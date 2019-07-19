Президент Литвы и еврокомиссары об энергопроектах ЕС

В пятницу президент Литвы Гитанас Науседа предложил учредить должность специального координатора Евросоюза, который бы занимался вопросами отключения системы электропередачи Балтийских стран от постсоветской системы и ее синхронизацией с Западной Европой.
Это предложение новый глава государства озвучил на встрече с находящимся с визитом в Вильнюсе представителем Еврокомиссии (ЕК) по вопроса энергетики Марошем Шефчовичем, сообщила президентская администрация.
"Президент выдвинул предложение учредить позицию специального координатора по синхронизации Балтийских стран", – говорится в пресс-релизе.
Этот вопрос Г. Науседа намерен обсудить и новым президентом Латвии Эгилсом Левитсом в ходе рабочего визита, который состоится 23 июля.
Целью проекта синхронизации линий электропередачи (ЛЭП) Балтийских стран является снижение зависимости от Москвы.
Литва, Латвия и Эстония сейчас действуют в синхронном режиме в так называемом кольце постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ и зависят от диспетчерской в Москве и электросетей России.
После долгих взаимных споров страны Балтии в прошлом году утвердили, что будут синхронизироваться с Западной Европой через Польшу.
В настоящее время между Литвой и Польшей уже действует электроэнергетическая перемычка LitPol Link, однако мощности намечается усилить посредством прокладки новой морской перемычки Harmony Link.
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Член Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефович, ответственный за вопросы энергетики, в пятницу в Вильнюсе обсудит с высшим руководством Литвы энергетические проекты и климатические изменения.
М. Шефовича и прибывающего вместе с ним комиссара по вопросам здравоохранения Витяниса Андрюкайтиса, делегированного Литвой, примут президент Гитанас Науседа и премьер Саулюс Сквярнялис.
На встречах планируется обсудить приоритеты энергетики и политики в сфере климата, синхронизацию линий электропередачи Балтийских стран с Западной Европой, актуальные вопросы газового рынка.
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Литовский премьер Саулюс Сквярнялис заявил, что Литва хотела бы получить в Еврокомиссии (ЕК) портфель комиссара по энергетике, экономике или охране внешних границ.
Такие позиции были названы в сообщении правительства, опубликованном после встречи премьера с заместителем председателя ЕК, комиссарам по вопросам энергетики Марошем Шефчовичем.
"Литва будет стремиться к значимому портфелю в тех сферах, где у нее есть наибольшие наработки и компетенция. Приоритетными по-прежнему являются сферы, связанные с экономическом развитием и энергетикой, также необходим и прорыв в охране внешней границы Евросоюза", – отметил премьер в пресс-релизе.
Литовское правительство предложит кандидатуру еврокомиссара с одобрения президента и сейма.
Еврокомиссия нового состава приступит к работе осенью этого года.
Литва, Латвия и Эстония сейчас действуют в синхронном режиме в так называемом кольце постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ и зависят от диспетчерской в Москве и электросетей России.
После долгих взаимных споров страны Балтии в прошлом году утвердили, что будут синхронизироваться с Западной Европой через Польшу.
В настоящее время между Литвой и Польшей уже действует электроэнергетическая перемычка LitPol Link, однако мощности намечается усилить посредством прокладки новой морской перемычки Harmony Link.
* * *
Член Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефович, ответственный за вопросы энергетики, в пятницу в Вильнюсе обсудит с высшим руководством Литвы энергетические проекты и климатические изменения.
М. Шефовича и прибывающего вместе с ним комиссара по вопросам здравоохранения Витяниса Андрюкайтиса, делегированного Литвой, примут президент Гитанас Науседа и премьер Саулюс Сквярнялис.
На встречах планируется обсудить приоритеты энергетики и политики в сфере климата, синхронизацию линий электропередачи Балтийских стран с Западной Европой, актуальные вопросы газового рынка.
* * *
Литовский премьер Саулюс Сквярнялис заявил, что Литва хотела бы получить в Еврокомиссии (ЕК) портфель комиссара по энергетике, экономике или охране внешних границ.
Такие позиции были названы в сообщении правительства, опубликованном после встречи премьера с заместителем председателя ЕК, комиссарам по вопросам энергетики Марошем Шефчовичем.
"Литва будет стремиться к значимому портфелю в тех сферах, где у нее есть наибольшие наработки и компетенция. Приоритетными по-прежнему являются сферы, связанные с экономическом развитием и энергетикой, также необходим и прорыв в охране внешней границы Евросоюза", – отметил премьер в пресс-релизе.
Литовское правительство предложит кандидатуру еврокомиссара с одобрения президента и сейма.
Еврокомиссия нового состава приступит к работе осенью этого года.