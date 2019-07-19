Три – убыло, один – прибыл 🔊 Воспроизвести Фото: fkzalgiris.lt







Ни один из представителей Литвы, стартовавших в первом квалификационном раунде Лиги Европы, не смог пройти дальше.



Особенно обидно должно быть вильнюсским «рыцарям», которых из турнира выбил клуб с Фарерских островов.



Но реноме литовского футбола в Лиге Европы постарается исправить «Судува», перебравшаяся сюда в соответствии с регламентом после поражения от «Црвены Звезды» в первом отборочном раунде Лиги чемпионов. И должно случиться что-то невообразимое, чтобы команда из Мариямполе не пробилась в третий раунд.



«Обзор» напоминает, что, по традиции, на первых предварительных раундах Лиги Европы приводит результаты лишь матчей с участием команд из стран бывшего СССР, а также Польши. Особенно обидно должно быть вильнюсским «рыцарям», которых из турнира выбил клуб с Фарерских островов.Но реноме литовского футбола в Лиге Европы постарается исправить «Судува», перебравшаяся сюда в соответствии с регламентом после поражения от «Црвены Звезды» в первом отборочном раунде Лиги чемпионов. И должно случиться что-то невообразимое, чтобы команда из Мариямполе не пробилась в третий раунд.«Обзор» напоминает, что, по традиции, на первых предварительных раундах Лиги Европы приводит результаты лишь матчей с участием команд из стран бывшего СССР, а также Польши. Лига Европы



1-й отборочный раунд



Ответные матчи



«Жальгирис» (Литва) – «Гонвед» (Венгрия) – 1:1 (первый матч – 1:3).



«Аполлон» (Кипр) - «Кауно Жальгирис» (Литва) – 4:0 (2:0).



«Клаксвик» (Фарерские острова) - «Ритеряй» (Литва) – 0:0 (1:1).



«Кайрат» (Казахстан) – «Широки Бриег» (Босния и Герцеговина) – 2:1 (2:1).



«Легия» (Польша) - «Европа» (Гибралтар) – 3:0 (0:0).



«Милсами» (Молдавия) – «Стяуа» (Румыния) – 1:2 (0:2).



«Бананц» (Армения) - «Чукарички» (Сербия) – 0:5 (0:3)



«Чихура» (Грузия) - «Фола» (Люксембург) – 2:1 (2:1).



«Динамо» (Минск, Белоруссия) - «Лиепая» (Латвия) – 1:2 (1:1).



«Нефтчи» (Азербайджан) - «Сперанта» (Молдавия) – 6:0 (3:0).



«Энгордани» (Андорра) - «Динамо» (Тбилиси, Грузия) – 0:1 (0:6).



РФШ (Рига) — «Олимпия» (Любляна, Словения) — 0:2 (3:2).



«Шкупи» (Северная Македония) - «Пюник» (Армения) – 1:2 (3:3).



«Торпедо» (Кутаиси, Грузия) - «Ордабасы» (Казахстан) – 0:2 (0:1).



«Теута» (Албания) - «Вентспилс» (Латвия) – 1:0 (0:3).



«Македония Гёрче Петров» (Сев. Македония) – «Алашкерт» (Армения) – 0:3 (1:3).



«Петрокуб» (Молдавия) - АЕК (Ларнака, Кипр) – 0:1 (0:1).



«Будучность» (Черногория) - «Нарва» (Эстония) – 4:1 (0:2).



«Раднички» (Сербия) - «Флора» (Эстония) – 2:2 (0:2).



«Витебск» (Белоруссия) - КуПС (Финляндия) – 1:1 (0:2).



«Хайбернианс» (Мальта) – «Шахтёр» (Солигорск, Белоруссия) – 0:1 (0:1).



«Краковия» (Польша) – ДАК (Словакия) – 2:2 д.в. Первый матч – 1:1.



«Левадия» (Таллин) — «Стьярнан» (Гардабайр) — 3:2 д.в.(1:2).



«Университатя» (Крайова) — «Сабаил» (Баку) — 3:2 (3:2).



«Тобол» (Казахстан) – «Жёнесс» (Люксембург) – 1:1 (0:0).



Во втором отборочном раунде Лиги Европы сыграют:



«Тре Пенне» (Сан-Марино) – «Судува» (Литва)



«Арарат-Армения» (Армения) – «Линкольн» (Гибралтар),



«Санта-Колома» (Андорра) – «Астана» (Казахстан)



«Слован» (Братислава, Словакия) – «Фероникели» (Косово),



«Норрчёпинг» (Швеция) – «Лиепая» (Латвия),



«Легия» (Польша) – «Брондбю» (Дания),



«Хапоэль» (Бен-Шива, Израиль) – «Кайрат» (Казахстан),



«Легия» (Польша) – КуПС (Финляндия),



«Габала» (Азербайджан) – «Динамо» (Тбилиси, Грузия),



«Абердин» (Шотландия) – «Чихура» (Грузия),



«Пюник» (Армения) – «Яблонец» (Чехия),



«Будучность» (Черногория) – «Заря» (Украина),



«Вентспилс» (Латвия) – «Гзира Юнайтед» (Мальта),



«Млада Болеслав» (Чехия) – «Ордабасы» (Казахстан),



«Флора» (Эстония) – «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне, Германия),



«Алашкерт» (Армения) – «Стяуа» (Румыния),



«Шахтёр» (Солигорск, Белоруссия) – «Эсбьерг» (Дания),



«Партизани» (Албания) – «Шериф» (Молдавия),



«Арсенал» (Россия) – «Нефтчи» (Азербайджан),



«Пяст» (Польша) – «Рига» (Латвия).



