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Нацстадион в Литве когда-нибудь построят



Мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс заявил, что услышал из уст премьера Саулюса Сквярнялиса заверения в том, что правительство и далее будет поддерживать проект национального стадиона.

"Правительство заботило, вписываемся ли мы в финансы, которые предусмотрены – я подтвердил, что вписываемся. Это означает, что мы остаемся при прежнем соглашении и продвигаемся с проектом (...). Премьер заверил, что если мы не будем просить больше средств, чем предусмотрено, а мы и не попросим, то все будет двигаться", – заявил мэр литовской столицы в пятницу после встречи с С. Сквярнялисом.

По его словам, вопрос о финансировании договора о концессии на следующей неделе будет решаться в горсовете, до этого останется "расставить последние точки" в переговорах с концессионером – консорциумом во главе с Axis industries.
"Правительство и премьер выступают за то, что бы этот стадион, наконец, появился", – сказал журналистам представитель премьера по связям со СМИ Томас Бяржинскас.

В последнее время мэрия и правительство не могли договориться о том, как должен финансироваться проект национального стадиона – бюрократические процедуры затянулись, Кабмин решил перераспределить средства Евросоюза, которые ранее предназначались для стадиона, на другие проекты.

Самоуправление еще питает надежды на строительство стадиона на собственные средства и средства правительства, однако заявляет, что проект по этой причине может подорожать с планированных 93 млн евро до 106 млн евро.

Попытки построить соответствующий международным требованиям стадион в вильнюсском микрорайоне Шешкине предпринимались с 1987 года, последний раз строительство было начато в 2008 году, однако его пришлось остановить из-за прекращения финансирования.
Категории: экономика, спорт
Ключевые слова: конкурс, строительство, убытки, нацстадион
География: Литва, Вильнюс
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добавлена сегодня, 19 июля, 11:30

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