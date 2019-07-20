Немецкий автопром: резкое торможение после долгого бума

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Проблемы BMW, Daimler и Volkswagen во многом характерны для всей мировой автомобильной промышленности: переход на электромобили стоит дорого, а продажи падают, особенно в Китае, сообщает



В автомобильной промышленности Германии после почти десятилетнего бума начался спад. Многое указывает на то, что он может оказаться весьма серьезным и длительным. Ведь проблемы, которые переживают сейчас BMW, Daimler и Volkswagen со своими дочками Audi и Porsche, а также находящиеся в иностранной собственности немецкие заводы Ford и Opel, во многом характерны для всего мирового автопрома. В том числе и для тех компаний, которые работают на автомобильном рынке России. Проблемы BMW, Daimler и Volkswagen во многом характерны для всей мировой автомобильной промышленности: переход на электромобили стоит дорого, а продажи падают, особенно в Китае, сообщает DW В автомобильной промышленности Германии после почти десятилетнего бума начался спад. Многое указывает на то, что он может оказаться весьма серьезным и длительным. Ведь проблемы, которые переживают сейчас BMW, Daimler и Volkswagen со своими дочками Audi и Porsche, а также находящиеся в иностранной собственности немецкие заводы Ford и Opel, во многом характерны для всего мирового автопрома. В том числе и для тех компаний, которые работают на автомобильном рынке России. Производители комплектующих жалуются на нехватку заказов



Одним из наиболее точных опережающих индикаторов состояния дел в автопроме являются портфели заказов поставщиков компонентов. В отрасли длинный производственный цикл, закупки узлов и деталей планируются задолго до выпуска конечного продукта - самого автомобиля. И если производители комплектующих в один голос жалуются сейчас на нехватку заказов, значит, автостроители ударили по тормозам.



"Радикальные скидки" обещает этот автосалон в восточногерманском Дрездене



Торможение глобального автопрома больно ударило и по крупнейшему в мире химическому концерну BASF. У него имеются предприятия в Германии, США, Китае, и всюду их крупными клиентами являются автомобилестроители, заказывающие, к примеру, лаки. 8 июля немецкий гигант сообщил о резком, практически наполовину, сокращении операционной прибыли во 2-м квартале, что вынудило его значительно снизить финансовый прогноз на весь 2019 год.



Сбыт автомобилей сокращается медленнее, чем производство



В качестве причины BASF назвал существенное замедление темпов роста мирового промышленного производства - и первым делом указал на автопром. "Замедление роста в глобальной автомобильной промышленности оказалось особенно сильным, - подчеркивается в официальном сообщении концерна. - В мире производство сократилось в 1-м полугодии примерно на 6%. В Китае, на крупнейшем автомобильном рынке мира, сокращение оказалось больше в два с лишним раза и составило примерно 13%".



Автосалон BMW в китайском Шанхае



Впрочем, у некоторых автостроителей сбыт уже успел рухнуть. Так, французская группа PSA, владеющая брендами Peugeot и Citroen и немецкой компанией Opel, за первые шесть месяцев продала на 12,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. У ее французского конкурента Renault продажи по всему миру снизились на 6,7%.



Daimler дважды за три недели снизил годовой прогноз



На таком фоне валовые результаты немецких компаний по итогам 1-го полугодия выглядят не так уж и плохо. Daimler продал по всему миру "всего" на 4,6% меньше легковых машин марки Mercedes-Benz, у Volkswagen продажи уменьшились на 2,8%, а у BMW они даже выросли на 0,8%. В результате баварский автостроитель впервые в истории фирмы сумел сбыть за первые шесть месяцев года свыше 1,25 млн автомобилей.



Однако решающее значение имеют не валовые, а финансовые показатели. Volkswagen представит данные за полугодие и новые прогнозы 25 июля, концерн BMW, глава которого, 53-летний Харальд Крюгер (Harald Krüger), в начале июля неожиданно заявил о своем предстоящем уходе, анонсировал подробный отчет на 1 августа. И вот тут-то, возможно, назревают неприятные сюрпризы.



Электромобиль Tesla на фешенебельной улице Максимилианштрассе в Мюнхене



Ведь 12 июля концерн Daimler, по выражению агентства dpa, "шокировал отрасль" сообщением, что во 2-м квартале вместо операционной прибыли получит убыток в размере 1,6 млрд евро, а также предупреждением, что по итогам всего 2019 года результат окажется "существенно ниже" прошлогоднего.



