Конгресс США не поддержал импичмент Трампа 🔊 Воспроизвести Конгресс США отказался поддержать импичмент Трампа / Фото: Радио Свобода



Палата представителей Конгресса США не поддержала резолюцию, которая начала процедуру провозглашения импичмента президенту США Дональду Трампу. Об этом 19 июля сообщает



За резолюцию об импичменте американскому президенту отдали голоса 95 членов Конгресса.



Против проголосовали 322 конгрессмена. Обозреватели считают, что нежелание демократов, которые имеют большинство в Палате представителей США, объединяться ради импичмента Трампу, говорит об отсутствии единой позиции Демократической партии по этому вопросу. Палата представителей Конгресса США не поддержала резолюцию, которая начала процедуру провозглашения импичмента президенту США Дональду Трампу. Об этом 19 июля сообщает NBN.ua со ссылкой на Конгресс США.За резолюцию об импичменте американскому президенту отдали голоса 95 членов Конгресса.Против проголосовали 322 конгрессмена. Обозреватели считают, что нежелание демократов, которые имеют большинство в Палате представителей США, объединяться ради импичмента Трампу, говорит об отсутствии единой позиции Демократической партии по этому вопросу. Сам президент США попытку объявить ему импичмент назвал «смехотворной».



Президент США также отметил своих заслугах, как лидера, который привел страну к «крупнейшего экономического бума в истории страны, лучших цифр из рабочих мест, крупнейших налоговых снижений, развития вооруженных сил и многое другое».



Представление об импичменте Трампа появилось сразу после того, как американский президент высказался в отношении четырех американских женщин-политиков от Демократической партии. Многие назвали его публикации в Твиттер расистскими.



Во время встречи с избирателями в Северной Каролине в среду, Дональд Трамп раскритиковал левое крыло Демократической партии, назвав этих политиков «полными ненависти экстремистами, которые постоянно пытаются разорвать нашу страну». nbn.ua Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: конгресс, Трмп, имичмент — статья прочитана 153 раза Комментарии