Sun: из-за ядерных испытаний США Маршалловы острова «фонят» больше, чем Чернобыль и Фукусима

В середине XX века американские военные проводили секретные испытания ядерного оружия на Маршалловых островах в Тихом океане. Сегодня, взяв пробы почвы в местах, где проходили испытания, учёные обнаружили, что уровень радиации там до сих пор в несколько раз выше, чем в районе Чернобыля и Фукусимы, сообщает The Sun.



Как выяснили учёные, после проведённых 70 лет назад испытаний американского ядерного оружия уровень радиации на Маршалловых островах выше, чем в Чернобыле или Фукусиме, сообщает The Sun.



Специалисты Колумбийского университета взяли пробу почвы на четырёх необитаемых атоллах и обнаружили, что концентрация радиоактивных изотопов в ней «значительно» превышает этот же показатель в местах двух крупнейших ядерных катастроф. Как выяснили учёные, после проведённых 70 лет назад испытаний американского ядерного оружия уровень радиации на Маршалловых островах выше, чем в Чернобыле или Фукусиме, сообщает The Sun.Специалисты Колумбийского университета взяли пробу почвы на четырёх необитаемых атоллах и обнаружили, что концентрация радиоактивных изотопов в ней «значительно» превышает этот же показатель в местах двух крупнейших ядерных катастроф.



Научный сотрудник физического факультета Оклендского университета в Новой Зеландии Дэвид Крофчек подчеркнул, что исследование уровня радиации на атоллах на данный момент представляет особую значимость, потому что власти республики рассматривают возможность заселения некоторых островов.



Пробы были взяты на атоллах Бикини и Эниветоке, где проводились основные тесты американского ядерного оружия. Два других острова, Ронгелап и Утирик, пострадали из-за радиоактивных осадков от самого масштабного испытания 1954 года, известного под кодовым названием «Касл Браво». Тогда по своей мощи взрыв в 1000 раз превысил бомбу, сброшенную на Хиросиму в 1945 году.



По словам участников исследования, их целью было «представить картину текущих радиационных условий» в регионе. И как выяснилось, уровень гамма-излучения «существенно выше» пределов, установленных соглашением между США и Республикой Маршалловы острова. На Бикини концентрация плутония, к примеру, в 15-1000 раз была выше, чем в пробах, взятых на месте катастроф на Чернобыльской АЭС и АЭС Фукусима-1.



Также учёные протестировали фрукты с атоллов Бикини и Ронгелап и установили, что уровень химического загрязнения в них был выше нормы, которой придерживаются страны, сталкивавшиеся с масштабными авариями на АЭС, включая Россию, Украину, Белоруссию и Японию. Некоторые образцы по своим показателям не вписались даже в менее строгие американские стандарты. По мнению Дэвида Крофчека, подобные тесты также стоит провести и с местными морепродуктами.