Таким образом, у одного из мировых лидеров в высокодоходном премиум-сегменте быстро ухудшаются финансовые показатели, ведь это было уже второе снижение годового прогноза Daimler за три недели. Правда, частично денежные проблемы концерна связаны со специфической немецкой историей - жульничеством с выхлопами дизельных автомобилей.



Прибыльность автостроения падает в самый неподходящий момент



Но вот прогноз Daimler, что норма прибыли при продаже легковых "Мерседесов" будет теперь не 6-8%, а только 3-5%, к дизельному скандалу отношения уже не имеет: тут дело скорее в проблеме всей отрасли. Всемирное снижение продаж заставляет стимулировать спрос скидками, а это ведет к падению рентабельности. "Мы увидим у всех автопроизводителей и поставщиков комплектующих более низкую маржу. Поэтому ближайшие годы станут серьезным испытанием", - прогнозирует Алекс Вахтмайстер (Alex Wachtmeister), автомобильный эксперт консалтинговой компании Boston Consulting.



Дело в том, что нынешний циклический спад застал отрасль в необычной и крайне сложной ситуации, фактически "на переправе": немецкий и весь мировой автопром форсированными темпами осуществляют переход от классических двигателей внутреннего сгорания (ДВС) на электрические моторы и альтернативные виды топлива. В такой судьбоносный момент нужно усиленно инвестировать, чтобы не отстать от старых и новых конкурентов - таких, как американская компания Tesla, которая продала во 2-м квартале рекордное число своих электромобилей: свыше 95 тысяч.



И именно в этот момент традиционные автостроители сталкиваются с кризисом сбыта. Причем у многих из них продажи, как назло, особенно сильно падают как раз в Китае (сказываются, в частности, последствия объявленной Соединенными Штатами торговой войны), который в известной мере навязал всему мировому автопрому эту технологическую гонку.



Ведь введенные Пекином с 2019 года квоты на электромобили, которые с 2020 года будут еще больше ужесточены, преследуют не только экологические цели, но и стали частью индустриальной политики КНР, направленной на поддержку местных производителей. Объявление об этих мерах два года назад фактически застало врасплох немецких и других иностранных автостроителей, и им пришлось, чтобы не потерять позиции на гигантском китайском рынке, поспешно ускорять переход на электрическую тягу.



И вот теперь предстоит и дальше быстро плыть к новым берегам, но высокие расходы на внедрение электрических и гибридных моделей при снижающихся продажах и падающих доходах будут затруднять движение, а кого-то и вовсе могут и потянуть на дно. Как в такой ситуации не только удержаться на плаву, но еще и обогнать других?



Один вариант - укрепить свои силы с помощью слияний и поглощений. Это в конце мая попытался сделать итальянско-американский концерн Fiat Chrysler, предложивший французскому Renault объединение на равных, но сделка сорвалась. Другой вариант - формировать стратегические союзы, сохраняя при этом свою самостоятельность. По этому пути идут, к примеру, Volkswagen и Ford.



Российские автозаводы зарубежных компаний: что их ждет



15 января они объявили о совместном производстве коммерческих автомобилей и пикапов, полгода спустя, 12 июля, договорились о сотрудничестве в области электромобилей и автономного вождения. Volkswagen вложит 2,6 млрд долларов в фордовскую дочку Argo AI, разрабатывающую программное обеспечение для беспилотных автомобилей, а Ford будет производить свои электромобили на разработанной немецким партнером платформе.



В свою очередь BMW и Daimler, острейшие конкуренты в премиум-сегменте, 4 июля подписали соглашение о совместной разработке технологий для беспилотных автомобилей. Так что в отрасли явно сформировалось убеждение, что, во-первых, переход на принципиально новые технологии в одиночку точно не осилить, тем более в условиях падающего рынка, и что, во-вторых, финансовые средства необходимо сконцентрировать именно на прорывных направлениях. К этому же, похоже, пришли и поставщики. "Мы сосредотачиваемся на темах будущего и сокращаем инвестиции в действующие технологии", - говорит глава ZF Friedrichshafen Вольф-Хеннинг Шнайдер.



Главы Volkswagen и Ford, Херберт Дис и Джеймс Хэкетт, на пресс-конференции в Нью-Йорке 12 июля 2019 года



Для России такой тренд может означать следующее: если на ее рынке плохо пойдут электромобили и гибриды, что по целому ряду причин вполне вероятно, немецкие и другие иностранные автостроители вряд ли захотят вкладывать деньги в развитие и модернизацию имеющихся у них в РФ производственных площадок, выпускающих сейчас традиционные автомобили с ДВС. Без инвестиций конкурентоспособность и рентабельность этих российских заводов неминуемо начнет падать, тогда как автостроителям во что бы то ни стало нужно повышать маржу.



