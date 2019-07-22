Загрузка... В РПЦ предупредили россиян об опасности электронных паспортов 🔊 Воспроизвести



Появление электронных паспортов может грозить россиянам неограниченным сбором персональных данных.



Об этом заявил зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, передает



По его словам, «сбор и концентрация данных обо всех сторонах жизни людей создают угрозу их использования против этих же граждан», тогда как для церкви важны «свобода человека и обеспечение неприкосновенности его частной жизни».



Кипшидзе отметил, что электронные данные могут быть использованы против россиян, поскольку их проще собирать, чем бумажные. «Русская православная церковь никогда не выступала против развития новых технологий. Но церковь всегда свидетельствовала о том, что права всех людей, верующих и неверующих, должны быть учтены, и к ним следует относиться с уважением и безо всякой дискриминации», — заключил представитель церкви. Появление электронных паспортов может грозить россиянам неограниченным сбором персональных данных.Об этом заявил зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, передает news.mail.ru со ссылкой на агентство «Москва».По его словам, «сбор и концентрация данных обо всех сторонах жизни людей создают угрозу их использования против этих же граждан», тогда как для церкви важны «свобода человека и обеспечение неприкосновенности его частной жизни».Кипшидзе отметил, что электронные данные могут быть использованы против россиян, поскольку их проще собирать, чем бумажные. «Русская православная церковь никогда не выступала против развития новых технологий. Но церковь всегда свидетельствовала о том, что права всех людей, верующих и неверующих, должны быть учтены, и к ним следует относиться с уважением и безо всякой дискриминации», — заключил представитель церкви. Ранее, 17 июля, вице-премьер Максим Акимов показал образец будущих электронных паспортов россиян размером с пластиковую банковскую карту.



Он продемонстрировал, что электронное удостоверение личности россиянина будет содержать информацию, которая в течение жизни человека не меняется, и такие данные, как фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, место проживания, водительские права, СНИЛС, ИНН и срок действия документа.



На обратной стороне образца карты, показанной Акимовым, расположен буквенный и QR-код, а также голографическое изображение владельца. Каждый паспорт будет действовать 10 лет.



По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, замена бумажных паспортов электронными произойдет к 2024 году и будет проводиться поэтапно. По его словам, старые паспорта также будут действовать, чтобы переход был для россиян «комфортным и безболезненным». Акимов отметил, что власти не планируют проводить специальную кампанию по замене бумажных паспортов электронными. Так, если человек уже достиг 45-летнего возраста и получил паспорт, он сможет пользоваться документом «до гробовой доски», заявил Акимов.



В 2018 году патриарх Кирилл предупреждал граждан об опасности гаджетов, через которые можно тотально следить за населением и управлять массами. Он посоветовал россиянам быть сдержаннее в соцсетях. Позднее в эфире телеканала «Россия 1» он заявил, что гаджеты несут в себе опасность стать средством контроля информации из одной точки, что демонстрирует пришествие Антихриста. Загрузка... news.mail.ru Категории: технологии, общество Ключевые слова: РПЦ, документы, чипизация — статья прочитана 116 раз Комментарии