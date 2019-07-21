Что надо знать о выборах в Верховную раду Украины

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21 июля в Украине проходят внеочередные парламентские выборы.



Досрочные выборы парламента, объявленные президентом Украины Владимиром Зеленским, начались утром 21 июля - в этот день украинцы голосуют за новый состав Верховной рады. Как и в ходе предыдущих, также досрочных выборов 2014 года, в этом раз голосование проходит по смешанной, пропорционально-мажоритарной избирательной системе. 225 депутатов пройдут в парламент по партийным спискам в общегосударственном округе, а еще 225 - по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах. 21 июля в Украине проходят внеочередные парламентские выборы. DW собрала основные факты, которые с ними связаны.Досрочные выборы парламента, объявленные президентом Украины Владимиром Зеленским, начались утром 21 июля - в этот день украинцы голосуют за новый состав Верховной рады. Как и в ходе предыдущих, также досрочных выборов 2014 года, в этом раз голосование проходит по смешанной, пропорционально-мажоритарной избирательной системе. 225 депутатов пройдут в парламент по партийным спискам в общегосударственном округе, а еще 225 - по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.



Почему эти выборы - внеочередные



Выборы Рады девятого созыва проходят досрочно, поскольку президент Зеленский 21 мая, на следующий день после вступления в должность, подписал указ о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов.



Указ был обжалован в Конституционном суде Украины. 20 июня суд признал его конституционным, сославшись на необходимость "решения конституционного конфликта народом путем проведения внеочередных выборов в Верховную раду Украины". А это, по мнению суда, отвечает требованиям конституции страны.



Кандидаты в депутаты



Согласно Основному закону, депутатом парламента может быть избран гражданин Украины, имеющий право голоса, проживающий в стране в течение последних пяти лет и достигший на день выборов возраста в 21 год. Не могут быть избраны лица, имеющие судимость за совершение умышленного преступления, если она не погашена и не снята в установленном законом порядке.



Всего ЦИК зарегистрировала 5845 кандидатов в депутаты Рады



Почти 1700 кандидатов-одномандатников баллотируются в порядке самовыдвижения, более 1400 выдвинуты партиями. В среднем за победу в каждом из 199 округов борются около 16 кандидатов. Таким образом, всего ЦИК зарегистрировала 5980 кандидатов в депутаты. Среди них 77,5% - мужчины и только 22,5% - женщины. Самому молодому кандидату 21 год, самому старшему - 82.



У каких партий есть шансы пройти в Раду?



В выборах в Раду девятого созыва участвуют 22 партии. Лидером социологических опросов последних недель остается "Слуга народа": по их результатам, партия Владимира Зеленского может получить более 40 процентов голосов. На втором месте находится "Оппозиционная платформа - За жизнь", возглавляемая сопредседателями платформы - бывшим членом Партии регионов Юрием Бойко и Вадимом Рабиновичем, который в 2014 был избран в Раду по списку "Оппозиционного блока": согласно соцопросам, за эту политическую силу могут проголосовать более 10 процентов избирателей.



Шансы преодолеть пятипроцентный барьер есть также у партии бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко "Батькивщина" (более 7 %), "Европейской солидарности" экс-президента Петра Порошенко (более 6%) и партии "Голос" фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука (более 5%).



Процесс голосования и избирательные бюллетени



Голосование 21 июля в Украине будет проходить с 8.00 до 20.00. На избирательных участках за границей оно проводится по местному времени страны, где находятся эти участки. Участвовать в выборах могут граждане Украины, которым на день голосования исполнилось 18 лет. Согласно данным ЦИК, право голоса сейчас имеют почти 30 млн украинцев.



Голосование будет проходить на почти 30 тысячах избирательных участков



Согласно жеребьевке, которая была проведена ЦИК 26 июня, под первым номером в бюллетене стоит "Оппозиционный блок", под последним должна была быть партия Всеукраинское объединение "Свобода", однако 30 июня в бюллетени под номером 22 была добавлена партия "Движение новых сил" Михаила Саакашвили. В избирательных бюллетенях для голосования в одномандатных округах имена и сведения о кандидатах указываются в алфавитном порядке.



