГ-Балтия со ссылкой на РИА Новости.О введении режима электронных виз стало известно после встречи президента России Владимира Путина с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.Ранее губернатор обратился к Путину с просьбой ввести режим электронных виз в Санкт-Петербурге с 1 октября этого года для развития туризма в регионе.«Возражений против вашего предложения нет, оно будет реализовано, и сегодня я подпишу соответствующий указ. Мы распространим этот режим и на Петербург, и на Ленинградскую область», — сказал Путин на встрече с Бегловым.Электронная виза будет выдаваться на основании решения МИД РФ по заявлению иностранного гражданина, заполненному на сайте министерства не позднее, чем за четыре календарных дня до предполагаемой даты въезда в РФ на срок до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания в России не более восьми суток.С 1 июля жители 53 стран, в том числе всех стран ЕС, могут получить бесплатную электронную визу для поездок в Калининградскую область. Загрузка... novayagazeta.ee Категории: общество, в России Ключевые слова: иностранцы, туризм, визы География: Россия, Санкт-Петербург — статья прочитана 203 раза Комментарии