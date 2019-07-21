Экзитпол на выборах Верховной Рады Украины дополнено 🔊 Воспроизвести



21 июля в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду. Сегодня телеканал 112 опубликовал данные Всеукраинского экзитпола, который заказал телеканал "112 Украина" журналисты сообщили во время масштабного марафона "Кто?" (трансляция которого началась в 17:00).



По данным Всеукраинского экзитпола, в Раду проходят пять партий:



Слуга народа - 42,7%



Оппозиционная платформа - 12,9%



Европейская солидарность - 8,8%



Батькивщина - 8,5%



Голос - 6,5%











Данные экзитпола были предоставлены авторитетным австрийским Институтом социальных исследований SORA совместно с украинским центром "Социальный мониторинг". 21 июля в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду. Сегодня телеканал 112 опубликовал данные Всеукраинского экзитпола, который заказал телеканал "112 Украина" журналисты сообщили во время масштабного марафона "Кто?" (трансляция которого началась в 17:00).По данным Всеукраинского экзитпола, в Раду проходят пять партий:Слуга народа - 42,7%Оппозиционная платформа - 12,9%Европейская солидарность - 8,8%Батькивщина - 8,5%Голос - 6,5%Данные экзитпола были предоставлены авторитетным австрийским Институтом социальных исследований SORA совместно с украинским центром "Социальный мониторинг".



В опросниках, помимо вопроса о том, за кого люди голосовали, избирателей просили указать их пол, возраст, образование, где они были опрошены, занятость. Стандартная погрешность экзитпола - 2,4%. Статистическое отклонение результатов экзитпола составит - 2,1% для лидеров рейтинга и не более 1,5% для остальных кандидатов.



Напомним, что украинцы каждые парламентские выборы, как правило, обновляют состав Верховной Рады более чем на половину. Об этом сообщила председатель совета Лаборатории законодательных инициатив Светлана Матвиенко. Так, восьмой парламентский созыв, за который избиратели голосовали в 2014 году, обновился на 56%. В 2012 году Верховная Рада обновилась на 67 % (7-й созыв).



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Опубликованы данные о ходе голосования, предоставленные телевизионной службой новостей канала "1+1".



Слуга народа - 44,5%



Оппозиционная платформа - 12,5%



Европейская солидарность - 8,5%



Батькивщина - 7,7%



Голос - 6%







Результаты эксклюзивного экзитпола объявили в 20:00. Его проводили компании Kantar TNS и Info Sapiens.



Помимо телеканала "1+1" сегодня также проводились такие опросы: Всеукраинский экзитпол, который организовал телеканал "112 Украина", Национальный экзитпол, организованный Украинским центром экономических и политических исследований Александра Разумкова, фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии, а также экзитпол центра "Социс" совместно с КИУ.



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Первые данные о ходе голосования, предоставленные Национальным экзитполом, появились в 19:45 (это информация по состоянию на 18:00), окончательные результаты будут в 22:00 (данные на момент закрытия участков).



(данные по состоянию на 18:00)



Слуга народа - 43,9%



Оппозиционная платформа - За жизнь - 11,5%



Европейская солидарность - 8,9%



Батькивщина - 7,6%



Голос - 6,3%



Использовался метод личного интервью и анкетирования: 50 на 50. Опросили около 25 тысяч избирателей на 500 избирательных участках (на 250 участках методом индивидуального интервью, на 250 участках методом тайного голосования).В опросниках, помимо вопроса о том, за кого люди голосовали, избирателей просили указать их пол, возраст, образование, где они были опрошены, занятость. Стандартная погрешность экзитпола - 2,4%. Статистическое отклонение результатов экзитпола составит - 2,1% для лидеров рейтинга и не более 1,5% для остальных кандидатов.Напомним, что украинцы каждые парламентские выборы, как правило, обновляют состав Верховной Рады более чем на половину. Об этом сообщила председатель совета Лаборатории законодательных инициатив Светлана Матвиенко. Так, восьмой парламентский созыв, за который избиратели голосовали в 2014 году, обновился на 56%. В 2012 году Верховная Рада обновилась на 67 % (7-й созыв).* * *Опубликованы данные о ходе голосования, предоставленные телевизионной службой новостей канала "1+1".Слуга народа - 44,5%Оппозиционная платформа - 12,5%Европейская солидарность - 8,5%Батькивщина - 7,7%Голос - 6%Результаты эксклюзивного экзитпола объявили в 20:00. Его проводили компании Kantar TNS и Info Sapiens.Помимо телеканала "1+1" сегодня также проводились такие опросы: Всеукраинский экзитпол, который организовал телеканал "112 Украина", Национальный экзитпол, организованный Украинским центром экономических и политических исследований Александра Разумкова, фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии, а также экзитпол центра "Социс" совместно с КИУ.* * *Первые данные о ходе голосования, предоставленные Национальным экзитполом, появились в 19:45 (это информация по состоянию на 18:00), окончательные результаты будут в 22:00 (данные на момент закрытия участков).(данные по состоянию на 18:00)Слуга народа - 43,9%Оппозиционная платформа - За жизнь - 11,5%Европейская солидарность - 8,9%Батькивщина - 7,6%Голос - 6,3% strana.ua Категории: политика, общество Ключевые слова: выборы, Рада, мандаты География: Украина — статья прочитана 240 раз Комментарии