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«Мосты дружбы»

Фото из архива "Обзора". Автор - Олеся Пуоджювиене




Коллектив клуба украинской традиционной культуры "Просвiт" (руководитель Ирена Пятрулёниене) любезно приглашает на Первый международный фестиваль музыки, песни и танца Литовско-Украинского содружества "Мосты культур".

Фестиваль состоится 28 июля, в воскресенье, в Клайпедском концертном зале по адресу ул. Шаулю 36.

Начало в 12.00.

Вход свободный.

Фестиваль приурочен к 15-летнему юбилею Клуба "Просвiт".

Организатор фестиваля: клуб "Просвiт".

Соорганизатор фестиваля: Общественная организация "Яскрава країна", г. Днепр, Украина.

Партнёр проекта "Юбилейные мероприятия 15-летней деятельности клуба "Просвiт": Центр национальных культур г. Клайпеды.
Финансовая поддержка проекта в Клайпеде: Центр национальных культур г. Клайпеды.

В фестивале примут участие:

- Хор Черниговского музыкального колледжа им. Л. М. Ревуцкого

- Оркестр украинских народных инструментов Сумского высшего училища искусств и культуры им. Д.С.Бортнянского,

- Народный хореографический ансамбль "Каприз" г. Кременчуг, Полтавская обл.

- Народный хореографический ансамбль "Свiтанок".

Литовское национальное искусство представят:

- Танцевальный ансамбль Школы искусств г. Тракай "Жвайгждуне",

- Оркестр литовских народных инструментов г. Клайпеды "Тримитатис".

Гость фестиваля - ансамбль Лидского районного центра культуры и народного творчества "Гудски гармоник", Белоруссия.

26 июля, в 13.00, - Торжественное открытие фестиваля на площади у Арки рядом с мостом Биржос.

27 июля в 17.00 час. - участник фестиваля "Мосты искусств" Мукачевский драматический театр представляет постановку "Князь Кареотович" о литовско-украинском князе Фёдоре Кареатовиче, внуке Великого Князя литовского Гядиминаса - основателе крепости Паланок.

Клайпедский музей часов любезно предоставил дворик для выступления гостей. Вход свободный.

27 июля, в 18.00 час. - выступление художественных коллективов участников фестиваля "Мосты искусств" для общественности нашего города и гостей Праздника моря на площади у Арки, возле моста Биржос.

Участие в фестивале "Мосты искусств" украинских коллективов частично поддерживает Украинский культурный фонд.
Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: «Мосты дружбы»
География: Литва, Клайпеда
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добавлена сегодня, 20 июля, 11:20

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