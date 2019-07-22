Загрузка... Глава Еврокомиссии: Польша приняла 1, 5 млн украинцев 🔊 Воспроизвести



«Мы не можем игнорировать это»



Новоизбранная глава Еврокомиссии, бывший министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что нужно прислушиваться к аргументам Польши и Венгрии против обязательных квот на прием мигрантов из Африки и Ближнего Востока, пишет



«Вопрос миграции будет с нами на протяжении десятилетий. Например, Польша утверждает, что приняла 1,5 миллиона украинцев — из страны, где в течение многих лет продолжается гибридная война, в которой люди продолжают умирать. Мы не можем игнорировать это», — сказала Ляйен.



Одной из основных своих задач на новом посту глава Еврокомиссии считает укрепление европейского агентства по охране границ Frontex. Глава Еврокомиссии подчеркнула, что в вопросе беженцев надо применять «человечный подход», однако при этом нужно без всяких колебаний отправлять обратно тех, кто не имеет права на убежище. Новоизбранная глава Еврокомиссии, бывший министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что нужно прислушиваться к аргументам Польши и Венгрии против обязательных квот на прием мигрантов из Африки и Ближнего Востока, пишет НГ-Балтия со ссылкой на Politico.«Вопрос миграции будет с нами на протяжении десятилетий. Например, Польша утверждает, что приняла 1,5 миллиона украинцев — из страны, где в течение многих лет продолжается гибридная война, в которой люди продолжают умирать. Мы не можем игнорировать это», — сказала Ляйен.Одной из основных своих задач на новом посту глава Еврокомиссии считает укрепление европейского агентства по охране границ Frontex. Глава Еврокомиссии подчеркнула, что в вопросе беженцев надо применять «человечный подход», однако при этом нужно без всяких колебаний отправлять обратно тех, кто не имеет права на убежище. Загрузка... novayagazeta.ee Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: мигранты, гастарбайтеры, украинцы География: Польша — статья прочитана 117 раз Комментарии