В такой ситуации следующим логичным шагом может стать отказ по меньшей мере от части этих мощностей. Именно так поступила в нынешнем году корпорация Ford: она закрыла или продала в Европе, в том числе в России, шесть предприятий, чтобы сконцентрироваться на направлениях, которые считает для себя приоритетными: внедорожники (SUV), коммерческие автомобили, пикапы, электромобили и беспилотные автомобили. Одним из наиболее точных опережающих индикаторов состояния дел в автопроме являются портфели заказов поставщиков компонентов. В отрасли длинный производственный цикл, закупки узлов и деталей планируются задолго до выпуска конечного продукта - самого автомобиля. И если производители комплектующих в один голос жалуются сейчас на нехватку заказов, значит, автостроители ударили по тормозам."Сначала мы исходили из сокращения производства автомобилей на 3%. Теперь ожидаем минус в 4,5%", - сообщил немецкой экономической газете Handelsblatt Штефан Азенкершбаумер (Stefan Asenkerschbaumer), заместитель генерального директора крупнейшего в мире производителя автокомпонентов Bosch. "Из-за сжатия автомобильных рынков мы существенно отстаем от плана", - признался Вольф-Хеннинг Шнайдер (Wolf-Henning Schneider), глава другого лидера на рынке комплектующих - ZF Friedrichshafen.Торможение глобального автопрома больно ударило и по крупнейшему в мире химическому концерну BASF. У него имеются предприятия в Германии, США, Китае, и всюду их крупными клиентами являются автомобилестроители, заказывающие, к примеру, лаки. 8 июля немецкий гигант сообщил о резком, практически наполовину, сокращении операционной прибыли во 2-м квартале, что вынудило его значительно снизить финансовый прогноз на весь 2019 год.В качестве причины BASF назвал существенное замедление темпов роста мирового промышленного производства - и первым делом указал на автопром. "Замедление роста в глобальной автомобильной промышленности оказалось особенно сильным, - подчеркивается в официальном сообщении концерна. - В мире производство сократилось в 1-м полугодии примерно на 6%. В Китае, на крупнейшем автомобильном рынке мира, сокращение оказалось больше в два с лишним раза и составило примерно 13%".Судя по тому, как худеют портфели заказов у немецких производителей комплектующих, во 2-м полугодии объемы производства в отрасли могут еще больше снизиться. Handelsblatt не исключает даже обвального падения. Речь именно о производстве, не о сбыте автомобилей. Он-то как раз до сих пор более или менее держался, в том числе потому, что дилеры распродавали запасы со скидками. Например, в Китае, где с 1 июля при регистрации новых машин стали действовать более строгие нормы для выхлопных газов.Впрочем, у некоторых автостроителей сбыт уже успел рухнуть. Так, французская группа PSA, владеющая брендами Peugeot и Citroen и немецкой компанией Opel, за первые шесть месяцев продала на 12,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. У ее французского конкурента Renault продажи по всему миру снизились на 6,7%.На таком фоне валовые результаты немецких компаний по итогам 1-го полугодия выглядят не так уж и плохо. Daimler продал по всему миру "всего" на 4,6% меньше легковых машин марки Mercedes-Benz, у Volkswagen продажи уменьшились на 2,8%, а у BMW они даже выросли на 0,8%. В результате баварский автостроитель впервые в истории фирмы сумел сбыть за первые шесть месяцев года свыше 1,25 млн автомобилей.Однако решающее значение имеют не валовые, а финансовые показатели. Volkswagen представит данные за полугодие и новые прогнозы 25 июля, концерн BMW, глава которого, 53-летний Харальд Крюгер (Harald Krüger), в начале июля неожиданно заявил о своем предстоящем уходе, анонсировал подробный отчет на 1 августа. И вот тут-то, возможно, назревают неприятные сюрпризы.Ведь 12 июля концерн Daimler, по выражению агентства dpa, "шокировал отрасль" сообщением, что во 2-м квартале вместо операционной прибыли получит убыток в размере 1,6 млрд евро, а также предупреждением, что по итогам всего 2019 года результат окажется "существенно ниже" прошлогоднего.Таким образом, у одного из мировых лидеров в высокодоходном премиум-сегменте быстро ухудшаются финансовые показатели, ведь это было уже второе снижение годового прогноза Daimler за три недели. Правда, частично денежные проблемы концерна связаны со специфической немецкой историей - жульничеством с выхлопами дизельных автомобилей.