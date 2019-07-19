В Вильнюсе задержан виновник грязной нефти в Дружбе 🔊 Воспроизвести



Сотрудники полиции в Вильнюсе задержали российского предпринимателя Романа Ружечко, которого подозревают в соучастии в кризисе загрязненной нефти в Центральной и Восточной Европе, когда остановились ее поставки по нефтепроводу "Дружба".



"Могу подтвердить факт того, что в ходе реализации розыска Интерпола лицо было задержано. Прокуратура воздерживается от более детальных комментариев", – заявил BNS в пятницу представитель по связям с общественностью Генпрокуратуры Литвы Элена Мартинонене.



Российские СМИ сообщили, что бывший глава Самарского терминала "Транснефти" Р. Ружечко был задержан в Вильнюсе в среду.



В мае в России суд заочно арестовал этого предпринимателя и объявил его в розыск.



Российский нефтепровод "Дружба" был остановлен 19 апреля, когда были выявлены поставки некондиционной нефти из РФ, в ней была большая концентрация дихлорэтана – токсичного соединения, обладающего высоким коррозионным воздействием. Первой об этом сообщила Белоруссия. Сотрудники полиции в Вильнюсе задержали российского предпринимателя Романа Ружечко, которого подозревают в соучастии в кризисе загрязненной нефти в Центральной и Восточной Европе, когда остановились ее поставки по нефтепроводу "Дружба"."Могу подтвердить факт того, что в ходе реализации розыска Интерпола лицо было задержано. Прокуратура воздерживается от более детальных комментариев", – заявил BNS в пятницу представитель по связям с общественностью Генпрокуратуры Литвы Элена Мартинонене.Российские СМИ сообщили, что бывший глава Самарского терминала "Транснефти" Р. Ружечко был задержан в Вильнюсе в среду.В мае в России суд заочно арестовал этого предпринимателя и объявил его в розыск.Российский нефтепровод "Дружба" был остановлен 19 апреля, когда были выявлены поставки некондиционной нефти из РФ, в ней была большая концентрация дихлорэтана – токсичного соединения, обладающего высоким коррозионным воздействием. Первой об этом сообщила Белоруссия. Были остановлены поставки загрязненной нефти в Белоруссию, Польшу, Германию, Венгрию, Словакию, Чехию. Эта нефть была погружена более чем в десять танкеров в российском порту Усть-Луга.



В начале мая резервное ответвление газопровода "Дружба" вновь начало поставлять российскую нефть в Белоруссию, позднее – в направлении Украины – в Словакию, Венгрию, Чехию, а в начале июня – в Польшу и Германию.



По данным "Транснефти" через трубопровод в порт Усть-Луги было транспортировано около 3 млн тонн загрязненной нефти.



Действующий в Литве нефтеперерабатывающий завод польского капитала Orlen Lietuva заверяет, что также получила груз нефти, загрязненной хлором, об этом свидетельствует информация, собранная BNS. инф.Обзор bns.lt Категории: экономика, чп и криминал, технологии, в Европе Ключевые слова: нефть, транзит, качество, остановка География: Литва — статья прочитана 123 раза Комментарии