Для «сидельцев» - новый дом 🔊 Воспроизвести







Вильнюсские власти презентовали журналистам новый следственный изолятор (СИЗО), появившийся на улице Шевченкос.



СИЗО – это место для временного содержания лиц, задержанных по подозрению в совершении преступления.



Строительство этого объекта началось осенью 2017 года, и вот теперь подразделение ареста и конвоя Управления общественного порядка переместилось с улицы Т.Костюшкос в современное здание в центре города, хотя ещё не утихла радость чиновников от того, что удалось избавиться от тюрьмы в ещё более «центральном» месте столицы.



Это первый совместный проект полиции и частного бизнеса в Литве. В проект инвестировало предприятие «Darnu Group», дочерняя компания «PPP Projektas». Общая сумма строительства и услуг составляет около 56 миллионов евро. В течение 15 лет полиция будет продолжать сотрудничать с частным инвестором, чтобы в итоге выкупить эти здания. СИЗО – это место для временного содержания лиц, задержанных по подозрению в совершении преступления.Строительство этого объекта началось осенью 2017 года, и вот теперь подразделение ареста и конвоя Управления общественного порядка переместилось с улицы Т.Костюшкос в современное здание в центре города, хотя ещё не утихла радость чиновников от того, что удалось избавиться от тюрьмы в ещё более «центральном» месте столицы.Это первый совместный проект полиции и частного бизнеса в Литве. В проект инвестировало предприятие «Darnu Group», дочерняя компания «PPP Projektas». Общая сумма строительства и услуг составляет около 56 миллионов евро. В течение 15 лет полиция будет продолжать сотрудничать с частным инвестором, чтобы в итоге выкупить эти здания.



Р.Шимашюс поблагодарил сотрудников полиции: «Благодаря вам мы живём в безопасном городе. Я рад, что условия труда сотрудников полиции улучшаются и что находящиеся под стражей люди смогут сохранять своё достоинство».



На площади в 7625 квадратных метров разместился следственный изолятор на 100 мест. Здесь расположены разные камеры – от одноместных до четырёхместных. Несколько камер уже заняты.



В единственном экземпляре существует камера для особо опасных правонарушителей, которые могут себя покалечить, она покрыта более мягкими материалами.











В каждой камере – видеонаблюдение, а также звонок, с помощью которого подследственный может связаться с персоналом.



Как отметил начальник СИЗО Жильвинас Жвикявичюс, у подследственного в камере может быть телевизор, чайник и даже компьютер, правда, без выхода в интернет.



Список запрещённых вещей довольно обширный: начиная с длинных шнурков и заканчивая острыми предметами.



На вопрос, не было ли такого, чтобы подследственный приносил с собой что-либо запрещённое, начальник ответил: «Нет, мы всегда всё проверяем, в том числе и с помощью рентгена. И только потом - физическая».



Руководство СИЗО отметило, что вся постройка соответствует европейским стандартам, приспособлена для более эффективной работы сотрудников, обеспечивая соответствующие требованиям современного общества условия для заключённых.



Фото Аркадия Бабахина, «Обзор»



В церемонии открытия приняли участие мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, священник Аушвидас Белицкас, генеральный комиссар полиции Линас Пернавас, генеральный директор «Darnu Group» Сигита Сурвилайте-Мекёнене и др.Р.Шимашюс поблагодарил сотрудников полиции: «Благодаря вам мы живём в безопасном городе. Я рад, что условия труда сотрудников полиции улучшаются и что находящиеся под стражей люди смогут сохранять своё достоинство».На площади в 7625 квадратных метров разместился следственный изолятор на 100 мест. Здесь расположены разные камеры – от одноместных до четырёхместных. Несколько камер уже заняты.В единственном экземпляре существует камера для особо опасных правонарушителей, которые могут себя покалечить, она покрыта более мягкими материалами.В каждой камере – видеонаблюдение, а также звонок, с помощью которого подследственный может связаться с персоналом.Как отметил начальник СИЗО Жильвинас Жвикявичюс, у подследственного в камере может быть телевизор, чайник и даже компьютер, правда, без выхода в интернет.Список запрещённых вещей довольно обширный: начиная с длинных шнурков и заканчивая острыми предметами.На вопрос, не было ли такого, чтобы подследственный приносил с собой что-либо запрещённое, начальник ответил: «Нет, мы всегда всё проверяем, в том числе и с помощью рентгена. И только потом - физическая».Руководство СИЗО отметило, что вся постройка соответствует европейским стандартам, приспособлена для более эффективной работы сотрудников, обеспечивая соответствующие требованиям современного общества условия для заключённых. Йоана САЙКОВСКА , BNS Категории: чп и криминал, в странах Балтии Ключевые слова: СИЗО, следственный изолятор География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 166 раз Комментарии