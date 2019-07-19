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Президент: министрами должны остаться Р. Кароблис, В. Шапока, В. Синкявичюс, Л. Линкявичюс

bns.lt


Литовский президент Гитанас Науседа призывает оставить в обновленном правительстве министра обороны Раймундаса Кароблиса, министра финансов Вилюса Шапоку, министра экономики и инноваций Виргиниюса Синкявичюса и министра иностранных дел Линаса Линкявичюса.

"Президент упомянул несколько министров, работу которых он оценивает особенно хорошо и надеется, что они смогут остаться в формируемом правительстве, продолжить работу до парламентских выборов", – заявил журналистам в пятницу после встречи главы государства с лидерами правящих партий советник президента Повилас Мачюлис.

"Это господин Кароблис, господин Шапока и господин Синкявичюс. Это министры, работа которых оставила у президента действительно хорошее впечатление", – отметил он.
Позднее П. Мачюлис также добавил, что президент надеется на том, что сможет работать с Л. Линкявичюсом.

Состав правительства обновляется в связи с заключением нового коалиционного соглашения между "аграриями", социал-трудовиками, представителями партии "Порядок и справедливость", Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей, а также в связи с возвращением полномочий новому президенту премьером Саулюсом Сквярнялисом.

Гитанас Науседа, как уже сообщал "Обзор", принял присягу 12 июля, в день своей инаугурации.

Продолжение фоторепортажа Аркадия БАБАХИНА, «Обзор»:

BNS
Категории: политика, общество
Ключевые слова: кризис, президент, правительство, инаугурация, формирование
География: Литва
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добавлена сегодня, 19 июля, 14:40

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