Голосование ВПЛ и лиц, проживающих за рубежом



Для того чтобы проголосовать на парламентских выборах, граждане со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) должны были до 15 июля подать заявление об изменении места голосования в занимающиеся ведением реестра избирателей органы - там, где они хотят проголосовать. Такое же право имеют и другие лица, желающие проголосовать не по месту регистрации.



Как показал опыт президентских выборов, обычно процедура рассмотрения заявления длится от нескольких минут до нескольких суток. В итоге заявитель должен получить соответствующее удостоверение. 21 июля этот документ надо предъявить на избирательном участке для получения бюллетеня для голосования.



При этом переселенцы имеют право голоса на парламентских выборах только в общегосударственном округе, иными словами, они могут избирать депутатов только по партийным спискам. Из-за привязки адреса к одномандатным округам проголосовать за кандидатов-мажоритарщиков они не смогут - как и украинцы, проживающие или временно находящиеся за рубежом.



Подсчет голосов и результаты выборов



Окончательные результаты выборов ЦИК огласит не позднее, чем на пятнадцатый день после голосования. Депутатские мандаты распределяются между партиями пропорционально количеству полученных голосов.



В одномандатных округах избранным считается кандидат, который получит относительное большинство голосов избирателей, принявших участие в выборах в этом округе. При этом не важно, преодолела его партия пятипроцентный барьер или нет. Не позднее, чем на пятый день со дня установления итогов выборов в Раду ЦИК официально обнародует их в газетах "Голос Украины" и "Правительственный курьер".



Лица, избранные в парламент, должны уволиться с работы, не совместимой с депутатским мандатом. Согласно закону о статусе народного депутата Украины, парламентарий не имеет права быть членом правительства или руководителем центрального органа исполнительной власти, иметь другой представительский мандат или состоять на госслужбе.



Кроме того депутатам запрещено занимать должности главы городской, сельской и поселковой администрации, заниматься любой другой оплачиваемой работой, а также входить в состав руководства, правления или совета предприятий, прибыльных учреждений и организаций.



