Три – убыло, один – прибыл

Ни один из представителей Литвы, стартовавших в первом квалификационном раунде Лиги Европы, не смог пройти дальше.
Особенно обидно должно быть вильнюсским «рыцарям», которых из турнира выбил клуб с Фарерских островов.
Но реноме литовского футбола в Лиге Европы постарается исправить «Судува», перебравшаяся сюда в соответствии с регламентом после поражения от «Црвены Звезды» в первом отборочном раунде Лиги чемпионов. И должно случиться что-то невообразимое, чтобы команда из Мариямполе не пробилась в третий раунд.
«Обзор» напоминает, что, по традиции, на первых предварительных раундах Лиги Европы приводит результаты лишь матчей с участием команд из стран бывшего СССР, а также Польши.
Лига Европы
1-й отборочный раунд
Ответные матчи
1-й отборочный раунд
Ответные матчи
«Жальгирис» (Литва) – «Гонвед» (Венгрия) – 1:1 (первый матч – 1:3).
«Аполлон» (Кипр) - «Кауно Жальгирис» (Литва) – 4:0 (2:0).
«Клаксвик» (Фарерские острова) - «Ритеряй» (Литва) – 0:0 (1:1).
«Кайрат» (Казахстан) – «Широки Бриег» (Босния и Герцеговина) – 2:1 (2:1).
«Легия» (Польша) - «Европа» (Гибралтар) – 3:0 (0:0).
«Милсами» (Молдавия) – «Стяуа» (Румыния) – 1:2 (0:2).
«Бананц» (Армения) - «Чукарички» (Сербия) – 0:5 (0:3)
«Чихура» (Грузия) - «Фола» (Люксембург) – 2:1 (2:1).
«Динамо» (Минск, Белоруссия) - «Лиепая» (Латвия) – 1:2 (1:1).
«Нефтчи» (Азербайджан) - «Сперанта» (Молдавия) – 6:0 (3:0).
«Энгордани» (Андорра) - «Динамо» (Тбилиси, Грузия) – 0:1 (0:6).
РФШ (Рига) — «Олимпия» (Любляна, Словения) — 0:2 (3:2).
«Шкупи» (Северная Македония) - «Пюник» (Армения) – 1:2 (3:3).
«Торпедо» (Кутаиси, Грузия) - «Ордабасы» (Казахстан) – 0:2 (0:1).
«Теута» (Албания) - «Вентспилс» (Латвия) – 1:0 (0:3).
«Македония Гёрче Петров» (Сев. Македония) – «Алашкерт» (Армения) – 0:3 (1:3).
«Петрокуб» (Молдавия) - АЕК (Ларнака, Кипр) – 0:1 (0:1).
«Будучность» (Черногория) - «Нарва» (Эстония) – 4:1 (0:2).
«Раднички» (Сербия) - «Флора» (Эстония) – 2:2 (0:2).
«Витебск» (Белоруссия) - КуПС (Финляндия) – 1:1 (0:2).
«Хайбернианс» (Мальта) – «Шахтёр» (Солигорск, Белоруссия) – 0:1 (0:1).
«Краковия» (Польша) – ДАК (Словакия) – 2:2 д.в. Первый матч – 1:1.
«Левадия» (Таллин) — «Стьярнан» (Гардабайр) — 3:2 д.в.(1:2).
«Университатя» (Крайова) — «Сабаил» (Баку) — 3:2 (3:2).
«Тобол» (Казахстан) – «Жёнесс» (Люксембург) – 1:1 (0:0).
Во втором отборочном раунде Лиги Европы сыграют:
«Тре Пенне» (Сан-Марино) – «Судува» (Литва)
«Арарат-Армения» (Армения) – «Линкольн» (Гибралтар),
«Санта-Колома» (Андорра) – «Астана» (Казахстан)
«Слован» (Братислава, Словакия) – «Фероникели» (Косово),
«Норрчёпинг» (Швеция) – «Лиепая» (Латвия),
«Легия» (Польша) – «Брондбю» (Дания),
«Хапоэль» (Бен-Шива, Израиль) – «Кайрат» (Казахстан),
«Легия» (Польша) – КуПС (Финляндия),
«Габала» (Азербайджан) – «Динамо» (Тбилиси, Грузия),
«Абердин» (Шотландия) – «Чихура» (Грузия),
«Пюник» (Армения) – «Яблонец» (Чехия),
«Будучность» (Черногория) – «Заря» (Украина),
«Вентспилс» (Латвия) – «Гзира Юнайтед» (Мальта),
«Млада Болеслав» (Чехия) – «Ордабасы» (Казахстан),
«Флора» (Эстония) – «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне, Германия),
«Алашкерт» (Армения) – «Стяуа» (Румыния),
«Шахтёр» (Солигорск, Белоруссия) – «Эсбьерг» (Дания),
«Партизани» (Албания) – «Шериф» (Молдавия),
«Арсенал» (Россия) – «Нефтчи» (Азербайджан),
«Пяст» (Польша) – «Рига» (Латвия).
Первые матчи пройдут 25 июля, ответные — 1 августа («Судува» ответный матч сыграет 30 июля).