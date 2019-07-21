Лайма Вайкуле представила на своем фестивале Дивертисмент 🔊 Воспроизвести







Третий день фестиваля “Laima Rendezvous Jurmala 2019” был обозначен как дивертисмент. И содержание концерта в полной мере оправдало свое название: жанры и исполнитель перемежали друг друга.



Но, по мнению хозяйки фестиваля Лаймы Вайкуле, которое было озвучено при открытии вечера, как бы ни была составлена концертная программа, главное, чтобы исполнитель пел живьем.



"Ведь мы приглашаем исполнителей отовсюду", - добавила Лайма.



И если открыла концерт песня "Рандеву", которую зрители, надо сказать, уже приняли в качестве гимна фестиваля, то настоящего драйва всем добавило выступление армянской исполнительницы Анна Аглатовой, которая, к слову, является солисткой Большого театра. Смеяться, в свою очередь, зрителей заставило объявление ведущих о том, что "этот исполнитель ушел с afterparty весь зацелованный", но когда объявили, о ком именно идет речь - о кубинском исполнителе Роберто Кель Торресе - зал взорвался овациями. Но, по мнению хозяйки фестиваля Лаймы Вайкуле, которое было озвучено при открытии вечера, как бы ни была составлена концертная программа, главное, чтобы исполнитель пел живьем."Ведь мы приглашаем исполнителей отовсюду", - добавила Лайма.И если открыла концерт песня "Рандеву", которую зрители, надо сказать, уже приняли в качестве гимна фестиваля, то настоящего драйва всем добавило выступление армянской исполнительницы Анна Аглатовой, которая, к слову, является солисткой Большого театра. Смеяться, в свою очередь, зрителей заставило объявление ведущих о том, что "этот исполнитель ушел с afterparty весь зацелованный", но когда объявили, о ком именно идет речь - о кубинском исполнителе Роберто Кель Торресе - зал взорвался овациями.







Популярный певец Маркус Рива продолжил программу с песней “Свадхистана”, а белорусская звезда Uzari не стал нарушать традицию исполнения песен на родном языке, спев “Падман”, и завершил свое выступление словами "Вялiкi дзякуй", что в переводе на русский язык означает "Большое спасибо".



Нино Катамадзе, вышедшая на сцену в традиционном для себя наряде в несколько цветов, также порадовала зрителей исполнением ряда песен, но по-настоящему она удивила журналистов, ожидавших интервью с ней за кулисами: перед тем, как дать интервью одному из телеканалов, она экстренно вызвала собственного визажиста. Появился за кулисами также и создатель программы 90-х годов "Утренняя звезда" Юрий Николаев.



Молодая латвийская певица Patrisha выступила с песней “Visu un vēl vairāk”, Интарс Бусулис спел “Красиво”, после чего на сцену вышла “Королева шансона” Любовь Успенская, произведшая настоящий фурор? в том числе благодаря своему с одном стороны блестящему, но с другой стороны строгому наряду.



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Заинтриговала, в свою очередь, зрителя информация о том, что "следующая исполнительница выступала даже в Ватикане". Исполнительница из Израиля NOA, вышедшая на сцену под данное объявление, исполнила ряд песен, в том числе бессмертную "AVE MARIA".Второе отделение открыли Вайкуле и Янис Стибелис песней на музыку маэстро Раймонда Паулса “Laternu stunda”, после чего “хулиганы классической музыки” группа DAGAMBA вызвали настоящие овации, исполнив авторскую хард-рок-аранжировку “Черного Лебедя” Чайковского.Популярный певец Маркус Рива продолжил программу с песней “Свадхистана”, а белорусская звезда Uzari не стал нарушать традицию исполнения песен на родном языке, спев “Падман”, и завершил свое выступление словами "Вялiкi дзякуй", что в переводе на русский язык означает "Большое спасибо".Нино Катамадзе, вышедшая на сцену в традиционном для себя наряде в несколько цветов, также порадовала зрителей исполнением ряда песен, но по-настоящему она удивила журналистов, ожидавших интервью с ней за кулисами: перед тем, как дать интервью одному из телеканалов, она экстренно вызвала собственного визажиста. Появился за кулисами также и создатель программы 90-х годов "Утренняя звезда" Юрий Николаев.Молодая латвийская певица Patrisha выступила с песней “Visu un vēl vairāk”, Интарс Бусулис спел “Красиво”, после чего на сцену вышла “Королева шансона” Любовь Успенская, произведшая настоящий фурор? в том числе благодаря своему с одном стороны блестящему, но с другой стороны строгому наряду. Герман НАПОЛЬСКИЙ , "Обзор" Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: “Laima Rendezvous Jurmala 2019” География: Латвия, Юрмала — статья прочитана 150 раз Комментарии