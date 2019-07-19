Президент: министрами должны остаться Р. Кароблис, В. Шапока, В. Синкявичюс, Л. Линкявичюс 🔊 Воспроизвести bns.lt



Литовский президент Гитанас Науседа призывает оставить в обновленном правительстве министра обороны Раймундаса Кароблиса, министра финансов Вилюса Шапоку, министра экономики и инноваций Виргиниюса Синкявичюса и министра иностранных дел Линаса Линкявичюса.



"Президент упомянул несколько министров, работу которых он оценивает особенно хорошо и надеется, что они смогут остаться в формируемом правительстве, продолжить работу до парламентских выборов", – заявил журналистам в пятницу после встречи главы государства с лидерами правящих партий советник президента Повилас Мачюлис.



"Это господин Кароблис, господин Шапока и господин Синкявичюс. Это министры, работа которых оставила у президента действительно хорошее впечатление", – отметил он. Литовский президент Гитанас Науседа призывает оставить в обновленном правительстве министра обороны Раймундаса Кароблиса, министра финансов Вилюса Шапоку, министра экономики и инноваций Виргиниюса Синкявичюса и министра иностранных дел Линаса Линкявичюса."Президент упомянул несколько министров, работу которых он оценивает особенно хорошо и надеется, что они смогут остаться в формируемом правительстве, продолжить работу до парламентских выборов", – заявил журналистам в пятницу после встречи главы государства с лидерами правящих партий советник президента Повилас Мачюлис."Это господин Кароблис, господин Шапока и господин Синкявичюс. Это министры, работа которых оставила у президента действительно хорошее впечатление", – отметил он.



Состав правительства обновляется в связи с заключением нового коалиционного соглашения между "аграриями", социал-трудовиками, представителями партии "Порядок и справедливость", Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей, а также в связи с возвращением полномочий новому президенту премьером Саулюсом Сквярнялисом.



Гитанас Науседа, как уже сообщал "Обзор", принял присягу 12 июля,



Продолжение фоторепортажа Аркадия БАБАХИНА, «Обзор»:



Позднее П. Мачюлис также добавил, что президент надеется на том, что сможет работать с Л. Линкявичюсом.Состав правительства обновляется в связи с заключением нового коалиционного соглашения между "аграриями", социал-трудовиками, представителями партии "Порядок и справедливость", Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей, а также в связи с возвращением полномочий новому президенту премьером Саулюсом Сквярнялисом.Гитанас Науседа, как уже сообщал "Обзор", принял присягу 12 июля, в день своей инаугурации BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: кризис, президент, правительство, инаугурация, формирование География: Литва — статья прочитана 161 раз Комментарии