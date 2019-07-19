Петра Порошенко не пустили в зал Европарламента и усадили на галерке. Фото 🔊 Воспроизвести



Вчера, 17 июля, бывшего президента Украины Петра Порошенко, который не явился в этот день на допрос к следователям Государственного бюро расследований, не пустили в зал заседаний Европарламента, а усадили на галерке. Соответствующие фото появились в распоряжении







Как сообщалось, 11 июля стало известно, что экс-президента Петра Порошенко вызвали на допрос в ГБР по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода "Кузня на Рыбальском".



Однако позже Петр Порошенко в соцсетях заявил, что будет 17 июля в Страсбурге на встрече с новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами.



"17 июля в Страсбурге я встречаюсь с новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами, чтобы обсудить вопрос освобождения всех заложников Кремля из плена", - написал Порошенко в Twitter.



В тоже время, в СМИ прошла информация, что в числе приглашенных гостей Порошенко в Европарламенте не значится.



Как позже отметил глава ГБР Роман Труба, Порошенко повторно вызовут на допрос в ГБР, но уже после парламентских выборов. Вчера, 17 июля, бывшего президента Украины Петра Порошенко, который не явился в этот день на допрос к следователям Государственного бюро расследований, не пустили в зал заседаний Европарламента, а усадили на галерке. Соответствующие фото появились в распоряжении "Страны" Как сообщалось, 11 июля стало известно, что экс-президента Петра Порошенко вызвали на допрос в ГБР по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода "Кузня на Рыбальском".Однако позже Петр Порошенко в соцсетях заявил, что будет 17 июля в Страсбурге на встрече с новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами."17 июля в Страсбурге я встречаюсь с новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами, чтобы обсудить вопрос освобождения всех заложников Кремля из плена", - написал Порошенко в Twitter.В тоже время, в СМИ прошла информация, что в числе приглашенных гостей Порошенко в Европарламенте не значится.Как позже отметил глава ГБР Роман Труба, Порошенко повторно вызовут на допрос в ГБР, но уже после парламентских выборов. strana.ua Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: оскорбление, ЕП, Порошенко География: Украина — статья прочитана 100 раз Комментарии