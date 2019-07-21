British Airways и Lufthansa приостановили полеты в Каир 🔊 Воспроизвести NURPHOTO



Авиакомпания British Airways приостановила полеты в Каир на неделю в качестве меры предосторожности. Точная причина неизвестна, однако это решение может быть связано с угрозой терактов на авиатранспорте, сообщает



Вслед за BA о приостановке полетов сообщила немецкая Lufthansa. "Поскольку безопасность является для Lufthansa наивысшим приоритетом, авиакомпания временно приостановила полеты в Каир, пока проводится оценка ситуации", - заявили в компании.



Пассажирам, которые собирались вылететь из лондонского аэропорта Хитроу в Каир рейсом BA155 в субботу в 17:15, об отмене рейсов сообщили прямо перед посадкой в самолет. Авиакомпания British Airways приостановила полеты в Каир на неделю в качестве меры предосторожности. Точная причина неизвестна, однако это решение может быть связано с угрозой терактов на авиатранспорте, сообщает ВВС Вслед за BA о приостановке полетов сообщила немецкая Lufthansa. "Поскольку безопасность является для Lufthansa наивысшим приоритетом, авиакомпания временно приостановила полеты в Каир, пока проводится оценка ситуации", - заявили в компании.Пассажирам, которые собирались вылететь из лондонского аэропорта Хитроу в Каир рейсом BA155 в субботу в 17:15, об отмене рейсов сообщили прямо перед посадкой в самолет. "Мы постоянно пересматриваем меры безопасности в аэропортах по всему миру и приняли решение приостановить выполнение полетов в Каир на семь дней в качестве превентивной меры, чтобы провести дополнительную оценку", - говорится в письме представителя BA, которое вручили пассажирам.



Представитель аэропорта Каира сообщил Би-би-си, что британская авиакомпания пока не уведомляла египетскую сторону о своем решении.



Между тем египетская авиакомпания Egyptair заявила, что намерена запустить один дополнительный рейс в Лондон, а также выделить самолет Boeing 787 для увеличения количества мест на рейсах в Британию.



Британское министерство иностранных дел в пятницу обновило рекомендации для граждан страны, которые направляются в Египет.



В памятке содержится предупреждение о возможном риске терактов на авиатранспорте, а также информация о том, что введены дополнительные меры безопасности для рейсов, вылетающих в Британию из Египта.



Источники в службе безопасности аэропорта Каира сообщили агентству Рейтер, что британские специалисты проверяли меры безопасности в аэропорту в среду и четверг, однако никаких других деталей не привели. bbc.com Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: Египет, Британия, отмена, авиарейсы — статья прочитана 170 раз Комментарии