Фестиваль Лаймы Вайкуле - в прямой трансляции 🔊 Воспроизвести



Фестиваль с каждым годом расширяется: как географически, так и жанрово. Тут можно улышать как легендарного рокера и маститую эстрадную суперзвезду, так и исполнителя “заводного” хита, супер-актуального в данный момент на всех танцполах. Так, например в этом году впервые на фестивале выступит популярный и успешный украинский певец и автор таких хитов как “Кружит”, “LOVE IT ритм”, “Глубоко”, и “Vitamin D” - Monatik. Кроме выступления мультиартиста, зрителей ждёт встреча с бессменной шансоньеткой Любовью Успенской, которая обещает задать жару на юрмальской сцене!



Это концертный день обещает стать незабываемым, ведь на сцену выйдут такие талантливые артисты - Noa, Анна Аглатова, Томас Невергрин, Еркеш Шакеев, Нино Катамадзе, Uzari, Маркус Рива, Patrisha, Dagamba, Framest, Интарс Бусулис и несравненная Лайма Вайкуле.



Сегодня, 20 июля, в 19:00 заходите на TVDOM и бесплатно смотрите третий концертный день без реклам и пауз на канале «Laima Rendezvous».



СМОТРЕТЬ Сегодняшний концертный день называется «Дивертисмент», на котором прозвучат разнообразные музыкальные жанры - джаз, поп, рок и даже классика. Открывайте TVDOM на своём устройстве и смотрите фестиваль в HD качестве абсолютно БЕСПЛАТНО!Фестиваль с каждым годом расширяется: как географически, так и жанрово. Тут можно улышать как легендарного рокера и маститую эстрадную суперзвезду, так и исполнителя “заводного” хита, супер-актуального в данный момент на всех танцполах. Так, например в этом году впервые на фестивале выступит популярный и успешный украинский певец и автор таких хитов как “Кружит”, “LOVE IT ритм”, “Глубоко”, и “Vitamin D” - Monatik. Кроме выступления мультиартиста, зрителей ждёт встреча с бессменной шансоньеткой Любовью Успенской, которая обещает задать жару на юрмальской сцене!Это концертный день обещает стать незабываемым, ведь на сцену выйдут такие талантливые артисты - Noa, Анна Аглатова, Томас Невергрин, Еркеш Шакеев, Нино Катамадзе, Uzari, Маркус Рива, Patrisha, Dagamba, Framest, Интарс Бусулис и несравненная Лайма Вайкуле.Сегодня, 20 июля, в 19:00 заходите на TVDOM и бесплатно смотрите третий концертный день без реклам и пауз на канале «Laima Rendezvous». Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: TVDOM, Фестиваль Лаймы Вайкуле — статья прочитана 129 раз Комментарии