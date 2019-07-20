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Строитель подал в суд на Филиппа Киркорова
В иске он указал, что певец задолжал 7,5 млн рублей за ремонт коттеджа в Одинцовском районе Подмосковья
Сотрудник строительной фирмы подал иск к певцу Филиппу Киркорову в Таганский суд Москвы с требованием о компенсации более 7,5 млн руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на «РИА Недвижимость».
Истец заключил с Киркоровым договор о выполнении ремонтных работ в его загородном доме, расположенном в Одинцовском районе Московской области 19 июля 2017 года. Ремонт закончился 27 декабря того же года, поясняет «Московский комсомолец».
В иске указывается, что все работы были выполнены качественно и в срок. Однако певец выплатил только часть суммы, указанной в договоре, говорится в статье.
Суд подмосковного Королева ранее удовлетворил иск к телеведущему Дмитрию Киселеву, который не выплатил архитектору часть средств за реконструкцию особняка в Крыму.
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realty.rbc.ru
Категории: общество, культура, чп и криминал
Ключевые слова: суд, строительство, Киркоров
География: Россия
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