На организацию и проведение выборов ЦИК собирается потратить 1,9 миллиарда гривен. Впрочем, как и Рада нынешнего созыва, следующий парламент не достигнет численности в 450 народных депутатов, установленной в конституции. В связи с тем, что 26 одномандатных округов расположены на неподконтрольных Киеву территориях на востоке страны и в Крыму, выборы пройдут только в 199 округах. Таким образом, по мажоритарной системе будут избраны лишь 199 депутатов, а общее их количество составит 424. Срок полномочий Рады - пять лет.Выборы Рады девятого созыва проходят досрочно, поскольку президент Зеленский 21 мая, на следующий день после вступления в должность, подписал указ о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов.Указ был обжалован в Конституционном суде Украины. 20 июня суд признал его конституционным, сославшись на необходимость "решения конституционного конфликта народом путем проведения внеочередных выборов в Верховную раду Украины". А это, по мнению суда, отвечает требованиям конституции страны.Согласно Основному закону, депутатом парламента может быть избран гражданин Украины, имеющий право голоса, проживающий в стране в течение последних пяти лет и достигший на день выборов возраста в 21 год. Не могут быть избраны лица, имеющие судимость за совершение умышленного преступления, если она не погашена и не снята в установленном законом порядке.Регистрация кандидатов в депутаты завершилась 25 июня. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в общей сложности зарегистрировала 2760 кандидатов, включенных в списки 22 политических партий для участия в выборах в общегосударственном округе, а также 3220 (по состоянию на 27 июня) кандидатов в одномандатных округах.Почти 1700 кандидатов-одномандатников баллотируются в порядке самовыдвижения, более 1400 выдвинуты партиями. В среднем за победу в каждом из 199 округов борются около 16 кандидатов. Таким образом, всего ЦИК зарегистрировала 5980 кандидатов в депутаты. Среди них 77,5% - мужчины и только 22,5% - женщины. Самому молодому кандидату 21 год, самому старшему - 82.В выборах в Раду девятого созыва участвуют 22 партии. Лидером социологических опросов последних недель остается "Слуга народа": по их результатам, партия Владимира Зеленского может получить более 40 процентов голосов. На втором месте находится "Оппозиционная платформа - За жизнь", возглавляемая сопредседателями платформы - бывшим членом Партии регионов Юрием Бойко и Вадимом Рабиновичем, который в 2014 был избран в Раду по списку "Оппозиционного блока": согласно соцопросам, за эту политическую силу могут проголосовать более 10 процентов избирателей.Шансы преодолеть пятипроцентный барьер есть также у партии бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко "Батькивщина" (более 7 %), "Европейской солидарности" экс-президента Петра Порошенко (более 6%) и партии "Голос" фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука (более 5%).Голосование 21 июля в Украине будет проходить с 8.00 до 20.00. На избирательных участках за границей оно проводится по местному времени страны, где находятся эти участки. Участвовать в выборах могут граждане Украины, которым на день голосования исполнилось 18 лет. Согласно данным ЦИК, право голоса сейчас имеют почти 30 млн украинцев.Голосование будет проходить почти на 30 тысячах избирательных участков. Каждый избиратель получит для заполнения два бюллетеня. В бюллетене для голосования в общегосударственном округе названия партий размещены в порядке их номеров, определенных жеребьевкой.Согласно жеребьевке, которая была проведена ЦИК 26 июня, под первым номером в бюллетене стоит "Оппозиционный блок", под последним должна была быть партия Всеукраинское объединение "Свобода", однако 30 июня в бюллетени под номером 22 была добавлена партия "Движение новых сил" Михаила Саакашвили. В избирательных бюллетенях для голосования в одномандатных округах имена и сведения о кандидатах указываются в алфавитном порядке.Для того чтобы проголосовать на парламентских выборах, граждане со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) должны были до 15 июля подать заявление об изменении места голосования в занимающиеся ведением реестра избирателей органы - там, где они хотят проголосовать. Такое же право имеют и другие лица, желающие проголосовать не по месту регистрации.Как показал опыт президентских выборов, обычно процедура рассмотрения заявления длится от нескольких минут до нескольких суток. В итоге заявитель должен получить соответствующее удостоверение. 21 июля этот документ надо предъявить на избирательном участке для получения бюллетеня для голосования.При этом переселенцы имеют право голоса на парламентских выборах только в общегосударственном округе, иными словами, они могут избирать депутатов только по партийным спискам. Из-за привязки адреса к одномандатным округам проголосовать за кандидатов-мажоритарщиков они не смогут - как и украинцы, проживающие или временно находящиеся за рубежом.Окончательные результаты выборов ЦИК огласит не позднее, чем на пятнадцатый день после голосования. Депутатские мандаты распределяются между партиями пропорционально количеству полученных голосов.В одномандатных округах избранным считается кандидат, который получит относительное большинство голосов избирателей, принявших участие в выборах в этом округе. При этом не важно, преодолела его партия пятипроцентный барьер или нет. Не позднее, чем на пятый день со дня установления итогов выборов в Раду ЦИК официально обнародует их в газетах "Голос Украины" и "Правительственный курьер".Лица, избранные в парламент, должны уволиться с работы, не совместимой с депутатским мандатом. Согласно закону о статусе народного депутата Украины, парламентарий не имеет права быть членом правительства или руководителем центрального органа исполнительной власти, иметь другой представительский мандат или состоять на госслужбе.Кроме того депутатам запрещено занимать должности главы городской, сельской и поселковой администрации, заниматься любой другой оплачиваемой работой, а также входить в состав руководства, правления или совета предприятий, прибыльных учреждений и организаций.На организацию и проведение выборов ЦИК собирается потратить 1,9 миллиарда гривен. Загрузка... dw.com Категории: политика, общество Ключевые слова: выборы, Рада, депутаты География: Украина — статья прочитана 165 раз Комментарии