Первые матчи пройдут 25 июля, ответные — 1 августа («Судува» ответный матч сыграет 30 июля). «Жальгирис» (Литва) – «Гонвед» (Венгрия) – 1:1 (первый матч – 1:3).«Аполлон» (Кипр) - «Кауно Жальгирис» (Литва) – 4:0 (2:0).«Клаксвик» (Фарерские острова) - «Ритеряй» (Литва) – 0:0 (1:1).«Кайрат» (Казахстан) – «Широки Бриег» (Босния и Герцеговина) – 2:1 (2:1).«Легия» (Польша) - «Европа» (Гибралтар) – 3:0 (0:0).«Милсами» (Молдавия) – «Стяуа» (Румыния) – 1:2 (0:2).«Бананц» (Армения) - «Чукарички» (Сербия) – 0:5 (0:3)«Чихура» (Грузия) - «Фола» (Люксембург) – 2:1 (2:1).«Динамо» (Минск, Белоруссия) - «Лиепая» (Латвия) – 1:2 (1:1).«Нефтчи» (Азербайджан) - «Сперанта» (Молдавия) – 6:0 (3:0).«Энгордани» (Андорра) - «Динамо» (Тбилиси, Грузия) – 0:1 (0:6).РФШ (Рига) — «Олимпия» (Любляна, Словения) — 0:2 (3:2).«Шкупи» (Северная Македония) - «Пюник» (Армения) – 1:2 (3:3).«Торпедо» (Кутаиси, Грузия) - «Ордабасы» (Казахстан) – 0:2 (0:1).«Теута» (Албания) - «Вентспилс» (Латвия) – 1:0 (0:3).«Македония Гёрче Петров» (Сев. Македония) – «Алашкерт» (Армения) – 0:3 (1:3).«Петрокуб» (Молдавия) - АЕК (Ларнака, Кипр) – 0:1 (0:1).«Будучность» (Черногория) - «Нарва» (Эстония) – 4:1 (0:2).«Раднички» (Сербия) - «Флора» (Эстония) – 2:2 (0:2).«Витебск» (Белоруссия) - КуПС (Финляндия) – 1:1 (0:2).«Хайбернианс» (Мальта) – «Шахтёр» (Солигорск, Белоруссия) – 0:1 (0:1).«Краковия» (Польша) – ДАК (Словакия) – 2:2 д.в. Первый матч – 1:1.«Левадия» (Таллин) — «Стьярнан» (Гардабайр) — 3:2 д.в.(1:2).«Университатя» (Крайова) — «Сабаил» (Баку) — 3:2 (3:2).«Тобол» (Казахстан) – «Жёнесс» (Люксембург) – 1:1 (0:0).«Тре Пенне» (Сан-Марино) – «Судува» (Литва)«Арарат-Армения» (Армения) – «Линкольн» (Гибралтар),«Санта-Колома» (Андорра) – «Астана» (Казахстан)«Слован» (Братислава, Словакия) – «Фероникели» (Косово),«Норрчёпинг» (Швеция) – «Лиепая» (Латвия),«Легия» (Польша) – «Брондбю» (Дания),«Хапоэль» (Бен-Шива, Израиль) – «Кайрат» (Казахстан),«Легия» (Польша) – КуПС (Финляндия),«Габала» (Азербайджан) – «Динамо» (Тбилиси, Грузия),«Абердин» (Шотландия) – «Чихура» (Грузия),«Пюник» (Армения) – «Яблонец» (Чехия),«Будучность» (Черногория) – «Заря» (Украина),«Вентспилс» (Латвия) – «Гзира Юнайтед» (Мальта),«Млада Болеслав» (Чехия) – «Ордабасы» (Казахстан),«Флора» (Эстония) – «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне, Германия),«Алашкерт» (Армения) – «Стяуа» (Румыния),«Шахтёр» (Солигорск, Белоруссия) – «Эсбьерг» (Дания),«Партизани» (Албания) – «Шериф» (Молдавия),«Арсенал» (Россия) – «Нефтчи» (Азербайджан), Инф. «Обзора» Категории: спорт, в странах Балтии Ключевые слова: ответные матчи, 1-й отборочный раунд, Лига Европы — статья прочитана 90 раз Комментарии