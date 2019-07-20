Загрузка... В России может появиться черный список приемных родителей, пишут СМИ 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Владимир Песня



В России может появиться федеральный реестр недобросовестных опекунов, которым запретят повторно брать ребенка из детского дома. Об этом пишет



В настоящее время выписка из решения суда о лишении или ограничении, а также восстановлении в родительских правах и отмене усыновления направляется судом только в ЗАГС, поэтому между компетентными органами нет механизма обмена сведениями о недобросовестных опекунах.



Если законопроект примут, суд должен будет направлять все необходимые документы в органы опеки и попечительства, затем эту информацию внесут в государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей. Благодаря такой системе, недобросовестный опекун уже не сможет взять ребёнка из другого детского дома, переехав, например, в другой регион.



"Такая база данных поможет предотвратить устройство сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи, которые лишены этого права по закону", — отметила детский омбудсмен Анна Кузнецова.



По словам замглавы Минросвещения Татьяны Синюгиной, появление такого списка "создаст условия для защиты интересов детей и сделает более эффективным обмен информацией между государственными органами". В России может появиться федеральный реестр недобросовестных опекунов, которым запретят повторно брать ребенка из детского дома. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на "Парламентскую газету".В настоящее время выписка из решения суда о лишении или ограничении, а также восстановлении в родительских правах и отмене усыновления направляется судом только в ЗАГС, поэтому между компетентными органами нет механизма обмена сведениями о недобросовестных опекунах.Если законопроект примут, суд должен будет направлять все необходимые документы в органы опеки и попечительства, затем эту информацию внесут в государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей. Благодаря такой системе, недобросовестный опекун уже не сможет взять ребёнка из другого детского дома, переехав, например, в другой регион."Такая база данных поможет предотвратить устройство сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи, которые лишены этого права по закону", — отметила детский омбудсмен Анна Кузнецова.По словам замглавы Минросвещения Татьяны Синюгиной, появление такого списка "создаст условия для защиты интересов детей и сделает более эффективным обмен информацией между государственными органами". Загрузка... РИА Новости Категории: общество, здоровье, дом и быт Ключевые слова: дети, нарушения, усыновление География: Россия — статья прочитана 97 раз Комментарии