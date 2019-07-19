Sohu Китай : украино-американские военные учения – сплошной цирк 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Стрингер



Недавно Украина и США провели совместные военные учения в акватории Черного моря. Эксперты считают, что таким образом Зеленский захотел показать Путину твердость своей позиции. Однако в глаза бросается вооружение, которое продемонстрировала в ходе маневров Украина: компанию американскому эсминцу с системой «Иджис» составила украинская «рыбацкая лодка», пишет «Соху».



Недавно президент Украины Владимир Зеленский проинспектировал совместные украинско-американские военные учения на юге страны, и выступил с речью, в которой поблагодарил союзников за поддержку. Некоторые западные эксперты считают, что таким образом Зеленский хотел продемонстрировать Путину твердость своей позиции. Однако в ходе учений украинские ВМС показали себя не с лучшей стороны. Вместе с американским эсминцем водоизмещением в 8 тысяч тонн и оснащенным системой «Иджис» в маневрах принял участие украинский бронированный артиллерийский катер, водоизмещение которого составляет всего 50 тонн. Недавно президент Украины Владимир Зеленский проинспектировал совместные украинско-американские военные учения на юге страны, и выступил с речью, в которой поблагодарил союзников за поддержку. Некоторые западные эксперты считают, что таким образом Зеленский хотел продемонстрировать Путину твердость своей позиции. Однако в ходе учений украинские ВМС показали себя не с лучшей стороны. Вместе с американским эсминцем водоизмещением в 8 тысяч тонн и оснащенным системой «Иджис» в маневрах принял участие украинский бронированный артиллерийский катер, водоизмещение которого составляет всего 50 тонн.



Несмотря на то, что президент Украины говорил о переходе к мирным методам разрешения разногласий с Россией, после начала совместных учений Украины и США вероятность упомянутого Зеленским до этого прекращения огня и проведения мирных переговоров снизилась еще больше. Америка совершенно не хочет, чтобы конфликтующие стороны достигли мира, поэтому цель данных учений — гарантировать приверженность Украины Западу.



Россию, естественно, задело, что американские корабли так свободно вошли в акваторию Черного моря. Военное ведомство призвало к крайней бдительности и многие фрегаты в срочном порядке покинули свои порты для контроля за действиями американских военных кораблей, а береговые противокорабельные ракеты были приготовлены для ответа на любую «неожиданность», которая могла бы произойти в ходе учений. Если Украина пойдет на компромисс с США и позволит им строить военные базы и порты на своей территории, тогда восстановить отношения с Россией будет невозможно, так как в военном плане она предпримет максимальные меры предосторожности.



Несмотря на то, что Зеленский не хочет сохранять враждебные отношения с Россией, именно такое их текущее состояние лучше всего соответствует интересам Соединенных Штатов. Если между Россией и Украиной действительно воцарится мир, Америка больше не сможет мешать планам России. Белый дом будет всеми силами подогревать противостояние между двумя странами, а при необходимости он даже может предоставить военную помощь, осложняя тем самым жизнь России.



Принимая участие в совместных военных учениях с самой влиятельной страной, Зеленскому важно любыми способами сохранить репутацию, доказать, что это событие имеет для него особое значение. Данные учения могут вызвать у России недовольство, усложнить процесс мирных переговоров с Украиной. Зеленский хочет навредить другим, но портит жизнь только себе, а слова западных экспертов, расхваливающих Украину за «демонстрацию собственной мощи перед Россией за счет этих учений», звучат неубедительно. 50-тонного артиллерийского катера недостаточно, чтобы напугать «воинственный народ».



Редакционная статья Sohu, Китай, перевод Украина выдвинула «рыбацкую лодку» от безысходности, ведь бронированный артиллерийский катер проекта 58155 — это первый надводный корабль, созданный страной самостоятельно со времен холодной войны. США говорили, что хотят подарить Украине несколько 4000-тонных фрегатов типа «Оливер Хазард Перри», но так и не выполнили свое обещание. Поэтому вне зависимости от желания Украины, ей приходится охранять свою приморскую зону при помощи «рыболовного артиллерийского катера».Несмотря на то, что президент Украины говорил о переходе к мирным методам разрешения разногласий с Россией, после начала совместных учений Украины и США вероятность упомянутого Зеленским до этого прекращения огня и проведения мирных переговоров снизилась еще больше. Америка совершенно не хочет, чтобы конфликтующие стороны достигли мира, поэтому цель данных учений — гарантировать приверженность Украины Западу.Россию, естественно, задело, что американские корабли так свободно вошли в акваторию Черного моря. Военное ведомство призвало к крайней бдительности и многие фрегаты в срочном порядке покинули свои порты для контроля за действиями американских военных кораблей, а береговые противокорабельные ракеты были приготовлены для ответа на любую «неожиданность», которая могла бы произойти в ходе учений. Если Украина пойдет на компромисс с США и позволит им строить военные базы и порты на своей территории, тогда восстановить отношения с Россией будет невозможно, так как в военном плане она предпримет максимальные меры предосторожности.Несмотря на то, что Зеленский не хочет сохранять враждебные отношения с Россией, именно такое их текущее состояние лучше всего соответствует интересам Соединенных Штатов. Если между Россией и Украиной действительно воцарится мир, Америка больше не сможет мешать планам России. Белый дом будет всеми силами подогревать противостояние между двумя странами, а при необходимости он даже может предоставить военную помощь, осложняя тем самым жизнь России.Принимая участие в совместных военных учениях с самой влиятельной страной, Зеленскому важно любыми способами сохранить репутацию, доказать, что это событие имеет для него особое значение. Данные учения могут вызвать у России недовольство, усложнить процесс мирных переговоров с Украиной. Зеленский хочет навредить другим, но портит жизнь только себе, а слова западных экспертов, расхваливающих Украину за «демонстрацию собственной мощи перед Россией за счет этих учений», звучат неубедительно. 50-тонного артиллерийского катера недостаточно, чтобы напугать «воинственный народ».Редакционная статья Sohu, Китай, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: Украина, нато, учения, море География: Украина — статья прочитана 189 раз Комментарии