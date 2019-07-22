Загрузка... Вместо граффити с Путиным и Трампом в Вильнюсе появился новый рисунок 🔊 Воспроизвести Фото: Keule Ruke



Со стены кафе Keule Ruke в Вильнюсе исчезло граффити с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, сообщает



Вместо него появилось новое граффити: надпись на розовом фоне «Сделаем эмпатию великой снова» по аналогии с лозунгом предвыборной кампании Дональда Трампа «Сделаем Америку великой снова».



«В момент большого пробуждения мы достигаем точки, где издевательства должны быть заменены любовью и прощением, творчеством и единством. Эти ценности послужат нам волшебной палочкой для будущего. Давай будем вместе», — говорится в публикации кафе в социальной сети Facebook. Со стены кафе Keule Ruke в Вильнюсе исчезло граффити с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, сообщает НГ-Балтия Вместо него появилось новое граффити: надпись на розовом фоне «Сделаем эмпатию великой снова» по аналогии с лозунгом предвыборной кампании Дональда Трампа «Сделаем Америку великой снова».«В момент большого пробуждения мы достигаем точки, где издевательства должны быть заменены любовью и прощением, творчеством и единством. Эти ценности послужат нам волшебной палочкой для будущего. Давай будем вместе», — говорится в публикации кафе в социальной сети Facebook.



Небольшое граффити с Путиным и Трампом осталось во внутреннем дворе кафе.







В декабре прошлого года на стене у ресторана Keule Ruke появилось новое граффити: на нем изображены президент Белоруссии Александр Лукашенко, а также Иосиф Сталин и Адольф Гитлер. Гитлер держит в руках «косяк» и пакет с едой, у Лукашенко в руках магнитофон, в Сталин машет рукой. Это граффити также было закрашено. Загрузка... novayagazeta.ee Категории: политика, общество, культура Ключевые слова: Путин, граффити, кафе, Трамп География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 174 раза Комментарии