Изменение климата и здоровье людей 🔊 Воспроизвести







К сожалению, у большинства жителей нашей страны складывается убеждение, что проблема изменения климата не коснётся нас лично и нам в Литве опасаться нечего. Но это далеко не так.



На днях в Вильнюсе, в Доме Европы, эксперты дискутировали о влиянии изменений климата. Многие отметили, что на сегодняшний день это большая проблема.



Как человек влияет на изменение климата



«Что творится во всём мире? От человеческой деятельности натуральные процессы изменения климата значительно ускоряются», - сказал еврокомиссар Витянис Андрюкайтис.



Мы должны чётко понимать, что на климатические изменения в немалой степени влияют торговые, производственные обмены. «Мы тут сидим, а в это время тысячи самолётов, грузовых автомобилей что-то перевозят. В итоге выделяется огромное количество углекислого газа (СО2). Происходит загрязнение, и в итоге мы получаем парниковый эффект», - отметил еврокомиссар. На днях в Вильнюсе, в Доме Европы, эксперты дискутировали о влиянии изменений климата. Многие отметили, что на сегодняшний день это большая проблема.«Что творится во всём мире? От человеческой деятельности натуральные процессы изменения климата значительно ускоряются», - сказал еврокомиссар Витянис Андрюкайтис.Мы должны чётко понимать, что на климатические изменения в немалой степени влияют торговые, производственные обмены. «Мы тут сидим, а в это время тысячи самолётов, грузовых автомобилей что-то перевозят. В итоге выделяется огромное количество углекислого газа (СО2). Происходит загрязнение, и в итоге мы получаем парниковый эффект», - отметил еврокомиссар.







Учёные связывают рост уровня CO2 в атмосфере с индустриализацией. В свою очередь рост уровня СО2 в атмосфере ведёт к усилению парникового эффекта, а тот, в свою очередь – к необратимым изменениям климата.



Изменение климата нашей планеты и состояние лесов также тесно взаимосвязаны. Вырубка леса ведёт к исчезновению большого количества поглотителей СО2.



Рост уровня СО2, изменение климата и здоровье людей



Углекислый газ имеет прямое отношение к глобальному потеплению, и, как оказалось, углекислый газ может иметь непосредственное отношение и к нашему здоровью.



Согласно последним исследованиям, проведённым в Великобритании крупной аудиторской фирмой KPMG, высокий уровень СО2 в воздухе может явиться причиной многих серьёзных заболеваний.



«Все молчат о том, что происходит. Если посмотрим на здоровье людей, то цифры говорят об очень неприятных показателях. В прошлом году мы подсчитали, что примерно 400 тыс. людей умерли именно из-за загрязнения воздуха. 53 тыс. смертей произошло из-за воспалений, бактерии которых устойчивы к антибиотикам. Видели ли вы, чтобы об этом писали?», - сказал В. Андрюкайтис.



Многие эксперты отметили, что, так как выделение углекислого газа становится более интенсивным, связь с человеческим здоровьем усиливается.



Во время дискуссии В. Андрюкайтис упомянул Африканскую чуму свиней, которая, к слову, впервые зарегистрирована в 1903 году в Южной Африке. «У нас появляются тропические болезни, что говорит о сильно сменившейся климатической ситуации»,- сказал комиссар.



Спасение ситуации



Глава Балтийского форума по окружающей среде в Литве Жимантас Морквенас убеждён, что Литва всё ещё очень отстаёт в борьбе с климатическими изменениями. По его словам, если решения по вопросам загрязнения и изменения климата в Литве по-прежнему будут приниматься медленно, существование страны окажется под угрозой.



«Транспорт, сельское хозяйство – эти вопросы, которые нужно решать в первую очередь», - отметил глава Балтийского форума.



«Сколько существует в Европе городов, где есть зоны, где запрещено ездить на машине! Сколько мест, где запрещён въезд дизельным машинам! Мы пока далеки от этого», - сказал В. Андрюкайтис.



