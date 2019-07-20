Богатые россияне держат за границей $360 млрд 🔊 Воспроизвести



Более 50% частных накоплений в России сосредоточены в руках долларовых миллионеров, а доля сверхбогатых россиян, состояние которых превышает $100 млн, является самой большой в мире по отношению к численности населения страны, отмечено в исследовании Global Wealth от международной консалтинговой компании BCG, сообщает



"Частный капитал в России сосредоточен в основном в руках людей с состоянием более $1 млн, всего на них приходится 55% накоплений. При этом сегмент сверхбогатых (с состоянием более $100 млн) стал самым крупным - 40% накоплений, в то время как в мире он достигает лишь 12%, а в Восточной Европе - 28%", - отмечено в исследовании. Более 50% частных накоплений в России сосредоточены в руках долларовых миллионеров, а доля сверхбогатых россиян, состояние которых превышает $100 млн, является самой большой в мире по отношению к численности населения страны, отмечено в исследовании Global Wealth от международной консалтинговой компании BCG, сообщает Вести.Экономика "Частный капитал в России сосредоточен в основном в руках людей с состоянием более $1 млн, всего на них приходится 55% накоплений. При этом сегмент сверхбогатых (с состоянием более $100 млн) стал самым крупным - 40% накоплений, в то время как в мире он достигает лишь 12%, а в Восточной Европе - 28%", - отмечено в исследовании. На втором месте в России расположился слой россиян с состоянием в размере до $250 тыс. (39%).



Между тем количество долларовых миллионеров в мире увеличилось в 2018 г. на 2,1% до 22,1 млн человек. На их долю приходится 50% всех личных финансовых активов в мире. Наибольшее количество миллионеров проживает в Северной Америке.



Однако в 2018-2023 гг. наиболее быстрый рост количества миллионеров ожидают в Азии (за исключением Японии) - на 10,1%, Африке - на 9,8%, Латинской Америке - на 9,1%. Общее количество миллионеров в мире достигнет к 2023 г. 27,6 млн человек.



Почти 27% сбережений россиян ($360 млрд) хранились в 2018 г. на зарубежных счетах. "За последние пять лет объем средств россиян, хранящихся на зарубежных счетах, практически не менялся в процентном соотношении и составлял в 2018 г. 27,2% (против 26,8% в 2013 г.), при этом ожидается, что к 2023 г. доля иностранных счетов немного сократится (до 26,7%) и окажется чуть ниже уровня 2013 г.", - отмечено в исследовании.



"В целом объем трансграничного капитала рос с той же скоростью, что и объем капитала, на 13% ежегодно, и в 2018 г. достиг отметки $360 млрд", - подчеркивает BCG. Эта доля оказалась выше, чем в среднем в Восточной Европе (17,5%) и мире (4,2%).



Россияне в основном держат свои сбережения в валюте и на депозитах: 62% денег хранят именно в этом виде, тогда как средний мировой показатель составляет 28%.



При этом в рынок акций россияне верят меньше других: 24% против 31% в среднем по миру и 45% в Северной Америке. Доля облигаций в составе капитала составляет лишь 3%. Среднегодовой рост этой доли составил с 2013 г. 33%, но в ближайшие годы рост замедлится до 15%.



"В настоящий момент в российском сегменте частных банковских счетов (private banking) наиболее распространены простые продукты, такие как депозиты или золотые монеты, акции, облигации. Однако банки уже стремятся к тому, чтобы предоставлять комплексный пакет услуг на уровне лучших мировых или швейцарских практик, когда для формирования портфолио отдельного клиента рассматривается вся инвестиционная вселенная возможностей с более сложными продуктами", - отметил управляющий директор и партнер BCG Макс Хаузер.



"Усиление офшорного регулирования для граждан России повлекло за собой еще один тренд: российские банки начинают предлагать интегрированное, взаимосвязанное банковское обслуживание в офшорной зоне и вне ее посредством умных партнерств", - подчеркнул Хаузер. vestifinance.ru Категории: экономика, общество, в мире Ключевые слова: россияне, офшоры, счета, милиардеры — статья прочитана 164 раза Комментарии