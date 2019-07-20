«Мосты дружбы»

Коллектив клуба украинской традиционной культуры "Просвiт" (руководитель Ирена Пятрулёниене) любезно приглашает на Первый международный фестиваль музыки, песни и танца Литовско-Украинского содружества "Мосты культур".
Фестиваль состоится 28 июля, в воскресенье, в Клайпедском концертном зале по адресу ул. Шаулю 36.
Начало в 12.00.
Вход свободный.
Фестиваль приурочен к 15-летнему юбилею Клуба "Просвiт".
Организатор фестиваля: клуб "Просвiт".
Соорганизатор фестиваля: Общественная организация "Яскрава країна", г. Днепр, Украина.
Партнёр проекта "Юбилейные мероприятия 15-летней деятельности клуба "Просвiт": Центр национальных культур г. Клайпеды.
Финансовая поддержка проекта в Клайпеде: Центр национальных культур г. Клайпеды.
В фестивале примут участие:
- Хор Черниговского музыкального колледжа им. Л. М. Ревуцкого
- Оркестр украинских народных инструментов Сумского высшего училища искусств и культуры им. Д.С.Бортнянского,
- Народный хореографический ансамбль "Каприз" г. Кременчуг, Полтавская обл.
- Народный хореографический ансамбль "Свiтанок".
Литовское национальное искусство представят:
- Танцевальный ансамбль Школы искусств г. Тракай "Жвайгждуне",
- Оркестр литовских народных инструментов г. Клайпеды "Тримитатис".
Гость фестиваля - ансамбль Лидского районного центра культуры и народного творчества "Гудски гармоник", Белоруссия.
26 июля, в 13.00, - Торжественное открытие фестиваля на площади у Арки рядом с мостом Биржос.
27 июля в 17.00 час. - участник фестиваля "Мосты искусств" Мукачевский драматический театр представляет постановку "Князь Кареотович" о литовско-украинском князе Фёдоре Кареатовиче, внуке Великого Князя литовского Гядиминаса - основателе крепости Паланок.
Клайпедский музей часов любезно предоставил дворик для выступления гостей. Вход свободный.
27 июля, в 18.00 час. - выступление художественных коллективов участников фестиваля "Мосты искусств" для общественности нашего города и гостей Праздника моря на площади у Арки, возле моста Биржос.
Участие в фестивале "Мосты искусств" украинских коллективов частично поддерживает Украинский культурный фонд.
В фестивале примут участие:
- Хор Черниговского музыкального колледжа им. Л. М. Ревуцкого
- Оркестр украинских народных инструментов Сумского высшего училища искусств и культуры им. Д.С.Бортнянского,
- Народный хореографический ансамбль "Каприз" г. Кременчуг, Полтавская обл.
- Народный хореографический ансамбль "Свiтанок".
Литовское национальное искусство представят:
- Танцевальный ансамбль Школы искусств г. Тракай "Жвайгждуне",
- Оркестр литовских народных инструментов г. Клайпеды "Тримитатис".
Гость фестиваля - ансамбль Лидского районного центра культуры и народного творчества "Гудски гармоник", Белоруссия.
26 июля, в 13.00, - Торжественное открытие фестиваля на площади у Арки рядом с мостом Биржос.
27 июля в 17.00 час. - участник фестиваля "Мосты искусств" Мукачевский драматический театр представляет постановку "Князь Кареотович" о литовско-украинском князе Фёдоре Кареатовиче, внуке Великого Князя литовского Гядиминаса - основателе крепости Паланок.
Клайпедский музей часов любезно предоставил дворик для выступления гостей. Вход свободный.
27 июля, в 18.00 час. - выступление художественных коллективов участников фестиваля "Мосты искусств" для общественности нашего города и гостей Праздника моря на площади у Арки, возле моста Биржос.
Участие в фестивале "Мосты искусств" украинских коллективов частично поддерживает Украинский культурный фонд.