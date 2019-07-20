Загрузка... Опасайтесь нового смертельного паразита, переносимого клещами 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Денис Абрамов



Шведские врачи сообщают, что в этом году зафиксированы случаи необычной для человека инфекции, переносимой клещами, — бабезиоза. Это заболевание распространено среди животных, но о том, что оно может поражать и людей, мало кто знает. По словам шведских ученых, бабезии особенно нравится нежаркая и влажная погода. В отдельных случаях болезнь может стать смертельной.



Пришло лето, а с ним и клещи. А клещи принесли с собой болезни. Врачи предостерегают, что в Швеции зафиксированы случаи необычной для человека инфекции.



«Это заболевание называют бабезиозом или пироплазмозом», — сообщает исследовательница Анна Омазич (Anna Omazic).



Большинство из нас слышали о боррелиозе и энцефалите — это самые распространенные заболевания, переносимые клещами. А вот простейшего паразита бабезию мало кто знает. Пришло лето, а с ним и клещи. А клещи принесли с собой болезни. Врачи предостерегают, что в Швеции зафиксированы случаи необычной для человека инфекции.«Это заболевание называют бабезиозом или пироплазмозом», — сообщает исследовательница Анна Омазич (Anna Omazic).Большинство из нас слышали о боррелиозе и энцефалите — это самые распространенные заболевания, переносимые клещами. А вот простейшего паразита бабезию мало кто знает.



Врачи сделали это открытие в результате недавнего исследования, которое показало, что в Сконе (область на юге Швеции — прим. ред.) у многих заболевших боррелиозом в крови есть также антитела к бабезии.



В числе симптомов заболевания — усталость, температура или мышечные боли, но в особо тяжелых случаях в опасности оказывается и жизнь человека, поскольку нарушается работа важных органов, например, селезенки.



Заболевание переносят обычные клещи, но также оно может передаваться и через переливание крови. В США его знают очень хорошо, поэтому доноров крови всегда проверяют на наличие бабезии. В Швеции же эта практика не в ходу.



«Бабезиоз — обычное, но очень серьезное заболевание шведского скота. В Швеции его часто называют „летней болезнью" (sommarsjuka), — рассказала исследовательница Шведского ветеринарного института Анна Омазич. — Болезнь начинается с высокой температуры, апатии, крови в моче, а иногда еще и жидкого стула черного цвета. Если животное не лечить, очень вероятно, что оно погибнет».



Насколько этот паразит распространен за пределами Сконе, пока не ясно.



«В прошлом и в этом году мы собирали клещей к северу от реки Далэльвен, чтобы поверить, какие инфекции они переносят. Результаты анализов получим только осенью. Клещи перемещаются, но мы точно не знаем, влияет ли это на ареал распространения болезней, хотя это и весьма вероятно», — говорит Анна Омазич.



«Им нравится наше шведское лето — нежаркое и влажное. В этом году клещей, вероятно, больше, чем прошлым летом, когда было на удивление жарко и сухо», — добавляет она.



Автор: Оскар Шау (Oscar Schau) для Aftonbladet, Швеция, перевод Бабезии часто обнаруживаются в крови скота и диких животных на юге Швеции. Но недавно пятеро врачей в газете Läkartidningen опубликовали статью, в которой предостерегли, что это заболевание поражает и людей, причем даже чаще, чем считалось ранее.Врачи сделали это открытие в результате недавнего исследования, которое показало, что в Сконе (область на юге Швеции — прим. ред.) у многих заболевших боррелиозом в крови есть также антитела к бабезии.В числе симптомов заболевания — усталость, температура или мышечные боли, но в особо тяжелых случаях в опасности оказывается и жизнь человека, поскольку нарушается работа важных органов, например, селезенки.Заболевание переносят обычные клещи, но также оно может передаваться и через переливание крови. В США его знают очень хорошо, поэтому доноров крови всегда проверяют на наличие бабезии. В Швеции же эта практика не в ходу.«Бабезиоз — обычное, но очень серьезное заболевание шведского скота. В Швеции его часто называют „летней болезнью" (sommarsjuka), — рассказала исследовательница Шведского ветеринарного института Анна Омазич. — Болезнь начинается с высокой температуры, апатии, крови в моче, а иногда еще и жидкого стула черного цвета. Если животное не лечить, очень вероятно, что оно погибнет».Насколько этот паразит распространен за пределами Сконе, пока не ясно.«В прошлом и в этом году мы собирали клещей к северу от реки Далэльвен, чтобы поверить, какие инфекции они переносят. Результаты анализов получим только осенью. Клещи перемещаются, но мы точно не знаем, влияет ли это на ареал распространения болезней, хотя это и весьма вероятно», — говорит Анна Омазич.«Им нравится наше шведское лето — нежаркое и влажное. В этом году клещей, вероятно, больше, чем прошлым летом, когда было на удивление жарко и сухо», — добавляет она.Автор: Оскар Шау (Oscar Schau) для Aftonbladet, Швеция, перевод ИноСМИ Загрузка... inosmi.ru Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: болезни, клещи, опасность — статья прочитана 128 раз Комментарии