Латвия направила ноту Ирану из-за задержания танкера Stena Impero 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора" Министерство иностранных дел Латвии направило ноту Ирану из-за задержания в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero, на котором находится моряк из этой балтийской страны, сообщает news.ru.



МИД продолжает работать, чтобы обеспечить права гражданина Латвии, которого вместе с другими членами экипажа корабля Stena Impero задержали власти Ирана 19 июля.



МИД 20 июля вручил ноту посольству Ирана в Стокгольме, призвав обеспечить права гражданина Латвии, а также по возможности быстрее освободить его, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства страны, на которое ссылается ТАСС.



Как ранее сообщал News.ru, 19 июля британский танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе Корпусом Стражей Исламской революции. За несколько дней до этого КСИР остановил иностранное судно, перевозившее 1 млн литров топлива.



На борту Stena Impero находятся трое россиян. Посольство России в Тегеране пока не связалось с ними.



Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что действия Тегерана в Персидском заливе учитывают международные морские правила. МИД продолжает работать, чтобы обеспечить права гражданина Латвии, которого вместе с другими членами экипажа корабля Stena Impero задержали власти Ирана 19 июля.МИД 20 июля вручил ноту посольству Ирана в Стокгольме, призвав обеспечить права гражданина Латвии, а также по возможности быстрее освободить его, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства страны, на которое ссылается ТАСС.Как ранее сообщал News.ru, 19 июля британский танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе Корпусом Стражей Исламской революции. За несколько дней до этого КСИР остановил иностранное судно, перевозившее 1 млн литров топлива.На борту Stena Impero находятся трое россиян. Посольство России в Тегеране пока не связалось с ними.Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что действия Тегерана в Персидском заливе учитывают международные морские правила. Категории: в мире Ключевые слова: Иран, нота, танкер, Stena Impero География: Латвия, Рига — статья прочитана 126 раз Комментарии