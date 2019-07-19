Для «сидельцев» - новый дом

Вильнюсские власти презентовали журналистам новый следственный изолятор (СИЗО), появившийся на улице Шевченкос.
СИЗО – это место для временного содержания лиц, задержанных по подозрению в совершении преступления.
Строительство этого объекта началось осенью 2017 года, и вот теперь подразделение ареста и конвоя Управления общественного порядка переместилось с улицы Т.Костюшкос в современное здание в центре города, хотя ещё не утихла радость чиновников от того, что удалось избавиться от тюрьмы в ещё более «центральном» месте столицы.
Это первый совместный проект полиции и частного бизнеса в Литве. В проект инвестировало предприятие «Darnu Group», дочерняя компания «PPP Projektas». Общая сумма строительства и услуг составляет около 56 миллионов евро. В течение 15 лет полиция будет продолжать сотрудничать с частным инвестором, чтобы в итоге выкупить эти здания.
В церемонии открытия приняли участие мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, священник Аушвидас Белицкас, генеральный комиссар полиции Линас Пернавас, генеральный директор «Darnu Group» Сигита Сурвилайте-Мекёнене и др.
Р.Шимашюс поблагодарил сотрудников полиции: «Благодаря вам мы живём в безопасном городе. Я рад, что условия труда сотрудников полиции улучшаются и что находящиеся под стражей люди смогут сохранять своё достоинство».
На площади в 7625 квадратных метров разместился следственный изолятор на 100 мест. Здесь расположены разные камеры – от одноместных до четырёхместных. Несколько камер уже заняты.
В единственном экземпляре существует камера для особо опасных правонарушителей, которые могут себя покалечить, она покрыта более мягкими материалами.
В каждой камере – видеонаблюдение, а также звонок, с помощью которого подследственный может связаться с персоналом.
Как отметил начальник СИЗО Жильвинас Жвикявичюс, у подследственного в камере может быть телевизор, чайник и даже компьютер, правда, без выхода в интернет.
Список запрещённых вещей довольно обширный: начиная с длинных шнурков и заканчивая острыми предметами.
На вопрос, не было ли такого, чтобы подследственный приносил с собой что-либо запрещённое, начальник ответил: «Нет, мы всегда всё проверяем, в том числе и с помощью рентгена. И только потом - физическая».
Руководство СИЗО отметило, что вся постройка соответствует европейским стандартам, приспособлена для более эффективной работы сотрудников, обеспечивая соответствующие требованиям современного общества условия для заключённых.
Фото Аркадия Бабахина, «Обзор»
Р.Шимашюс поблагодарил сотрудников полиции: «Благодаря вам мы живём в безопасном городе. Я рад, что условия труда сотрудников полиции улучшаются и что находящиеся под стражей люди смогут сохранять своё достоинство».
На площади в 7625 квадратных метров разместился следственный изолятор на 100 мест. Здесь расположены разные камеры – от одноместных до четырёхместных. Несколько камер уже заняты.
В единственном экземпляре существует камера для особо опасных правонарушителей, которые могут себя покалечить, она покрыта более мягкими материалами.
В каждой камере – видеонаблюдение, а также звонок, с помощью которого подследственный может связаться с персоналом.
Как отметил начальник СИЗО Жильвинас Жвикявичюс, у подследственного в камере может быть телевизор, чайник и даже компьютер, правда, без выхода в интернет.
Список запрещённых вещей довольно обширный: начиная с длинных шнурков и заканчивая острыми предметами.
На вопрос, не было ли такого, чтобы подследственный приносил с собой что-либо запрещённое, начальник ответил: «Нет, мы всегда всё проверяем, в том числе и с помощью рентгена. И только потом - физическая».
Руководство СИЗО отметило, что вся постройка соответствует европейским стандартам, приспособлена для более эффективной работы сотрудников, обеспечивая соответствующие требованиям современного общества условия для заключённых.
Фото Аркадия Бабахина, «Обзор»
Йоана САЙКОВСКА, BNS
Категории: чп и криминал, в странах Балтии
Ключевые слова: СИЗО, следственный изолятор