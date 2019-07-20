«Мосты дружбы» 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора". Автор - Олеся Пуоджювиене







Коллектив клуба украинской традиционной культуры "Просвiт" (руководитель Ирена Пятрулёниене) любезно приглашает на Первый международный фестиваль музыки, песни и танца Литовско-Украинского содружества "Мосты культур".



Фестиваль состоится 28 июля, в воскресенье, в Клайпедском концертном зале по адресу ул. Шаулю 36.



Начало в 12.00.



Вход свободный.



Фестиваль приурочен к 15-летнему юбилею Клуба "Просвiт".



Организатор фестиваля: клуб "Просвiт".



Соорганизатор фестиваля: Общественная организация "Яскрава країна", г. Днепр, Украина.



Партнёр проекта "Юбилейные мероприятия 15-летней деятельности клуба "Просвiт": Центр национальных культур г. Клайпеды. Фестиваль состоится, в воскресенье, в Клайпедском концертном зале по адресу ул. Шаулю 36.Начало в 12.00.Вход свободный.Фестиваль приурочен к 15-летнему юбилею Клуба "Просвiт".Организатор фестиваля: клуб "Просвiт".Соорганизатор фестиваля: Общественная организация "Яскрава країна", г. Днепр, Украина.Партнёр проекта "Юбилейные мероприятия 15-летней деятельности клуба "Просвiт": Центр национальных культур г. Клайпеды. Финансовая поддержка проекта в Клайпеде: Центр национальных культур г. Клайпеды.



В фестивале примут участие:



- Хор Черниговского музыкального колледжа им. Л. М. Ревуцкого



- Оркестр украинских народных инструментов Сумского высшего училища искусств и культуры им. Д.С.Бортнянского,



- Народный хореографический ансамбль "Каприз" г. Кременчуг, Полтавская обл.



- Народный хореографический ансамбль "Свiтанок".



Литовское национальное искусство представят:



- Танцевальный ансамбль Школы искусств г. Тракай "Жвайгждуне",



- Оркестр литовских народных инструментов г. Клайпеды "Тримитатис".



Гость фестиваля - ансамбль Лидского районного центра культуры и народного творчества "Гудски гармоник", Белоруссия.



26 июля, в 13.00, - Торжественное открытие фестиваля на площади у Арки рядом с мостом Биржос.



27 июля в 17.00 час. - участник фестиваля "Мосты искусств" Мукачевский драматический театр представляет постановку "Князь Кареотович" о литовско-украинском князе Фёдоре Кареатовиче, внуке Великого Князя литовского Гядиминаса - основателе крепости Паланок.



Клайпедский музей часов любезно предоставил дворик для выступления гостей. Вход свободный.



27 июля, в 18.00 час. - выступление художественных коллективов участников фестиваля "Мосты искусств" для общественности нашего города и гостей Праздника моря на площади у Арки, возле моста Биржос.



Участие в фестивале "Мосты искусств" украинских коллективов частично поддерживает Украинский культурный фонд. Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: «Мосты дружбы» География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 159 раз Комментарии