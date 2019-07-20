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Фестиваль Лаймы Вайкуле - в прямой трансляции
Фестиваль с каждым годом расширяется: как географически, так и жанрово. Тут можно улышать как легендарного рокера и маститую эстрадную суперзвезду, так и исполнителя “заводного” хита, супер-актуального в данный момент на всех танцполах. Так, например в этом году впервые на фестивале выступит популярный и успешный украинский певец и автор таких хитов как “Кружит”, “LOVE IT ритм”, “Глубоко”, и “Vitamin D” - Monatik. Кроме выступления мультиартиста, зрителей ждёт встреча с бессменной шансоньеткой Любовью Успенской, которая обещает задать жару на юрмальской сцене!
Это концертный день обещает стать незабываемым, ведь на сцену выйдут такие талантливые артисты - Noa, Анна Аглатова, Томас Невергрин, Еркеш Шакеев, Нино Катамадзе, Uzari, Маркус Рива, Patrisha, Dagamba, Framest, Интарс Бусулис и несравненная Лайма Вайкуле.
Сегодня, 20 июля, в 19:00 заходите на TVDOM и бесплатно смотрите третий концертный день без реклам и пауз на канале «Laima Rendezvous».
Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: TVDOM, Фестиваль Лаймы Вайкуле
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