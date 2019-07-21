«Белые ночи» Санкт-Петербурга - на «Перекрёстке» /SANKRYŽA/ в Друскининкай 🔊 Воспроизвести «Небо было такое звёздное, такое светлое, что, взглянув на него, невольно нужно спросить себя: неужели могут жить под таким небом разные сердитые и капризные люди?», — вопрошает молодой Мечтатель, очарованный прекрасной ночью.



Нет, главные герои спектакля, живущие под небом Петербурга, отнюдь не сердиты и не капризны. Они молоды, порывисты, искренни. Их горячее желание жить и радоваться своей молодости преображает привычные картины сумрачного Петербурга.



«Белые ночи» Ф.М. Достоевского в постановке Бориса Наумовича Голубицкого — удивительно тонкий и психологически изящно выстроенный спектакль.



Зрителю предлагают современную интерпретацию, в которой находится место легкости и смеху, сохраняя очарование одной из самых лиричных повестей Достоевского. Нет, главные герои спектакля, живущие под небом Петербурга, отнюдь не сердиты и не капризны. Они молоды, порывисты, искренни. Их горячее желание жить и радоваться своей молодости преображает привычные картины сумрачного Петербурга.«Белые ночи» Ф.М. Достоевского в постановке Бориса Наумовича Голубицкого — удивительно тонкий и психологически изящно выстроенный спектакль.Зрителю предлагают современную интерпретацию, в которой находится место легкости и смеху, сохраняя очарование одной из самых лиричных повестей Достоевского.







Вы сможете в этом убедиться 12 августа на Международном театральном фестивале «Перекресток» SANKRYŽA в Друскининкай, посмотрев спектакль «Белые ночи» Городского театра (Санкт-Петербург), самого молодого питерского профессионального театра. Играют в нем недавние выпускники театрального института, мастерской С.Д. Черкасского.



Опытная рука мастера Бориса Голубицкого украсила спектакль по одноименной повести Достоевского «Белые ночи» разными нюансами, оттенками, пропитала духом Петербурга, духом его зыбких белых ночей, оставив простор и для воображения зрителей.



Вдыхайте! Наслаждайтесь! Радуйтесь!



В спектакле заняты Иван Чепура, Григорий Некрасов ( известен по сериалам «Колодец забытых желаний», «Крылья империи»), Анна Христич («Глухарь. Возвращение, Черный Ворон»), Екатерина Черепанова («Морские дьяволы. Рубежи Родины», «Улицы разбитых фонарей-16»).



Спектакль "БЕЛЫЕ НОЧИ" (Санкт-Петербургский Городской театр) состоится 12 августа в 19 час. JUC (Центр занятости молодежи), ул. Вейсею 17, Друскининкай.



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Билеты продаются в системе Bilietai.lt



С 5 августа билеты будут продаваться в Друскининкай - в санаториях Eglė, Grand SPA Lietuva, Belarus и Info-centras.



Фото из архива организаторов



Четыре рассказчика, четыре судьбы, один зонтик и один Петербург — этого оказывается достаточно для того чтобы рассказать историю Мечтателя, нежного и благородного человека.Из Санкт-Петербургского театрального института, что на Моховой, вышло много превосходных и талантливых актеров. И едва ли не главная заслуга в том мастера, педагога, режиссера, чья рука заставляет сверкать удивительными красками алмазы не ограненные.Вы сможете в этом убедитьсяна Международном театральном фестивале «Перекресток» SANKRYŽA в Друскининкай, посмотрев спектакль «Белые ночи» Городского театра (Санкт-Петербург), самого молодого питерского профессионального театра. Играют в нем недавние выпускники театрального института, мастерской С.Д. Черкасского.Опытная рука мастера Бориса Голубицкого украсила спектакль по одноименной повести Достоевского «Белые ночи» разными нюансами, оттенками, пропитала духом Петербурга, духом его зыбких белых ночей, оставив простор и для воображения зрителей.Вдыхайте! Наслаждайтесь! Радуйтесь!В спектакле заняты Иван Чепура, Григорий Некрасов ( известен по сериалам «Колодец забытых желаний», «Крылья империи»), Анна Христич («Глухарь. Возвращение, Черный Ворон»), Екатерина Черепанова («Морские дьяволы. Рубежи Родины», «Улицы разбитых фонарей-16»).Спектакль "БЕЛЫЕ НОЧИ" (Санкт-Петербургский Городской театр) состоится 12 августа в 19 час. JUC (Центр занятости молодежи), ул. Вейсею 17, Друскининкай.Не пропустите!Билеты продаются в системе Bilietai.ltС 5 августа билеты будут продаваться в Друскининкай - в санаториях Eglė, Grand SPA Lietuva, Belarus и Info-centras. Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: Санкт-Петербург, Друскининкай, «Перекрёсток», SANKRYŽA, «Белые ночи» География: Литва, Друскининкай — статья прочитана 84 раза Комментарии