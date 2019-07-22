Во Львове требуют новую Одесскую хатынь, чтобы остановить русских 🔊 Воспроизвести



Спецслужбы Украины должны прибегнуть к массовым убийствам и репрессиям, как это было весной 2014 года в Одессе и Харькове, чтобы остановить пророссийский реванш.



Об этом в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» заявил экс-нардеп от националистической партии «Свобода» и бывший сотрудник СБУ Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент







«Сдаётся позиция за позицией. Те люди, которых сейчас назначают, не факт, что они абсолютно негативные в плане какой-то ориентации на Россию, они просто не способны принимать управленческие решения в том ключе, в котором мы нуждаемся, как это было весной и летом 2014 года. Спецслужбы Украины должны прибегнуть к массовым убийствам и репрессиям, как это было весной 2014 года в Одессе и Харькове, чтобы остановить пророссийский реванш.Об этом в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» заявил экс-нардеп от националистической партии «Свобода» и бывший сотрудник СБУ Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора» «Сдаётся позиция за позицией. Те люди, которых сейчас назначают, не факт, что они абсолютно негативные в плане какой-то ориентации на Россию, они просто не способны принимать управленческие решения в том ключе, в котором мы нуждаемся, как это было весной и летом 2014 года. Тогда надо было действовать жёстко, агрессивно и, главное, изобретательно. Благодаря этому, кстати, «Русская весна» не пришла в Одессу, не пришла в Харьков, где чёрные человечки выбили зелёных человечков с Моторолой вместе, а всё почему? Потому что тогда была ставка на нестандартные действия, на агрессивных и инициативных руководителей, в частности, спецслужбы.



Я считаю, что, к сожалению, национальная спецслужба, на примере предыдущих выборов президентских весной 2019 года, провалила задачу противодействия продвижению интересов агрессора в политической сфере Украины, агрессор успешно реализовал свои замыслы, успешно создал плацдарм, с которого сейчас развивает наступление.



А это площадки в медиа, телеканалы, как они там ожили, посмотрите, сейчас; это площадки политические, как выросли их рейтинги тоже прекрасно знаете; и главное – это деморализация врага, нас с вами, мы являемся, к сожалению, деморализованными, демотивированными и дезорганизованными, а они к этому больше всего и стремятся.



Это классическая тактика работы мощной спецслужбы, и она сейчас им успешно удаётся», – рассказал Михальчишин.



«Что дальше? Дальше инициатива, которая просто поставит на грань существование нашей государственности в унитарном виде. Эта инициатива будет о местных референдумах, они её легитимизируют, потом проголосуют, например, статус русского языка в Одесской области, статус венгерского на Закарпатье – и всё, начнёт расползаться», – сокрушался экс-тягнибоковец.



Глава фракции «Народный контроль» во Львовском горсовете Валерий Веремчук согласился с собеседником, подчеркнув, что лояльные Кремлю персонажи в будущем парламенте уже продвигают идеи «Минска», который сулит создание «якоря» из Донбасса, не дающего Украине войти в НАТО и ЕС.



«Когда Путину не удался план Новороссии, понятно, что они пошли другим путём, политическим, захватом информационного пространства, мы об этом уже много слышали, говорили и понимаем, подготовкой и вводом своих представителей, лояльных людей в парламент.



Как раз этот, наверное, вариант сейчас и происходит, и есть большая угроза, что 21 июля, действительно, будет много в украинском парламенте людей лояльных, готовых идти на сдачу наших национальных интересов.



Эти люди сегодня делают заявления об отдаче территорий, принятии условий, тех условий, которые Путин озвучил ещё в 2014 году: об автономии, об отстраивании разрушенного ими Донбасса украинскими средствами, и о том, что это будет такой якорь, который будет отрывать Украину от НАТО, от ЕС и тянуть её назад на восток под руководство РФ», – заявил Веремчук. politnavigator.net Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: Одесса, насилие, призывы, расправа География: Украина — статья прочитана 150 раз Комментарии