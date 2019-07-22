Вместо граффити с Путиным и Трампом в Вильнюсе появился новый рисунок

Со стены кафе Keule Ruke в Вильнюсе исчезло граффити с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, сообщает НГ-Балтия.
Вместо него появилось новое граффити: надпись на розовом фоне «Сделаем эмпатию великой снова» по аналогии с лозунгом предвыборной кампании Дональда Трампа «Сделаем Америку великой снова».
«В момент большого пробуждения мы достигаем точки, где издевательства должны быть заменены любовью и прощением, творчеством и единством. Эти ценности послужат нам волшебной палочкой для будущего. Давай будем вместе», — говорится в публикации кафе в социальной сети Facebook.
Небольшое граффити с Путиным и Трампом осталось во внутреннем дворе кафе.
В декабре прошлого года на стене у ресторана Keule Ruke появилось новое граффити: на нем изображены президент Белоруссии Александр Лукашенко, а также Иосиф Сталин и Адольф Гитлер. Гитлер держит в руках «косяк» и пакет с едой, у Лукашенко в руках магнитофон, в Сталин машет рукой. Это граффити также было закрашено.