Многие отметили, что для изменения ситуации нужно сажать больше лесов и меньше их вырубать. И очень странно, что прошедшая недавно в Литве реформа лесного хозяйства нынче не изучается обществом как раз с точки зрения бережного отношения к лесу – насколько оправданными темпами вырубается сегодня литовский лес?



И конечно, нам не стоит забывать о разумном отношении к еде, к масштабам её производства.



И чем больше мы об этом всем знаем, тем проще нам принимать важные решения: выбирать образ жизни и создавать свою среду – свой здоровый и комфортный микроклимат. От каждого из нас зависит очень много.



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В основном, транспортируется еда. «Каждый год в Европе выбрасывается примерно 80 млн тонн еды каждый год. Иначе говоря, примерно 143 млрд евро мы выбрасываем в мусорку. А на всё это тратится энергия и вследствие этого происходит ненужный выброс углекислого газа», - сказал В. Андрюкайтис.Учёные связывают рост уровня CO2 в атмосфере с индустриализацией. В свою очередь рост уровня СО2 в атмосфере ведёт к усилению парникового эффекта, а тот, в свою очередь – к необратимым изменениям климата.Изменение климата нашей планеты и состояние лесов также тесно взаимосвязаны. Вырубка леса ведёт к исчезновению большого количества поглотителей СО2.Углекислый газ имеет прямое отношение к глобальному потеплению, и, как оказалось, углекислый газ может иметь непосредственное отношение и к нашему здоровью.Согласно последним исследованиям, проведённым в Великобритании крупной аудиторской фирмой KPMG, высокий уровень СО2 в воздухе может явиться причиной многих серьёзных заболеваний.«Все молчат о том, что происходит. Если посмотрим на здоровье людей, то цифры говорят об очень неприятных показателях. В прошлом году мы подсчитали, что примерно 400 тыс. людей умерли именно из-за загрязнения воздуха. 53 тыс. смертей произошло из-за воспалений, бактерии которых устойчивы к антибиотикам. Видели ли вы, чтобы об этом писали?», - сказал В. Андрюкайтис.Многие эксперты отметили, что, так как выделение углекислого газа становится более интенсивным, связь с человеческим здоровьем усиливается.Во время дискуссии В. Андрюкайтис упомянул Африканскую чуму свиней, которая, к слову, впервые зарегистрирована в 1903 году в Южной Африке. «У нас появляются тропические болезни, что говорит о сильно сменившейся климатической ситуации»,- сказал комиссар.Глава Балтийского форума по окружающей среде в Литве Жимантас Морквенас убеждён, что Литва всё ещё очень отстаёт в борьбе с климатическими изменениями. По его словам, если решения по вопросам загрязнения и изменения климата в Литве по-прежнему будут приниматься медленно, существование страны окажется под угрозой.«Транспорт, сельское хозяйство – эти вопросы, которые нужно решать в первую очередь», - отметил глава Балтийского форума.«Сколько существует в Европе городов, где есть зоны, где запрещено ездить на машине! Сколько мест, где запрещён въезд дизельным машинам! Мы пока далеки от этого», - сказал В. Андрюкайтис.Многие отметили, что для изменения ситуации нужно сажать больше лесов и меньше их вырубать. И очень странно, что прошедшая недавно в Литве реформа лесного хозяйства нынче не изучается обществом как раз с точки зрения бережного отношения к лесу – насколько оправданными темпами вырубается сегодня литовский лес?И конечно, нам не стоит забывать о разумном отношении к еде, к масштабам её производства.И чем больше мы об этом всем знаем, тем проще нам принимать важные решения: выбирать образ жизни и создавать свою среду – свой здоровый и комфортный микроклимат. От каждого из нас зависит очень много. Йоана САЙКОВСКА , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: климат, Андрюкайтис — статья прочитана 40 раз Комментарии