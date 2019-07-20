Загрузка... Эксперты назвали плюсы и минусы бронирования квартир вместо отелей 🔊 Воспроизвести © Depositphotos / SashaKhalabuzar



Туристы - пользователи сервиса, отправляющиеся на отдых, примерно в 60% случаев бронируют отели, в 20% - квартиры, остальные 20% приходятся на другие средства размещения, сообщает



Согласно статистике сервиса, больше всего бронируют квартиры компании (26,4%) и семьи (33,4%), а отели - женщины с детьми (20,7%) и пары (17,1%).



Среди самых частных проблем, которые возникают при бронировании квартир для отдыха, эксперты называют сложность в верификации владельцев, так как о них нет информации в открытых источниках. Гости могут столкнуться и с тем, что фото объекта не соответствует действительности, а в помещениях - несвежий ремонт и неприятные запахи. Туристы - пользователи сервиса, отправляющиеся на отдых, примерно в 60% случаев бронируют отели, в 20% - квартиры, остальные 20% приходятся на другие средства размещения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Tvil.ru.Согласно статистике сервиса, больше всего бронируют квартиры компании (26,4%) и семьи (33,4%), а отели - женщины с детьми (20,7%) и пары (17,1%).Среди самых частных проблем, которые возникают при бронировании квартир для отдыха, эксперты называют сложность в верификации владельцев, так как о них нет информации в открытых источниках. Гости могут столкнуться и с тем, что фото объекта не соответствует действительности, а в помещениях - несвежий ремонт и неприятные запахи. Кроме того, возможны сложности с заселением, особенно, если турист заезжает после 21:00. Также в квартирах, как правило, нет охраны, да и ежедневную уборку владельцы вряд ли станут обеспечивать.



Правда, и туристы приносят хозяевам проблемы. Наиболее распространенная: бронировали вдвоем, а заселились вшестером.



Но есть у квартир и плюсы по сравнению с отелями - это стоимость их аренды (частное жилье, как правило, дешевле), наличие стиральной машины без дополнительной оплаты и возможность самостоятельно готовить еду, а также заселиться большой и шумной компанией. Загрузка... РИА Новости Категории: экономика, общество, в мире, дом и быт Ключевые слова: туризм, квартиры, аренда, отели — статья прочитана 64 раза Комментарии