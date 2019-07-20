День Юрмалы на фестивале “Laima Rendezvous Jurmala 2019” прошел с юмором 🔊 Воспроизвести







Вечером 19 июля в рамках фестиваля “Laima Rendezvous Jurmala 2019” прошел "День Юрмалы", который, по собственному свидетельству нашего корреспондента, прошел с юмором.



В частности, перед тем, как на сцену вышла Сати Казанова, ведущие сказали, что родители ее в детстве звали "Сатанишка", а хозяйка фестиваля Лайма Вайкуле заявила, что "Все помогали, чтобы погода была хорошая", а Интарс Бусулис, который в этот вечер был на сцене одним из ведущих, объявляя свой номер, сказал буквально следующее: "Так, ну сейчас никто, кроме меня, вроде бы на сцену выходить не будет".



Белорусский исполнитель Юзари также запомнился всем, но не на сцене, а за кулисами. Когда его землячка Алена Свиридова исполняла свою песню - долгожитель "Розовый фламинго", то Юзари станцевал. В частности, перед тем, как на сцену вышла Сати Казанова, ведущие сказали, что родители ее в детстве звали "Сатанишка", а хозяйка фестиваля Лайма Вайкуле заявила, что "Все помогали, чтобы погода была хорошая", а Интарс Бусулис, который в этот вечер был на сцене одним из ведущих, объявляя свой номер, сказал буквально следующее: "Так, ну сейчас никто, кроме меня, вроде бы на сцену выходить не будет".Белорусский исполнитель Юзари также запомнился всем, но не на сцене, а за кулисами. Когда его землячка Алена Свиридова исполняла свою песню - долгожитель "Розовый фламинго", то Юзари станцевал.



Александр Панайотов, в частности, сказал: "Фестиваль, который создала Лайма, просто волшебный".



Многие всячески подчеркивали близость латышской и русской культур, но ярче всех это сделал Интарс Бусулис, во время исполнения песни на латышской языке которого фоном шел русский речетатив.



Следует отметить, что уже прошла информация об открытии продаж билетов на фестиваль “Laima Rendezvous Jurmala" на следующий год.



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. Хотя, помимо юмора, было и очень много благодарностей в адрес Лаймы Вайкуле за то, что она организовала когда-то данный фестиваль, который в этом году уже отмечает свой юбилей - 5 лет.Александр Панайотов, в частности, сказал: "Фестиваль, который создала Лайма, просто волшебный".Многие всячески подчеркивали близость латышской и русской культур, но ярче всех это сделал Интарс Бусулис, во время исполнения песни на латышской языке которого фоном шел русский речетатив.Следует отметить, что уже прошла информация об открытии продаж билетов на фестиваль “Laima Rendezvous Jurmala" на следующий год. Герман НАПОЛЬСКИЙ , "Обзор" Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Laima Rendezvous Jurmala 2019 — статья прочитана 143 раза Комментарии