Но вот прогноз Daimler, что норма прибыли при продаже легковых "Мерседесов" будет теперь не 6-8%, а только 3-5%, к дизельному скандалу отношения уже не имеет: тут дело скорее в проблеме всей отрасли. Всемирное снижение продаж заставляет стимулировать спрос скидками, а это ведет к падению рентабельности. "Мы увидим у всех автопроизводителей и поставщиков комплектующих более низкую маржу. Поэтому ближайшие годы станут серьезным испытанием", - прогнозирует Алекс Вахтмайстер (Alex Wachtmeister), автомобильный эксперт консалтинговой компании Boston Consulting.Дело в том, что нынешний циклический спад застал отрасль в необычной и крайне сложной ситуации, фактически "на переправе": немецкий и весь мировой автопром форсированными темпами осуществляют переход от классических двигателей внутреннего сгорания (ДВС) на электрические моторы и альтернативные виды топлива. В такой судьбоносный момент нужно усиленно инвестировать, чтобы не отстать от старых и новых конкурентов - таких, как американская компания Tesla, которая продала во 2-м квартале рекордное число своих электромобилей: свыше 95 тысяч.И именно в этот момент традиционные автостроители сталкиваются с кризисом сбыта. Причем у многих из них продажи, как назло, особенно сильно падают как раз в Китае (сказываются, в частности, последствия объявленной Соединенными Штатами торговой войны), который в известной мере навязал всему мировому автопрому эту технологическую гонку.Ведь введенные Пекином с 2019 года квоты на электромобили, которые с 2020 года будут еще больше ужесточены, преследуют не только экологические цели, но и стали частью индустриальной политики КНР, направленной на поддержку местных производителей. Объявление об этих мерах два года назад фактически застало врасплох немецких и других иностранных автостроителей, и им пришлось, чтобы не потерять позиции на гигантском китайском рынке, поспешно ускорять переход на электрическую тягу.И вот теперь предстоит и дальше быстро плыть к новым берегам, но высокие расходы на внедрение электрических и гибридных моделей при снижающихся продажах и падающих доходах будут затруднять движение, а кого-то и вовсе могут и потянуть на дно. Как в такой ситуации не только удержаться на плаву, но еще и обогнать других?Один вариант - укрепить свои силы с помощью слияний и поглощений. Это в конце мая попытался сделать итальянско-американский концерн Fiat Chrysler, предложивший французскому Renault объединение на равных, но сделка сорвалась. Другой вариант - формировать стратегические союзы, сохраняя при этом свою самостоятельность. По этому пути идут, к примеру, Volkswagen и Ford.15 января они объявили о совместном производстве коммерческих автомобилей и пикапов, полгода спустя, 12 июля, договорились о сотрудничестве в области электромобилей и автономного вождения. Volkswagen вложит 2,6 млрд долларов в фордовскую дочку Argo AI, разрабатывающую программное обеспечение для беспилотных автомобилей, а Ford будет производить свои электромобили на разработанной немецким партнером платформе.В свою очередь BMW и Daimler, острейшие конкуренты в премиум-сегменте, 4 июля подписали соглашение о совместной разработке технологий для беспилотных автомобилей. Так что в отрасли явно сформировалось убеждение, что, во-первых, переход на принципиально новые технологии в одиночку точно не осилить, тем более в условиях падающего рынка, и что, во-вторых, финансовые средства необходимо сконцентрировать именно на прорывных направлениях. К этому же, похоже, пришли и поставщики. "Мы сосредотачиваемся на темах будущего и сокращаем инвестиции в действующие технологии", - говорит глава ZF Friedrichshafen Вольф-Хеннинг Шнайдер.Для России такой тренд может означать следующее: если на ее рынке плохо пойдут электромобили и гибриды, что по целому ряду причин вполне вероятно, немецкие и другие иностранные автостроители вряд ли захотят вкладывать деньги в развитие и модернизацию имеющихся у них в РФ производственных площадок, выпускающих сейчас традиционные автомобили с ДВС. Без инвестиций конкурентоспособность и рентабельность этих российских заводов неминуемо начнет падать, тогда как автостроителям во что бы то ни стало нужно повышать маржу.В такой ситуации следующим логичным шагом может стать отказ по меньшей мере от части этих мощностей. Именно так поступила в нынешнем году корпорация Ford: она закрыла или продала в Европе, в том числе в России, шесть предприятий, чтобы сконцентрироваться на направлениях, которые считает для себя приоритетными: внедорожники (SUV), коммерческие автомобили, пикапы, электромобили и беспилотные автомобили. Загрузка... dw.com Категории: экономика, авто, в мире, технологии Ключевые слова: Германия, автопром, убытки, стагнация — статья прочитана 86 раз Комментарии