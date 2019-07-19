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Президент Литвы и еврокомиссары об энергопроектах ЕС

фото: lrp.lt


В пятницу президент Литвы Гитанас Науседа предложил учредить должность специального координатора Евросоюза, который бы занимался вопросами отключения системы электропередачи Балтийских стран от постсоветской системы и ее синхронизацией с Западной Европой.

Это предложение новый глава государства озвучил на встрече с находящимся с визитом в Вильнюсе представителем Еврокомиссии (ЕК) по вопроса энергетики Марошем Шефчовичем, сообщила президентская администрация.

"Президент выдвинул предложение учредить позицию специального координатора по синхронизации Балтийских стран", – говорится в пресс-релизе.

Этот вопрос Г. Науседа намерен обсудить и новым президентом Латвии Эгилсом Левитсом в ходе рабочего визита, который состоится 23 июля.
Целью проекта синхронизации линий электропередачи (ЛЭП) Балтийских стран является снижение зависимости от Москвы.

Литва, Латвия и Эстония сейчас действуют в синхронном режиме в так называемом кольце постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ и зависят от диспетчерской в Москве и электросетей России.

После долгих взаимных споров страны Балтии в прошлом году утвердили, что будут синхронизироваться с Западной Европой через Польшу.

В настоящее время между Литвой и Польшей уже действует электроэнергетическая перемычка LitPol Link, однако мощности намечается усилить посредством прокладки новой морской перемычки Harmony Link.

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Член Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефович, ответственный за вопросы энергетики, в пятницу в Вильнюсе обсудит с высшим руководством Литвы энергетические проекты и климатические изменения.

М. Шефовича и прибывающего вместе с ним комиссара по вопросам здравоохранения Витяниса Андрюкайтиса, делегированного Литвой, примут президент Гитанас Науседа и премьер Саулюс Сквярнялис.

На встречах планируется обсудить приоритеты энергетики и политики в сфере климата, синхронизацию линий электропередачи Балтийских стран с Западной Европой, актуальные вопросы газового рынка.

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Литовский премьер Саулюс Сквярнялис заявил, что Литва хотела бы получить в Еврокомиссии (ЕК) портфель комиссара по энергетике, экономике или охране внешних границ.

Такие позиции были названы в сообщении правительства, опубликованном после встречи премьера с заместителем председателя ЕК, комиссарам по вопросам энергетики Марошем Шефчовичем.

"Литва будет стремиться к значимому портфелю в тех сферах, где у нее есть наибольшие наработки и компетенция. Приоритетными по-прежнему являются сферы, связанные с экономическом развитием и энергетикой, также необходим и прорыв в охране внешней границы Евросоюза", – отметил премьер в пресс-релизе.

Литовское правительство предложит кандидатуру еврокомиссара с одобрения президента и сейма.

Еврокомиссия нового состава приступит к работе осенью этого года.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: экономика, политика
Ключевые слова: энергетика, еврокомиссар, синхронизация, БРЭЛЛ, отключение
География: Литва
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добавлена сегодня, 19 июля, 13:40

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