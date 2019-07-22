Новый скандал на Украине: Венгрия хочет забрать Закарпатье 🔊 Воспроизвести



Пока украинское руководство повсюду кричит о российской агрессии и старается разорвать с восточным соседом любые связи, другие соседствующие государства с интересом поглядывают на оставшиеся без внимания украинские территории. Как сообщают украинские СМИ, Союз венгров Закарпатья растиражировал газету, где присутствует изображение с Закарпатской областью в составе Венгрии.



Конечно же, подобная новость немало возмутила украинских чиновников. А заместитель министра иностранных дел Евгений Божок даже направил письма, повествующие о сепаратистских взглядах у отдельных жителей Закарпатья, в СБУ и ГПУ.



Однако политолог Сергей Михеев уверен, что Украина сама поставила себя в столь неловкую ситуацию: «Украина не понимает простой вещи. На самом деле, до тех пор, пока Россия признавала границы, украинская территориальная целостность была в безопасности. Как только Россия, видя то, что там происходит, заняла другую позицию, и, в результате Майдана, украинской стороной был расторгнут большой договор, в котором эти границы обговаривались, все тут же завибрировало». Пока украинское руководство повсюду кричит о российской агрессии и старается разорвать с восточным соседом любые связи, другие соседствующие государства с интересом поглядывают на оставшиеся без внимания украинские территории. Как сообщают украинские СМИ, Союз венгров Закарпатья растиражировал газету, где присутствует изображение с Закарпатской областью в составе Венгрии.Конечно же, подобная новость немало возмутила украинских чиновников. А заместитель министра иностранных дел Евгений Божок даже направил письма, повествующие о сепаратистских взглядах у отдельных жителей Закарпатья, в СБУ и ГПУ.Однако политолог Сергей Михеев уверен, что Украина сама поставила себя в столь неловкую ситуацию: «Украина не понимает простой вещи. На самом деле, до тех пор, пока Россия признавала границы, украинская территориальная целостность была в безопасности. Как только Россия, видя то, что там происходит, заняла другую позицию, и, в результате Майдана, украинской стороной был расторгнут большой договор, в котором эти границы обговаривались, все тут же завибрировало».



И именно столь нелюбимый в современной Украине Советский Союз является главным виновником того, что государство имеет столь обширные территории. Но и окружающие Украину страны также не забывают, что когда-то эти территории были их частью: «Поэтому, да, на эти территории, исторически, имеют право претендовать все, кто Украину окружает. А поляки вообще запросто могут считать и Киев польско-литовским городом. Ну была же Речь Посполитая? Была. Она в какой-то момент включала в себя почти половину современной Украины, включая город Киев».



Не стоит забывать и о том, что сами украинские политики поставили себя в очень неудобное положение. Ведь теперь пожаловаться на Венгрию, которая столь нагло навязывает закарпатскому украинцу сепаратистские мысли, абсолютно некому. С Россией Украина дружить отказывается, а Европа готова поддерживать официальный Киев только в противостоянии с Россией. И то только так, чтобы не нажить неприятностей.



Автор: Корниенко Дмитрий, Planet today, оригинал При этом Михеев также отмечает, что в желании соседей «откусить» по кусочку от современной Украины всем давно известно: «Венгры считают Закарпатье своей территорией, поляки считают Львовскую область своей территорией, румыны считают часть Бессарабии своей территорией. И, исторически, у них есть определенные на это основания. Как собственно и у России. Я считаю, что, как минимум, Новороссия – это территории, которые никогда не были никакой Украиной. Они стали Украиной при дедушке Ленине. Тот самый дедушка Ленин, которого они везде посносили».И именно столь нелюбимый в современной Украине Советский Союз является главным виновником того, что государство имеет столь обширные территории. Но и окружающие Украину страны также не забывают, что когда-то эти территории были их частью: «Поэтому, да, на эти территории, исторически, имеют право претендовать все, кто Украину окружает. А поляки вообще запросто могут считать и Киев польско-литовским городом. Ну была же Речь Посполитая? Была. Она в какой-то момент включала в себя почти половину современной Украины, включая город Киев».Не стоит забывать и о том, что сами украинские политики поставили себя в очень неудобное положение. Ведь теперь пожаловаться на Венгрию, которая столь нагло навязывает закарпатскому украинцу сепаратистские мысли, абсолютно некому. С Россией Украина дружить отказывается, а Европа готова поддерживать официальный Киев только в противостоянии с Россией. И то только так, чтобы не нажить неприятностей.Автор: Корниенко Дмитрий, Planet today, оригинал МПШ mpsh.ru Категории: политика, общество Ключевые слова: конституция, федерализация, донбасс, Галичина География: Украина — статья прочитана 199 раз Комментарии