Латвия направила ноту Ирану из-за задержания танкера Stena Impero

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МИД продолжает работать, чтобы обеспечить права гражданина Латвии, которого вместе с другими членами экипажа корабля Stena Impero задержали власти Ирана 19 июля.
МИД 20 июля вручил ноту посольству Ирана в Стокгольме, призвав обеспечить права гражданина Латвии, а также по возможности быстрее освободить его, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства страны, на которое ссылается ТАСС.
Как ранее сообщал News.ru, 19 июля британский танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе Корпусом Стражей Исламской революции. За несколько дней до этого КСИР остановил иностранное судно, перевозившее 1 млн литров топлива.
На борту Stena Impero находятся трое россиян. Посольство России в Тегеране пока не связалось с ними.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что действия Тегерана в Персидском заливе учитывают международные морские правила.