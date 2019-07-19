Президент Литвы и еврокомиссары об энергопроектах ЕС 🔊 Воспроизвести фото: lrp.lt



В пятницу президент Литвы Гитанас Науседа предложил учредить должность специального координатора Евросоюза, который бы занимался вопросами отключения системы электропередачи Балтийских стран от постсоветской системы и ее синхронизацией с Западной Европой.



Это предложение новый глава государства озвучил на встрече с находящимся с визитом в Вильнюсе представителем Еврокомиссии (ЕК) по вопроса энергетики Марошем Шефчовичем, сообщила президентская администрация.



"Президент выдвинул предложение учредить позицию специального координатора по синхронизации Балтийских стран", – говорится в пресс-релизе.



Этот вопрос Г. Науседа намерен обсудить и новым президентом Латвии Эгилсом Левитсом в ходе рабочего визита, который состоится 23 июля. В пятницу президент Литвы Гитанас Науседа предложил учредить должность специального координатора Евросоюза, который бы занимался вопросами отключения системы электропередачи Балтийских стран от постсоветской системы и ее синхронизацией с Западной Европой.Это предложение новый глава государства озвучил на встрече с находящимся с визитом в Вильнюсе представителем Еврокомиссии (ЕК) по вопроса энергетики Марошем Шефчовичем, сообщила президентская администрация."Президент выдвинул предложение учредить позицию специального координатора по синхронизации Балтийских стран", – говорится в пресс-релизе.Этот вопрос Г. Науседа намерен обсудить и новым президентом Латвии Эгилсом Левитсом в ходе рабочего визита, который состоится 23 июля. Целью проекта синхронизации линий электропередачи (ЛЭП) Балтийских стран является снижение зависимости от Москвы.



Литва, Латвия и Эстония сейчас действуют в синхронном режиме в так называемом кольце постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ и зависят от диспетчерской в Москве и электросетей России.



После долгих взаимных споров страны Балтии в прошлом году утвердили, что будут синхронизироваться с Западной Европой через Польшу.



В настоящее время между Литвой и Польшей уже действует электроэнергетическая перемычка LitPol Link, однако мощности намечается усилить посредством прокладки новой морской перемычки Harmony Link.



* * *



Член Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефович, ответственный за вопросы энергетики, в пятницу в Вильнюсе обсудит с высшим руководством Литвы энергетические проекты и климатические изменения.



М. Шефовича и прибывающего вместе с ним комиссара по вопросам здравоохранения Витяниса Андрюкайтиса, делегированного Литвой, примут президент Гитанас Науседа и премьер Саулюс Сквярнялис.



На встречах планируется обсудить приоритеты энергетики и политики в сфере климата, синхронизацию линий электропередачи Балтийских стран с Западной Европой, актуальные вопросы газового рынка.



* * *



Литовский премьер Саулюс Сквярнялис заявил, что Литва хотела бы получить в Еврокомиссии (ЕК) портфель комиссара по энергетике, экономике или охране внешних границ.



Такие позиции были названы в сообщении правительства, опубликованном после встречи премьера с заместителем председателя ЕК, комиссарам по вопросам энергетики Марошем Шефчовичем.



"Литва будет стремиться к значимому портфелю в тех сферах, где у нее есть наибольшие наработки и компетенция. Приоритетными по-прежнему являются сферы, связанные с экономическом развитием и энергетикой, также необходим и прорыв в охране внешней границы Евросоюза", – отметил премьер в пресс-релизе.



Литовское правительство предложит кандидатуру еврокомиссара с одобрения президента и сейма.



Еврокомиссия нового состава приступит к работе осенью этого года. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, политика Ключевые слова: энергетика, еврокомиссар, синхронизация, БРЭЛЛ, отключение География: Литва — статья прочитана 76 раз Комментарии