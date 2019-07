Фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале начался достаточно мощно 🔊 Воспроизвести







В четверг, 18 июля, c грандиозного «Открытия» стартовал международный музыкальный фестиваль «Laima Rendezvous Jurmala 2019», который в этом году проходит в концертном зале «Дзинтари» в пятый раз и продлится до 21 июля. Всего в нынешнем году в планах фестиваля - более 50 популярных артистов из 15 стран.



Ведущими первого концертного дня стали певцы Интарс Бусулис, Янис Стибелис и сама создательница фестиваля Лайма Вайкуле. Гимн фестиваля - песню Вайкуле «Рандеву» - Лайма исполнила вместе с популярной латвийской группой Musiqq, пообещав, что пятый по счету фестиваль в год своего юбилея будет особенным.



На сцену поднялась оперная дива Инесе Галанте, обладательница редкого голоса широкого диапазона, чье исполнение «Pavane» Габриеля Форе и «Summertime» Джорджа Гершвина повергло публику в восторг. Затем с песней «Bāc!» выступила латвийская певица Айя Андреева, а после нее - российская исполнительница латвийского происхождения Дана Соколова, впечатлившая публику мощным вокалом и необычным исполнением. Украинский певец Alekseev исполнил песни «Моя звезда» и «Как ты там?», после чего Интарс Бусулис объявил, что сейчас на сцене выступит «самый сексуальный мужчина на фестивале», предваряя выступление Артура Пирожкова. В сопровождении украинского Ballet Freedom Пирожков исполнил свой танцевальный хит «Зацепила».



Певица Настя Каменских, приехавшая на фестиваль в этом году без своего мужа и сценического партнера Потапа, вновь впечатлила зрителей своим внешним видом и темпераментом, спела песни «Обiцаю» и Peligroso (к слову сказать, песня на украинском языке вызвала довольно неплохие эмоции среди зрителей - ред.). После чего три песни подряд, включая хит «Туманы», пел популярный певец Макс Барских, а завершило первое отделение совместное выступление Лаймы Вайкуле и Freedom Ballet c песней Аллы Пугачевой «Мэри». Сама же Примадонна российской эстрады прибыла в «Дзинтари» буквально за несколько минут до начала «Открытия» в качестве зрителя, вместе с мужем Максимом Галкиным. И потом она еще успела признаться, что всем довольна.



Второе отделение открыли Лайма и балет Freedom, после чего большой ажиотаж вызвала певица Бьянка, спев свои хиты «Музыка» и «Травой». Эстонский певец Уку Сувисте, приглашенный Лаймой в этом году впервые, исполнил композиции на английском языке: «Pretty Little Liar» и «Rich».



Вслед за зажигательной группой из Молдовы Sunstroke Project на сцену вышла украинская певица Maruv с подтанцовкой, впечатлив публику эффектным танцем. Появление певицы Лолиты вызвало взрыв в зале. Как всегда, элегантная и харизматичная, она исполнила три композиции - «Колыбельная», «Шампанское» и «Папа».



Затем последовало выступление джаз-сенсации из Италии - «сицилийского кота» Марио Бионди, которое также закончилось аншлагом. Завершило первый день фестиваля совместное исполнение «Рандеву» всеми артистами вечера. Герман НАПОЛЬСКИЙ , "Обзор" Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Фестиваль Лаймы Вайкуле География: Латвия, Юрмала — статья прочитана 140 раз