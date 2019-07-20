Загрузка... Украинский ресторан вывесил табличку с оскорблением русскоязычных клиентов 🔊 Воспроизвести



Сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в ресторан табличку с оскорблением в адрес русскоговорящих клиентов, пишет



Отмечается, что на двери ресторана наклеили перечеркнутое изображение свиньи, раскрашенной в цвета российского флага.



Сотрудники пиццерии заявили, что в заведение якобы заходит "очень много пророссийски настроенных людей", которые не говорят на украинском или английском языках. При этом работники подчеркнули, что "принципиально" не общаются на русском.



"Очень многие гости на это обижаются, поэтому мы вынуждены были прибегнуть к такому предупреждению", — сказали они. Сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в ресторан табличку с оскорблением в адрес русскоговорящих клиентов, пишет РИА Новости со ссылкой на Страна.ua.Отмечается, что на двери ресторана наклеили перечеркнутое изображение свиньи, раскрашенной в цвета российского флага.Сотрудники пиццерии заявили, что в заведение якобы заходит "очень много пророссийски настроенных людей", которые не говорят на украинском или английском языках. При этом работники подчеркнули, что "принципиально" не общаются на русском."Очень многие гости на это обижаются, поэтому мы вынуждены были прибегнуть к такому предупреждению", — сказали они. При этом в заведении не смогли объяснить, почему для такого предупреждения было выбрано именно изображение свиньи.



В последние годы на Украине остро стоит языковой вопрос. В частности, в стране не прекращаются призывы запретить или переименовать все, что так или иначе связано с Россией или русским языком.



В мае Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", предусматривающий употребление практически во всех сферах жизни исключительно украинского языка. Исключение сделали лишь для частного общения и религиозных обрядов.



В российском МИД заявили, что закон предусматривает исключения для английского и других языков Евросоюза, "это означает, что единственный объект атаки — это русский, на котором говорит подавляющее большинство граждан Украины, а для многих он родной". Загрузка... РИА Новости Категории: общество, культура, чп и криминал Ключевые слова: русские, Черновцы, оскорбления, общепит География: Украина — статья прочитана 175 раз Комментарии