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Вместо граффити с Путиным и Трампом в Вильнюсе появился новый рисунок

Фото: Keule Ruke


Со стены кафе Keule Ruke в Вильнюсе исчезло граффити с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, сообщает НГ-Балтия.

Вместо него появилось новое граффити: надпись на розовом фоне «Сделаем эмпатию великой снова» по аналогии с лозунгом предвыборной кампании Дональда Трампа «Сделаем Америку великой снова».

«В момент большого пробуждения мы достигаем точки, где издевательства должны быть заменены любовью и прощением, творчеством и единством. Эти ценности послужат нам волшебной палочкой для будущего. Давай будем вместе», — говорится в публикации кафе в социальной сети Facebook.


Небольшое граффити с Путиным и Трампом осталось во внутреннем дворе кафе.



В декабре прошлого года на стене у ресторана Keule Ruke появилось новое граффити: на нем изображены президент Белоруссии Александр Лукашенко, а также Иосиф Сталин и Адольф Гитлер. Гитлер держит в руках «косяк» и пакет с едой, у Лукашенко в руках магнитофон, в Сталин машет рукой. Это граффити также было закрашено.
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novayagazeta.ee
Категории: политика, общество, культура
Ключевые слова: Путин, граффити, кафе, Трамп
География: Литва, Вильнюс
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добавлена сегодня, 22 июля, 08:30

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