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Гей-парад в польском Белостоке закончился массовым побоищем

Польская полиция задержала одного из напавших на гей-парад. Иллюстрация: interia.pl


Так называемый Марш равенства, а на деле — шествие гомосексуалистов, лесбиянок и их сторонников, в польском городе Белостоке завершился массовым побоищем. Местные жители забрасывали демонстрантов бутылками и петардами, а также избивали наиболее «радужно одетых» персонажей гей-парада, сообщает EADaily.

По данным TVN24, полиция задержала 20 человек, которые участвовали в нападении. Кроме прямых силовых действий, жители Белостока оплёвывали проходящих и выкрикивали в их адрес ругательства. Необходимо отметить, что Белосток является регионом Польши, где исторически проживают преимущественно православные люди с белорусскими корнями. Гей-парад в Белостоке в информационном плане наложился на громкую инициативу Gazeta Polska, выпустившую 100-тысячным тиражом наклейки «Зона, свободная от ЛГБТ». По замыслу коллег из Gazeta Polska, такие стикеры поляки могут наклеивать в тех местах, где не хотят видеть половых извращенцев — в магазинах, скверах, зонах отдыха.
Стычка на гей-параде в Белостоке. Иллюстрация: wprost.pl


Президент Белостока Тадеуш Трусколаский, разрешивший гей-парад, заявил после погрома, что ожидает «твёрдой реакции со стороны соответствующих государственных органов». Белостокская епархия опубликовала кадры разгона полицией нападавших на фоне Белостокского кафедрального собора, прокомментировав так:

«Тысячи людей получили здесь таинство крещения или бракосочетания. Сегодня это выглядело так. Sapienti sat (по-латински: „умный поймёт“)».

EADaily дополняет, что правящая в Польше партия «Право и справедливость» в категоричной форме осуждает всякие публичные ЛГБТ-проявления. Этому противостоит оппозиционная «Гражданская платформа», всячески приветствующая подобные «евроценности». В частности, депутат Сейма от «ГП» Кшиштоф Брейза уже обратился к прокурору воеводства с просьбой расследовать все случаи насилия в отношении участников «Марша равенства» в Белостоке.
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eadaily.com
Категории: общество, культура, в Европе
Ключевые слова: пропаганда, марш, ЛГБТ, избиения
География: Польша
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добавлена сегодня, 21 июля, 18:32

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