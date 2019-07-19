Р. Ружечко, задержанный в Вильнюсе, попросил политического убежища 🔊 Воспроизвести Роман Ружечко



Гражданин России Роман Ружечко, задержанный в Вильнюсе по ордеру Интерпола и подозреваемый в соучастии в кризисе с загрязненной нефтью в Центральной и Восточной Европе, попросил политического убежища в Литве, сообщила в пятницу представитель литовского суда.



"В четверг суд разрешил арестовать Р. Ружечко на три месяца. Он попросил политическое убежище", – сказала BNS представитель Вильнюсского городского участкового суда по связям с общественностью Риманте Краулише.



Российские правоохранительные органы подозревают Р. Ружечко в причастности к загрязнению нефти в трубопроводе российской компании "Транснефть".



Российский нефтепровод "Дружба" был остановлен 19 апреля, когда были выявлены поставки некондиционной нефти из РФ, в ней была большая концентрация дихлорэтана – токсичного соединения, обладающего высоким коррозионным воздействием. Первой об этом сообщила Белоруссия.



В ответ на это поставки загрязненной нефти были остановлены как минимум в шесть стран Европы.



О просьбе политического убежища со стороны Р. Ружечко первым сообщило агентство новостей Reuters. Гражданин России Роман Ружечко, задержанный в Вильнюсе по ордеру Интерпола и подозреваемый в соучастии в кризисе с загрязненной нефтью в Центральной и Восточной Европе, попросил политического убежища в Литве, сообщила в пятницу представитель литовского суда."В четверг суд разрешил арестовать Р. Ружечко на три месяца. Он попросил политическое убежище", – сказала BNS представитель Вильнюсского городского участкового суда по связям с общественностью Риманте Краулише.Российские правоохранительные органы подозревают Р. Ружечко в причастности к загрязнению нефти в трубопроводе российской компании "Транснефть".Российский нефтепровод "Дружба" был остановлен 19 апреля, когда были выявлены поставки некондиционной нефти из РФ, в ней была большая концентрация дихлорэтана – токсичного соединения, обладающего высоким коррозионным воздействием. Первой об этом сообщила Белоруссия.В ответ на это поставки загрязненной нефти были остановлены как минимум в шесть стран Европы.О просьбе политического убежища со стороны Р. Ружечко первым сообщило агентство новостей Reuters. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: нефть, транзит, качество, остановка География: Литва — статья прочитана 163 раза Комментарии