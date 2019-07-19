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Три – убыло, один – прибыл

Фото: fkzalgiris.lt




Ни один из представителей Литвы, стартовавших в первом квалификационном раунде Лиги Европы, не смог пройти дальше.

Особенно обидно должно быть вильнюсским «рыцарям», которых из турнира выбил клуб с Фарерских островов.

Но реноме литовского футбола в Лиге Европы постарается исправить «Судува», перебравшаяся сюда в соответствии с регламентом после поражения от «Црвены Звезды» в первом отборочном раунде Лиги чемпионов. И должно случиться что-то невообразимое, чтобы команда из Мариямполе не пробилась в третий раунд.

«Обзор» напоминает, что, по традиции, на первых предварительных раундах Лиги Европы приводит результаты лишь матчей с участием команд из стран бывшего СССР, а также Польши.
Лига Европы

1-й отборочный раунд

Ответные матчи

«Жальгирис» (Литва) – «Гонвед» (Венгрия) – 1:1 (первый матч – 1:3).

«Аполлон» (Кипр) - «Кауно Жальгирис» (Литва) – 4:0 (2:0).

«Клаксвик» (Фарерские острова) - «Ритеряй» (Литва) – 0:0 (1:1).

«Кайрат» (Казахстан) – «Широки Бриег» (Босния и Герцеговина) – 2:1 (2:1).

«Легия» (Польша) - «Европа» (Гибралтар) – 3:0 (0:0).

«Милсами» (Молдавия) – «Стяуа» (Румыния) – 1:2 (0:2).

«Бананц» (Армения) - «Чукарички» (Сербия) – 0:5 (0:3)

«Чихура» (Грузия) - «Фола» (Люксембург) – 2:1 (2:1).

«Динамо» (Минск, Белоруссия) - «Лиепая» (Латвия) – 1:2 (1:1).

«Нефтчи» (Азербайджан) - «Сперанта» (Молдавия) – 6:0 (3:0).

«Энгордани» (Андорра) - «Динамо» (Тбилиси, Грузия) – 0:1 (0:6).

РФШ (Рига) — «Олимпия» (Любляна, Словения) — 0:2 (3:2).

«Шкупи» (Северная Македония) - «Пюник» (Армения) – 1:2 (3:3).

«Торпедо» (Кутаиси, Грузия) - «Ордабасы» (Казахстан) – 0:2 (0:1).

«Теута» (Албания) - «Вентспилс» (Латвия) – 1:0 (0:3).

«Македония Гёрче Петров» (Сев. Македония) – «Алашкерт» (Армения) – 0:3 (1:3).

«Петрокуб» (Молдавия) - АЕК (Ларнака, Кипр) – 0:1 (0:1).

«Будучность» (Черногория) - «Нарва» (Эстония) – 4:1 (0:2).

«Раднички» (Сербия) - «Флора» (Эстония) – 2:2 (0:2).

«Витебск» (Белоруссия) - КуПС (Финляндия) – 1:1 (0:2).

«Хайбернианс» (Мальта) – «Шахтёр» (Солигорск, Белоруссия) – 0:1 (0:1).

«Краковия» (Польша) – ДАК (Словакия) – 2:2 д.в. Первый матч – 1:1.

«Левадия» (Таллин) — «Стьярнан» (Гардабайр) — 3:2 д.в.(1:2).

«Университатя» (Крайова) — «Сабаил» (Баку) — 3:2 (3:2).

«Тобол» (Казахстан) – «Жёнесс» (Люксембург) – 1:1 (0:0).

Во втором отборочном раунде Лиги Европы сыграют:

«Тре Пенне» (Сан-Марино) – «Судува» (Литва)

«Арарат-Армения» (Армения) – «Линкольн» (Гибралтар),

«Санта-Колома» (Андорра) – «Астана» (Казахстан)

«Слован» (Братислава, Словакия) – «Фероникели» (Косово),

«Норрчёпинг» (Швеция) – «Лиепая» (Латвия),

«Легия» (Польша) – «Брондбю» (Дания),

«Хапоэль» (Бен-Шива, Израиль) – «Кайрат» (Казахстан),

«Легия» (Польша) – КуПС (Финляндия),

«Габала» (Азербайджан) – «Динамо» (Тбилиси, Грузия),

«Абердин» (Шотландия) – «Чихура» (Грузия),

«Пюник» (Армения) – «Яблонец» (Чехия),

«Будучность» (Черногория) – «Заря» (Украина),

«Вентспилс» (Латвия) – «Гзира Юнайтед» (Мальта),

«Млада Болеслав» (Чехия) – «Ордабасы» (Казахстан),

«Флора» (Эстония) – «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне, Германия),

«Алашкерт» (Армения) – «Стяуа» (Румыния),

«Шахтёр» (Солигорск, Белоруссия) – «Эсбьерг» (Дания),

«Партизани» (Албания) – «Шериф» (Молдавия),

«Арсенал» (Россия) – «Нефтчи» (Азербайджан),

«Пяст» (Польша) – «Рига» (Латвия).

Первые матчи пройдут 25 июля, ответные — 1 августа («Судува» ответный матч сыграет 30 июля).
Инф. «Обзора»
Категории: спорт, в странах Балтии
Ключевые слова: ответные матчи, 1-й отборочный раунд, Лига Европы
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добавлена сегодня, 19 июля, 13:20

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