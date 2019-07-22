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Глава Еврокомиссии: Польша приняла 1, 5 млн украинцев
«Мы не можем игнорировать это»
Новоизбранная глава Еврокомиссии, бывший министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что нужно прислушиваться к аргументам Польши и Венгрии против обязательных квот на прием мигрантов из Африки и Ближнего Востока, пишет НГ-Балтия со ссылкой на Politico.
«Вопрос миграции будет с нами на протяжении десятилетий. Например, Польша утверждает, что приняла 1,5 миллиона украинцев — из страны, где в течение многих лет продолжается гибридная война, в которой люди продолжают умирать. Мы не можем игнорировать это», — сказала Ляйен.
Одной из основных своих задач на новом посту глава Еврокомиссии считает укрепление европейского агентства по охране границ Frontex. Глава Еврокомиссии подчеркнула, что в вопросе беженцев надо применять «человечный подход», однако при этом нужно без всяких колебаний отправлять обратно тех, кто не имеет права на убежище.
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novayagazeta.ee
Ключевые слова: мигранты, гастарбайтеры, украинцы
География: Польша
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