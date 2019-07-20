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Эксперты назвали плюсы и минусы бронирования квартир вместо отелей

© Depositphotos / SashaKhalabuzar


Туристы - пользователи сервиса, отправляющиеся на отдых, примерно в 60% случаев бронируют отели, в 20% - квартиры, остальные 20% приходятся на другие средства размещения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Tvil.ru.

Согласно статистике сервиса, больше всего бронируют квартиры компании (26,4%) и семьи (33,4%), а отели - женщины с детьми (20,7%) и пары (17,1%).

Среди самых частных проблем, которые возникают при бронировании квартир для отдыха, эксперты называют сложность в верификации владельцев, так как о них нет информации в открытых источниках. Гости могут столкнуться и с тем, что фото объекта не соответствует действительности, а в помещениях - несвежий ремонт и неприятные запахи.
Кроме того, возможны сложности с заселением, особенно, если турист заезжает после 21:00. Также в квартирах, как правило, нет охраны, да и ежедневную уборку владельцы вряд ли станут обеспечивать.

Правда, и туристы приносят хозяевам проблемы. Наиболее распространенная: бронировали вдвоем, а заселились вшестером.

Но есть у квартир и плюсы по сравнению с отелями - это стоимость их аренды (частное жилье, как правило, дешевле), наличие стиральной машины без дополнительной оплаты и возможность самостоятельно готовить еду, а также заселиться большой и шумной компанией.
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РИА Новости
Категории: экономика, общество, в мире, дом и быт
Ключевые слова: туризм, квартиры, аренда, отели
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добавлена сегодня, 20 июля, 10:20

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