На вторую ступеньку

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После ответных матчей первого квалификационного раунда Лиги чемпионов с помощью жеребьёвки определились все пары второго отборочного этапа самого престижного, поскольку самого денежного, клубного турнира футбольной Европы.



Из чемпионов стран бывшего СССР, стартовавших в первом раунде, дальше пробились лишь белорусский БАТЭ, азербайджанский «Карабах» и эстонский «Нымме Калью».



Мариямпольская «Судува», как уже сообщал «Обзор», в ответном матче первого отборочного раунда проиграла чемпиону Сербии и покинула главный клубный турнир Старого света.



на 60-й минуте защитника «Црвены Звезды» Марко Гобелича, который двумя прямыми ногами врезался в шедшего с мячом защитника Вайдаса Славицкаса, сломав ему сразу обе берцовых кости. Из чемпионов стран бывшего СССР, стартовавших в первом раунде, дальше пробились лишь белорусский БАТЭ, азербайджанский «Карабах» и эстонский «Нымме Калью».Мариямпольская «Судува», как уже сообщал «Обзор», в ответном матче первого отборочного раунда проиграла чемпиону Сербии и покинула главный клубный турнир Старого света.на 60-й минуте защитника «Црвены Звезды» Марко Гобелича, который двумя прямыми ногами врезался в шедшего с мячом защитника Вайдаса Славицкаса, сломав ему сразу обе берцовых кости.



Литовская федерация футбола, отправив официальное письмо в УЕФА, поддержало В.Чебурина. В письме - требование обратить особое внимание на этот вопиющий случай.



Лига чемпионов сезона 2019/2020.



Первый квалификационный раунд.



Ответные матчи



«Црвена Звезда» (Сербия) - «Судува» (Литва) – 2:1 (первый матч - 0:0).



«Карабах» (Азербайджан) - «Партизани» (Албания) – 2:0 (0:0).



«Пяст Гливице» (Польша) - БАТЭ (Белоруссия) – 1:2 (1:1).



«Сабуртало» (Грузия) - «Шериф» (Молдавия) – 1:3 (3:0).



«Рига» (Латвия) - «Дандолк (Ирландия) – 0:0, по пенальти – 4:5 (0:0).



ЧФР (Румыния) - «Астана» (Казахстан) – 3:1 (0:1).



АИК (Швеция) - «Арарат-Армения» (Армения) – 3:1 (1:2).



«Шкендия» (Сев. Македония) - «Нымме Калью» (Эстония) – 1:2 (1:0).







Лига чемпионов сезона 2019/2020.



2-й квалификационный раунд



«Клуж» (Румыния) — «Маккаби» (Израиль),



БАТЭ (Белоруссия) — «Русенборг» (Норвегия),



«Нью-Сейнтс» (Уэльс) — «Копенгаген» (Дания),



«Ференцварош» (Венгрия) — «Валлетта» (Мальта),



«Дандолк» (Ирландия) — «Карабах» (Азербайджан),



«Сабуртало» (Грузия) — «Динамо» (Загреб, Хорватия),



«Селтик» (Шотландия) — «Нымме Калью» (Эстония),



«Црвена Звезда» (Сербия) — ХИК (Финляндия),



«Сутьеска» (Черногория) — АПОЭЛ (Кипр),



«Марибор» (Словения) — АИК (Швеция),



«Виктория» (Чехия) — «Олимпиакос» (Греция),



ПСВ (Нидерланды) — «Базель» (Швейцария).



Игры 2-го квалификационного раунда ЛЧ состоятся 23-24 и 30-31 июля. Главный тренер «Судувы» Владимир Чебурин был в бешенстве. Он считает, что нарушитель должен быть дисквалифицирован на такой же период, какой потребуется В.Славицкасу, чтобы вернуться в строй. А на это может потребоваться очень много времени. Нельзя исключать также и тот вариант, что эта травма заставит 33-летнего литовского защитника завершить карьеру.Литовская федерация футбола, отправив официальное письмо в УЕФА, поддержало В.Чебурина. В письме - требование обратить особое внимание на этот вопиющий случай.«Црвена Звезда» (Сербия) - «Судува» (Литва) – 2:1 (первый матч - 0:0).«Карабах» (Азербайджан) - «Партизани» (Албания) – 2:0 (0:0).«Пяст Гливице» (Польша) - БАТЭ (Белоруссия) – 1:2 (1:1).«Сабуртало» (Грузия) - «Шериф» (Молдавия) – 1:3 (3:0).«Рига» (Латвия) - «Дандолк (Ирландия) – 0:0, по пенальти – 4:5 (0:0).ЧФР (Румыния) - «Астана» (Казахстан) – 3:1 (0:1).АИК (Швеция) - «Арарат-Армения» (Армения) – 3:1 (1:2).«Шкендия» (Сев. Македония) - «Нымме Калью» (Эстония) – 1:2 (1:0).«Клуж» (Румыния) — «Маккаби» (Израиль),БАТЭ (Белоруссия) — «Русенборг» (Норвегия),«Нью-Сейнтс» (Уэльс) — «Копенгаген» (Дания),«Ференцварош» (Венгрия) — «Валлетта» (Мальта),«Дандолк» (Ирландия) — «Карабах» (Азербайджан),«Сабуртало» (Грузия) — «Динамо» (Загреб, Хорватия),«Селтик» (Шотландия) — «Нымме Калью» (Эстония),«Црвена Звезда» (Сербия) — ХИК (Финляндия),«Сутьеска» (Черногория) — АПОЭЛ (Кипр),«Марибор» (Словения) — АИК (Швеция),«Виктория» (Чехия) — «Олимпиакос» (Греция),ПСВ (Нидерланды) — «Базель» (Швейцария). Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Результаты, ответные матчи, Лига чемпионов сезона 2019/2020, Первый квалификационный раунд — статья прочитана 140 раз Комментарии