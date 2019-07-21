Глава МИД Ирана объяснил, почему задержали британский танкер 🔊 Воспроизвести







Действия представителей иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), задержавших британский нефтяной танкер Stena Impero в Ормузском проливе, направлены на соблюдение международных морских правил. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на странице в соцсети Twitter.



«Наши действия (властей Ирана) … направлены на соблюдение международных морских правил, — написал Зариф. — … Британия должна перестать быть соучастником экономического терроризма США».



Глава МИД Ирана добавил, что безопасность Персидского залива и Ормузского пролива гарантирует именно Иран.



Британский танкер Stena Impero, задержанный 19 июля в Ормузском проливе, не перевозил грузы. Об этом, как передает ISNA, сообщил гендиректор Организации портов и судоходства иранской провинции Хормозган Аллахморад Афифипур. Действия представителей иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), задержавших британский нефтяной танкер Stena Impero в Ормузском проливе, направлены на соблюдение международных морских правил. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на странице в соцсети Twitter.— написал Зариф. —Глава МИД Ирана добавил, что безопасность Персидского залива и Ормузского пролива гарантирует именно Иран.Британский танкер Stena Impero, задержанный 19 июля в Ормузском проливе, не перевозил грузы. Об этом, как передает ISNA, сообщил гендиректор Организации портов и судоходства иранской провинции Хормозган Аллахморад Афифипур. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июля в Ормузском проливе был задержан британский нефтеналивной танкер Stena Impero, команда которого состоит из 23 человек. Данный танкер, по версии официального Тегерана, нарушил международные нормы судоходства.



История вопроса



Отношения между Исламской Республикой Иран и Великобританией обострились после того, как 4 июля власти Гибралтара (заморская британская территория) задержали иранский супертанкер Grace 1. Лондон обвинил Тегеран в том, что танкер Grace 1 вез 2 млн баррелей сырой нефти в Сирию, а страны Евросоюза поддерживают против Арабской республики режим санкций, который, в том числе, запрещает поставки нефти. Власти Ирана отвергли все обвинения и заявили, что не собираются соблюдать евросоюзные санкции против Сирии. 19 июля иранские военные задержали британские танкер Stena Impero в Ормузском проливе. Тегеран обвинил команду корабля в нарушении международных правил судоходства. Танкер был отбуксирован в порт Бендер-Аббас. ИА “Regnum” Категории: в мире Ключевые слова: Иран, танкер — статья прочитана 125 раз Комментарии