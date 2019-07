Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник 🔊 Воспроизвести © U.S. Navy / Seaman Nicholas Boris Универсальный десантный корабль ВМС США Kearsarge . Архивное фото



Президент США Дональд Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе, сообщает



"Беспилотник был тотчас уничтожен", - сказал он, добавив, что разведывательный аппарат был почти в 900 метрах от американского корабля в Ормузском проливе.



По его словам, беспилотник представлял угрозу кораблю США. Трамп также призвал другие страны защищать свои корабли.



Обострение ситуации в регионе



В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась.



В конце июня иранские военные сообщили о сбитом американском беспилотнике Global Hawk, после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. В то же время Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что беспилотник сбили над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.



Перед этим американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Тегерана. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США "государством-спонсором терроризма".



После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".



