Загрузка... Сокуров: «Прибалты не бились и не боролись за свою независимость, отсюда и каша в головах» 🔊 Воспроизвести Александр Сокуров. Фото timeout.ru



Именитый российский режиссер Александр Сокуров, прибывший в Ригу на единственный показ его нового фильма «Франкофония», заявил корреспонденту портала Delfi.lv, что страхи латышей перед «российской агрессией» являются совершенно пустыми, сообщает



«Русские защищают то, что любят. А что не любят — не защищают. Если они защищали Советский Союз от нацистов, значит, надо полагать, каким бы СССР не был, они его любили. Если в вашей республике у русских такое положение, что им тягостно и плохо, защищать ее они не будут. Если им будет комфортно и по-человечески уютно — защищать будут. Впрочем, я уверен абсолютно, что необходимости защищать Латвию от России никогда не возникнет. Во всяком случае, ни при вашей, ни при моей жизни. Все это не более, чем страхи, паника и абсурд. Не надо даже думать в ту сторону», — сказал режиссер. Именитый российский режиссер Александр Сокуров, прибывший в Ригу на единственный показ его нового фильма «Франкофония», заявил корреспонденту портала Delfi.lv, что страхи латышей перед «российской агрессией» являются совершенно пустыми, сообщает EDAily «Русские защищают то, что любят. А что не любят — не защищают. Если они защищали Советский Союз от нацистов, значит, надо полагать, каким бы СССР не был, они его любили. Если в вашей республике у русских такое положение, что им тягостно и плохо, защищать ее они не будут. Если им будет комфортно и по-человечески уютно — защищать будут. Впрочем, я уверен абсолютно, что необходимости защищать Латвию от России никогда не возникнет. Во всяком случае, ни при вашей, ни при моей жизни. Все это не более, чем страхи, паника и абсурд. Не надо даже думать в ту сторону», — сказал режиссер. «Я всю эту вашу историю знаю. Но, по-моему, это нормально, что русские выступают против нацистов, которые готовы были их истребить и уничтожить. Если народы Прибалтики имеют другое представление о нацистах, возможно, у них есть право на более толерантное отношение к этой теме. На мой взгляд, так происходит потому, что страны Прибалтики тогда в 40-х по-настоящему не бились и не боролись за свою независимость — ни с немцами, ни с советской властью. Отсюда и каша в головах. Прибалты не платили той цены за освобождение, которую, к сожалению, должны были заплатить люди из Советского Союза. Для них что пришли немцы — плохо, что пришли большевики — плохо. А к себе-то претензии есть? Вы-то чего пускали то одних, то других? Мужчины ваши чем занимались в это время? Куда смотрело ваше правительство?», — задается вопросом Сокуров.



«Если говорить на эту тему применительно к Прибалтике, то хотелось бы для справедливости вспомнить о том, какое количество культурных учреждений в этих республиках существовало при проклятой советской власти. И все это содержалось за счет колоссального бюджета завоевателей. Я был на Рижской киностудии, чьи прекрасные документальные и игровые фильмы смотрели по всему Советскому Союзу, миллионы людей знали ваших дизайнеров, художников, артистов. Мы считали их нашим общим культурным достоянием, не обращая внимания на национальность. Приезжая в балтийские республики, я испытывал гордость за ваших-наших людей, за их уровень культуры, социально-бытовой и профессиональной. Если приходившие немцы сделали столько же для прибалтов, сколько проклятые коммунисты, тогда отзываю свои слова. Сами взвесьте: что оставили после себя в Риге нацисты, что — коммунисты и что у вас есть сейчас? В какой степени существует и поддерживается государством национальная культура, есть ли те возможности, как при Советском Союзе? И давайте не упрощать и не равнять», — призвал знаменитый кинодеятель. Загрузка... eadaily.com Категории: общество, в странах Балтии, история Ключевые слова: независимость, интервью, Сокуров, прибалты — статья прочитана 135 раз Комментарии