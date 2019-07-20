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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В России может появиться черный список приемных родителей, пишут СМИ
В России может появиться федеральный реестр недобросовестных опекунов, которым запретят повторно брать ребенка из детского дома. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на "Парламентскую газету".
В настоящее время выписка из решения суда о лишении или ограничении, а также восстановлении в родительских правах и отмене усыновления направляется судом только в ЗАГС, поэтому между компетентными органами нет механизма обмена сведениями о недобросовестных опекунах.
Если законопроект примут, суд должен будет направлять все необходимые документы в органы опеки и попечительства, затем эту информацию внесут в государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей. Благодаря такой системе, недобросовестный опекун уже не сможет взять ребёнка из другого детского дома, переехав, например, в другой регион.
"Такая база данных поможет предотвратить устройство сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи, которые лишены этого права по закону", — отметила детский омбудсмен Анна Кузнецова.
По словам замглавы Минросвещения Татьяны Синюгиной, появление такого списка "создаст условия для защиты интересов детей и сделает более эффективным обмен информацией между государственными органами".
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РИА Новости
Ключевые слова: дети, нарушения, усыновление
География: Россия
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