На вторую ступеньку

После ответных матчей первого квалификационного раунда Лиги чемпионов с помощью жеребьёвки определились все пары второго отборочного этапа самого престижного, поскольку самого денежного, клубного турнира футбольной Европы.
Из чемпионов стран бывшего СССР, стартовавших в первом раунде, дальше пробились лишь белорусский БАТЭ, азербайджанский «Карабах» и эстонский «Нымме Калью».
Мариямпольская «Судува», как уже сообщал «Обзор», в ответном матче первого отборочного раунда проиграла чемпиону Сербии и покинула главный клубный турнир Старого света.
на 60-й минуте защитника «Црвены Звезды» Марко Гобелича, который двумя прямыми ногами врезался в шедшего с мячом защитника Вайдаса Славицкаса, сломав ему сразу обе берцовых кости.
Главный тренер «Судувы» Владимир Чебурин был в бешенстве. Он считает, что нарушитель должен быть дисквалифицирован на такой же период, какой потребуется В.Славицкасу, чтобы вернуться в строй. А на это может потребоваться очень много времени. Нельзя исключать также и тот вариант, что эта травма заставит 33-летнего литовского защитника завершить карьеру.
Литовская федерация футбола, отправив официальное письмо в УЕФА, поддержало В.Чебурина. В письме - требование обратить особое внимание на этот вопиющий случай.
«Црвена Звезда» (Сербия) - «Судува» (Литва) – 2:1 (первый матч - 0:0).
«Карабах» (Азербайджан) - «Партизани» (Албания) – 2:0 (0:0).
«Пяст Гливице» (Польша) - БАТЭ (Белоруссия) – 1:2 (1:1).
«Сабуртало» (Грузия) - «Шериф» (Молдавия) – 1:3 (3:0).
«Рига» (Латвия) - «Дандолк (Ирландия) – 0:0, по пенальти – 4:5 (0:0).
ЧФР (Румыния) - «Астана» (Казахстан) – 3:1 (0:1).
АИК (Швеция) - «Арарат-Армения» (Армения) – 3:1 (1:2).
«Шкендия» (Сев. Македония) - «Нымме Калью» (Эстония) – 1:2 (1:0).
«Клуж» (Румыния) — «Маккаби» (Израиль),
БАТЭ (Белоруссия) — «Русенборг» (Норвегия),
«Нью-Сейнтс» (Уэльс) — «Копенгаген» (Дания),
«Ференцварош» (Венгрия) — «Валлетта» (Мальта),
«Дандолк» (Ирландия) — «Карабах» (Азербайджан),
«Сабуртало» (Грузия) — «Динамо» (Загреб, Хорватия),
«Селтик» (Шотландия) — «Нымме Калью» (Эстония),
«Црвена Звезда» (Сербия) — ХИК (Финляндия),
«Сутьеска» (Черногория) — АПОЭЛ (Кипр),
«Марибор» (Словения) — АИК (Швеция),
«Виктория» (Чехия) — «Олимпиакос» (Греция),
ПСВ (Нидерланды) — «Базель» (Швейцария).
Игры 2-го квалификационного раунда ЛЧ состоятся 23-24 и 30-31 июля.
Литовская федерация футбола, отправив официальное письмо в УЕФА, поддержало В.Чебурина. В письме - требование обратить особое внимание на этот вопиющий случай.
Лига чемпионов сезона 2019/2020.
Первый квалификационный раунд.
Ответные матчи
Первый квалификационный раунд.
Ответные матчи
«Црвена Звезда» (Сербия) - «Судува» (Литва) – 2:1 (первый матч - 0:0).
«Карабах» (Азербайджан) - «Партизани» (Албания) – 2:0 (0:0).
«Пяст Гливице» (Польша) - БАТЭ (Белоруссия) – 1:2 (1:1).
«Сабуртало» (Грузия) - «Шериф» (Молдавия) – 1:3 (3:0).
«Рига» (Латвия) - «Дандолк (Ирландия) – 0:0, по пенальти – 4:5 (0:0).
ЧФР (Румыния) - «Астана» (Казахстан) – 3:1 (0:1).
АИК (Швеция) - «Арарат-Армения» (Армения) – 3:1 (1:2).
«Шкендия» (Сев. Македония) - «Нымме Калью» (Эстония) – 1:2 (1:0).
Лига чемпионов сезона 2019/2020.
2-й квалификационный раунд
2-й квалификационный раунд
«Клуж» (Румыния) — «Маккаби» (Израиль),
БАТЭ (Белоруссия) — «Русенборг» (Норвегия),
«Нью-Сейнтс» (Уэльс) — «Копенгаген» (Дания),
«Ференцварош» (Венгрия) — «Валлетта» (Мальта),
«Дандолк» (Ирландия) — «Карабах» (Азербайджан),
«Сабуртало» (Грузия) — «Динамо» (Загреб, Хорватия),
«Селтик» (Шотландия) — «Нымме Калью» (Эстония),
«Црвена Звезда» (Сербия) — ХИК (Финляндия),
«Сутьеска» (Черногория) — АПОЭЛ (Кипр),
«Марибор» (Словения) — АИК (Швеция),
«Виктория» (Чехия) — «Олимпиакос» (Греция),
ПСВ (Нидерланды) — «Базель» (Швейцария).
Игры 2-го квалификационного раунда ЛЧ состоятся 23-24 и 30-31 июля.