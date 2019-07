Петербургский диалог - 2019: еще не оттепель, но уже не заморозки 🔊 Воспроизвести Лавров и Маас, Петербургский диалог, 18 июля 2019



Меркель и Путин не приехали, но форум гражданских обществ "Петербургский диалог" посетили главы МИД Германии и России. О чем они говорили – в репортаже



В немецком языке эти слова отличает одна буква – Petersburg и Petersberg. Это показалось организаторам красивой игрой слов, и открытие ежегодного форума гражданских обществ Германии и России "Петербургский диалог" прошло в четверг, 18 июля, в фешенебельном отеле "Петерсберг" на одноименной горе в Кёнигсвинтере, пригороде Бонна. Выбор был связан и с желанием принять около 300 участников не просто рядом с бывшей столицей ФРГ, а в историческом месте, где бывали советские генсеки. Об этом рассказали в своих выступлениях участники с немецкой стороны, иногда не без иронии. Сопредседатель форума Рональд Пофалла (Ronald Pofalla), не называя его по имени, напомнил, что когда-то на этой горе Леонид Брежнев разбил подаренный ему "Мерседес". Панорамный вид на Бонн, который открывается с построенного в конце XIX века отеля, произвел впечатление на российского коллегу Пофаллы Виктора Зубкова, который говорил о текущем внизу "могучем Рейне". Меркель и Путин не приехали, но форум гражданских обществ "Петербургский диалог" посетили главы МИД Германии и России. О чем они говорили – в репортаже DW В немецком языке эти слова отличает одна буква – Petersburg и Petersberg. Это показалось организаторам красивой игрой слов, и открытие ежегодного форума гражданских обществ Германии и России "Петербургский диалог" прошло в четверг, 18 июля, в фешенебельном отеле "Петерсберг" на одноименной горе в Кёнигсвинтере, пригороде Бонна. Выбор был связан и с желанием принять около 300 участников не просто рядом с бывшей столицей ФРГ, а в историческом месте, где бывали советские генсеки. Об этом рассказали в своих выступлениях участники с немецкой стороны, иногда не без иронии. Сопредседатель форума Рональд Пофалла (Ronald Pofalla), не называя его по имени, напомнил, что когда-то на этой горе Леонид Брежнев разбил подаренный ему "Мерседес". Панорамный вид на Бонн, который открывается с построенного в конце XIX века отеля, произвел впечатление на российского коллегу Пофаллы Виктора Зубкова, который говорил о текущем внизу "могучем Рейне". Зал в отеле "Петерсберг" во время открытия форума "Петербургский диалог"



Визит Путина и Меркель казался возможным на фоне новой ситуации – это и возвращение делегации РФ в ПАСЕ, и призывы правительства Германии к углублению экономического сотрудничества с Россией, несмотря на сохраняющиеся санкции, отмены которых все громче требуют восточные земли бывшей ГДР. Но лидеры двух стран в Кёнигсвинтер не приехали. Тем не менее на новый уровень форум подняли своим присутствием министры иностранных дел.



Мас и Лавров: подвижки есть, разногласия остаются



Выступления Сергея Лаврова и Хайко Маса (Heiko Maas) показали как стремление Москвы и Берлина к "сотрудничеству как лейтмотиву для мирной Европы" (таков девиз форума), так и сохраняющиеся различия. Мас повторял позицию правительства Германии о том, что с Россией нужно говорить, несмотря на разногласия, прежде всего – по Украине. При этом глава немецкого МИДа видит новый шанс сдвинуть с мертвой точки минский процесс по урегулированию на фоне избрания нового президента Владимира Зеленского, отвода сил в Станице Луганской и договоренности о перемирии с 21 июля, когда в Украине пройдут досрочные парламентские выборы.



Мас и Лавров на фоне Бонна, 18 июля 2019



Наиболее сбалансированным в первый день форума показалось выступление Роланда Пофаллы. С одной стороны, сопредседатель форума поддержал идею усиления диалога с Россией, горячо выступил в защиту строящегося газопровода "Северный поток - 2" и рассказал об инициативе упрощения визового режима для молодых россиян. С другой – четко указал на болевые точки в двусторонних отношениях. Пофалла сказал, что аннексию Крыма Германия "никогда не признает", что освобождение журналиста Ивана Голунова и правозащитника Оюба Титиева дают надежду на свободу и украинскому режиссеру Олегу Сенцову – всех их он назвал поименно. Покритиковал он и то, что организация члена правления "Петербургского диалога" с немецкой стороны Штефани Шиффер (Stefanie Schiffer), Европейская платформа за демвыборы, признана нежелательной в России.



