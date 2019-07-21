Загрузка... Гей-парад в польском Белостоке закончился массовым побоищем 🔊 Воспроизвести Польская полиция задержала одного из напавших на гей-парад. Иллюстрация: interia.pl



Так называемый Марш равенства, а на деле — шествие гомосексуалистов, лесбиянок и их сторонников, в польском городе Белостоке завершился массовым побоищем. Местные жители забрасывали демонстрантов бутылками и петардами, а также избивали наиболее «радужно одетых» персонажей гей-парада, сообщает



По данным TVN24, полиция задержала 20 человек, которые участвовали в нападении. Кроме прямых силовых действий, жители Белостока оплёвывали проходящих и выкрикивали в их адрес ругательства. Необходимо отметить, что Белосток является регионом Польши, где исторически проживают преимущественно православные люди с белорусскими корнями. Гей-парад в Белостоке в информационном плане наложился на громкую инициативу Gazeta Polska, выпустившую 100-тысячным тиражом наклейки «Зона, свободная от ЛГБТ». По замыслу коллег из Gazeta Polska, такие стикеры поляки могут наклеивать в тех местах, где не хотят видеть половых извращенцев — в магазинах, скверах, зонах отдыха. Так называемый Марш равенства, а на деле — шествие гомосексуалистов, лесбиянок и их сторонников, в польском городе Белостоке завершился массовым побоищем. Местные жители забрасывали демонстрантов бутылками и петардами, а также избивали наиболее «радужно одетых» персонажей гей-парада, сообщает EADaily По данным TVN24, полиция задержала 20 человек, которые участвовали в нападении. Кроме прямых силовых действий, жители Белостока оплёвывали проходящих и выкрикивали в их адрес ругательства. Необходимо отметить, что Белосток является регионом Польши, где исторически проживают преимущественно православные люди с белорусскими корнями. Гей-парад в Белостоке в информационном плане наложился на громкую инициативу Gazeta Polska, выпустившую 100-тысячным тиражом наклейки «Зона, свободная от ЛГБТ». По замыслу коллег из Gazeta Polska, такие стикеры поляки могут наклеивать в тех местах, где не хотят видеть половых извращенцев — в магазинах, скверах, зонах отдыха. Стычка на гей-параде в Белостоке. Иллюстрация: wprost.pl



Президент Белостока Тадеуш Трусколаский, разрешивший гей-парад, заявил после погрома, что ожидает «твёрдой реакции со стороны соответствующих государственных органов». Белостокская епархия опубликовала кадры разгона полицией нападавших на фоне Белостокского кафедрального собора, прокомментировав так:



«Тысячи людей получили здесь таинство крещения или бракосочетания. Сегодня это выглядело так. Sapienti sat (по-латински: „умный поймёт“)».



EADaily дополняет, что правящая в Польше партия «Право и справедливость» в категоричной форме осуждает всякие публичные ЛГБТ-проявления. Этому противостоит оппозиционная «Гражданская платформа», всячески приветствующая подобные «евроценности». В частности, депутат Сейма от «ГП» Кшиштоф Брейза уже обратился к прокурору воеводства с просьбой расследовать все случаи насилия в отношении участников «Марша равенства» в Белостоке. Президент Белостока Тадеуш Трусколаский, разрешивший гей-парад, заявил после погрома, что ожидает «твёрдой реакции со стороны соответствующих государственных органов». Белостокская епархия опубликовала кадры разгона полицией нападавших на фоне Белостокского кафедрального собора, прокомментировав так:EADaily дополняет, что правящая в Польше партия «Право и справедливость» в категоричной форме осуждает всякие публичные ЛГБТ-проявления. Этому противостоит оппозиционная «Гражданская платформа», всячески приветствующая подобные «евроценности». В частности, депутат Сейма от «ГП» Кшиштоф Брейза уже обратился к прокурору воеводства с просьбой расследовать все случаи насилия в отношении участников «Марша равенства» в Белостоке. Загрузка... eadaily.com Категории: общество, культура, в Европе Ключевые слова: пропаганда, марш, ЛГБТ, избиения География: Польша — статья прочитана 397 раз Комментарии