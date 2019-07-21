«Белые ночи» Санкт-Петербурга - на «Перекрёстке» /SANKRYŽA/ в Друскининкай

Нет, главные герои спектакля, живущие под небом Петербурга, отнюдь не сердиты и не капризны. Они молоды, порывисты, искренни. Их горячее желание жить и радоваться своей молодости преображает привычные картины сумрачного Петербурга.
«Белые ночи» Ф.М. Достоевского в постановке Бориса Наумовича Голубицкого — удивительно тонкий и психологически изящно выстроенный спектакль.
Зрителю предлагают современную интерпретацию, в которой находится место легкости и смеху, сохраняя очарование одной из самых лиричных повестей Достоевского.
Четыре рассказчика, четыре судьбы, один зонтик и один Петербург — этого оказывается достаточно для того чтобы рассказать историю Мечтателя, нежного и благородного человека.
Вы сможете в этом убедиться 12 августа на Международном театральном фестивале «Перекресток» SANKRYŽA в Друскининкай, посмотрев спектакль «Белые ночи» Городского театра (Санкт-Петербург), самого молодого питерского профессионального театра. Играют в нем недавние выпускники театрального института, мастерской С.Д. Черкасского.
Опытная рука мастера Бориса Голубицкого украсила спектакль по одноименной повести Достоевского «Белые ночи» разными нюансами, оттенками, пропитала духом Петербурга, духом его зыбких белых ночей, оставив простор и для воображения зрителей.
Вдыхайте! Наслаждайтесь! Радуйтесь!
В спектакле заняты Иван Чепура, Григорий Некрасов ( известен по сериалам «Колодец забытых желаний», «Крылья империи»), Анна Христич («Глухарь. Возвращение, Черный Ворон»), Екатерина Черепанова («Морские дьяволы. Рубежи Родины», «Улицы разбитых фонарей-16»).
Спектакль "БЕЛЫЕ НОЧИ" (Санкт-Петербургский Городской театр) состоится 12 августа в 19 час. JUC (Центр занятости молодежи), ул. Вейсею 17, Друскининкай.
Не пропустите!
Билеты продаются в системе Bilietai.lt
С 5 августа билеты будут продаваться в Друскининкай - в санаториях Eglė, Grand SPA Lietuva, Belarus и Info-centras.
Фото из архива организаторов
Вы сможете в этом убедиться 12 августа на Международном театральном фестивале «Перекресток» SANKRYŽA в Друскининкай, посмотрев спектакль «Белые ночи» Городского театра (Санкт-Петербург), самого молодого питерского профессионального театра. Играют в нем недавние выпускники театрального института, мастерской С.Д. Черкасского.
Опытная рука мастера Бориса Голубицкого украсила спектакль по одноименной повести Достоевского «Белые ночи» разными нюансами, оттенками, пропитала духом Петербурга, духом его зыбких белых ночей, оставив простор и для воображения зрителей.
Вдыхайте! Наслаждайтесь! Радуйтесь!
В спектакле заняты Иван Чепура, Григорий Некрасов ( известен по сериалам «Колодец забытых желаний», «Крылья империи»), Анна Христич («Глухарь. Возвращение, Черный Ворон»), Екатерина Черепанова («Морские дьяволы. Рубежи Родины», «Улицы разбитых фонарей-16»).
Спектакль "БЕЛЫЕ НОЧИ" (Санкт-Петербургский Городской театр) состоится 12 августа в 19 час. JUC (Центр занятости молодежи), ул. Вейсею 17, Друскининкай.
Не пропустите!
Билеты продаются в системе Bilietai.lt
С 5 августа билеты будут продаваться в Друскининкай - в санаториях Eglė, Grand SPA Lietuva, Belarus и Info-centras.
Фото из архива организаторов
Инф. «Обзора»
Категории: культура
Ключевые слова: Санкт-Петербург, Друскининкай, «Перекрёсток», SANKRYŽA, «Белые ночи»
География: Литва, Друскининкай