За что аплодировали Армину Лашету



Пожалуй, самое яркое впечатление произвела на публику речь Армина Лашета (Armin Laschet), премьер-министра земли Северный Рейн - Вестфалия, который и раньше принимал участие в "Петербургском диалоге". В этот раз на полях форума он встретился с Сергеем Лавровым, а российские СМИ в преддверии встречи называли члена правящей партии ХДС претендентом на пост канцлера Германии после ухода Меркель. О таких амбициях политика ранее были спекуляции в немецких СМИ.



Эмоциональное выступление Лашета было медом для ушей российских гостей и несколько раз вызывало аплодисменты. Лашет вспомнил и вину немцев перед миллионами русских, погибших во Второй мировой войне; и "восточную политику" канцлера ФРГ Вилли Брандта, направленную на примирение со странами соцлагеря. При этом он отметил, что эта политика была принята в Бонне всего лишь через несколько лет после подавления Пражской весны. Подобное "должно быть возможно" и в нынешней сложной обстановке, сказал Лашет и сорвал оглушительные овации. Он говорил о том, что Германии нужно больше российского газа из-за отказа от атомной энергии и бурого угля, что к мнению России в вопросе терроризма в Сирии стоит прислушаться. При этом об Украине и Крыме политик упомнил вскользь как о темах, по которым "разногласия в сфере международного права" остаются.



Можно ли по итогам первого дня форума говорить о "потеплении на государственном уровне", на что, по словам Зубкова, надеется российская сторона? "Самое главное, что при всех различиях, позитива значительно больше", - сказал DW Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству. По его словам, "идет процесс навстречу друг другу". Но о возвращении к business as usual, то есть прежней практике в германо-российских отношениях, "не может идти речи", считает Александер Ламбсдорф (Alexander Lambsdorff), депутат бундестага от оппозиционной Свободной демократической партии, СвДП. "Пока на востоке Украины остается напряжение, возвращения к business as usual не будет", - сказал политик в беседе с DW. А бывший глава комитета по международным делам бундестага, член ХДС Рупрехт Поленц (Ruprecht Polenz) полагает, что идет скорее прагматичный "поиск точек соприкосновения" в условиях растущей международной напряженности.



Полиция изъяла плакаты с критикой Путина



Уже под занавес первого дня форума произошел инцидент, неприятно удививший некоторых присутствующих. После торжественных речей участники отправились на прием. Дорога вела мимо небольшого пикета, где полдюжины людей с флагами Украины и Грузии протестовали против действий России в этих странах. Участники форума спокойно проходили мимо, некоторые делали фото на телефоны. Когда пикетчики развернули плакаты с изображением российского президента и словом "убийца", полиция их изъяла, пригрозив подачей заявления по подозрению в "оскорблении". "Мы не раз выходили на акции с похожими плакатами, но такого еще никогда не было, я в шоке", - сказала одна из участниц.



В пресс-службе полиции Бонна DW сообщили, что делом будет заниматься прокуратура, а по итогам рассмотрения возможен денежный штраф. "Мне показалось очень странным, что в свободном демократическом обществе полицейские реагировали, как в авторитарной стране", - сказал DW Юлиус фон Фрайтаг-Лорингхофен (Julius von Freytag-Loringhoven), глава московского представительства германского Фонда имени Фридриха Наумана, близкого к либералам. По его словам, "демонстранты никому не мешали", а действия полиции – "неправильный сигнал для диалога гражданских обществ". Этот диалог пройдет в основной день форума, пятницу, в нескольких сотнях метров от места инцидента – в гостинице Maritim на берегу Рейна. 18-й по счету "Петербургский диалог" Германия принимает с размахом, которого не было после переломного 2014 года. Тогда на фоне аннексии Крыма и войны в Донбассе форум, созданный по инициативе президента Владимира Путина и канцлера Герхарда Шредера (Gerhard Schröder), был отменен. В пресс-службе полиции Бонна DW сообщили, что делом будет заниматься прокуратура, а по итогам рассмотрения возможен денежный штраф. "Мне показалось очень странным, что в свободном демократическом обществе полицейские реагировали, как в авторитарной стране", - сказал DW Юлиус фон Фрайтаг-Лорингхофен (Julius von Freytag-Loringhoven), глава московского представительства германского Фонда имени Фридриха Наумана, близкого к либералам. По его словам, "демонстранты никому не мешали", а действия полиции – "неправильный сигнал для диалога гражданских обществ". Этот диалог пройдет в основной день форума, пятницу, в нескольких сотнях метров от места инцидента – в гостинице Maritim на берегу Рейна.