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Р. Ружечко, задержанный в Вильнюсе, попросил политического убежища

Роман Ружечко


Гражданин России Роман Ружечко, задержанный в Вильнюсе по ордеру Интерпола и подозреваемый в соучастии в кризисе с загрязненной нефтью в Центральной и Восточной Европе, попросил политического убежища в Литве, сообщила в пятницу представитель литовского суда.

"В четверг суд разрешил арестовать Р. Ружечко на три месяца. Он попросил политическое убежище", – сказала BNS представитель Вильнюсского городского участкового суда по связям с общественностью Риманте Краулише.

Российские правоохранительные органы подозревают Р. Ружечко в причастности к загрязнению нефти в трубопроводе российской компании "Транснефть".

Российский нефтепровод "Дружба" был остановлен 19 апреля, когда были выявлены поставки некондиционной нефти из РФ, в ней была большая концентрация дихлорэтана – токсичного соединения, обладающего высоким коррозионным воздействием. Первой об этом сообщила Белоруссия.

В ответ на это поставки загрязненной нефти были остановлены как минимум в шесть стран Европы.

О просьбе политического убежища со стороны Р. Ружечко первым сообщило агентство новостей Reuters.
BNS
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: нефть, транзит, качество, остановка
География: Литва
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добавлена сегодня, 19 июля, 15:30

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