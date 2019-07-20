Загрузка... В Эстонии 10-летний мальчик покончил с собой из-за травли сверстников 🔊 Воспроизвести



В Эстонии покончил с собой десятилетний мальчик. Возможно, основной причиной такого поступка стали сложные отношения в школе и во дворе, сообщает



Мальчик совершил самоубийство у себя дома вечером в среду 10 июля. В полиции сообщили, что смерть не была насильственной, но ведется следствие с целью выяснения всех обстоятельств случившегося.



Старшая сестра покончившего с собой мальчика Анна рассказала, что ее брат подвергался травле в школе и во дворе. По ее словам, больше всего доставалось ее брату от мальчика, живущего в соседнем подъезде. Призвать его к порядку не удавалось. Молодежный полицейский провел беседу, но это не помогло. В Эстонии покончил с собой десятилетний мальчик. Возможно, основной причиной такого поступка стали сложные отношения в школе и во дворе, сообщает PRESS.LV со ссылкой на Rus.Postimees.Мальчик совершил самоубийство у себя дома вечером в среду 10 июля. В полиции сообщили, что смерть не была насильственной, но ведется следствие с целью выяснения всех обстоятельств случившегося.Старшая сестра покончившего с собой мальчика Анна рассказала, что ее брат подвергался травле в школе и во дворе. По ее словам, больше всего доставалось ее брату от мальчика, живущего в соседнем подъезде. Призвать его к порядку не удавалось. Молодежный полицейский провел беседу, но это не помогло. Вообще, по словам Анны, родители несколько раз обращались в полицию. Полицейский, с которым они общались, сказал, что не может привлечь к ответственности обидчика, которому нет еще 14 лет. Также Анна обвиняет в бездействии работников школы, которые должны были пресечь травлю.



Старший брат обвиненного мальчика Антон заявил, что у покончившего с собой были сложные отношения со многими сверстниками.



Анна рассказала, что родители неоднократно обращались к психологам, чтобы помочь ее брату.



Пресс-секретарь Идаской префектуры полиции Кристина Костина сообщила, что в конфликте двух мальчиков полиция разбиралась осенью прошлого года.



"С семьей погибшего ребенка полиция столкнулась впервые осенью прошлого года, - рассказала Кристина Костина. - Темой были возможные межличностные недопонимания между потерпевшим и учеником той же школы. Местный молодежный полицейский общался с обеими сторонами (в том числе и с их родителями) и сразу же задействовал социального работника школы.



Когда мы убедились, что это недоразумение не требует вмешательства полиции, с социальным работником все же осталась договоренность, что школа будет по-прежнему держать молодежного полицейского в курсе происходящего. К тому же молодежный полицейский посещает эту школу как минимум раз в неделю".



"В январе этого года между этими двумя ребятами произошло устное недоразумение. Для его разрешения социальный работник, психолог и молодежный полицейский провели беседу с этими ребятами. После этого в полицию не поступало ни одного сигнала о том, что между этими двумя ребятами могли иметь место еще какие-либо разногласия", - добавила пресс-секретарь полиции. Загрузка... press.lv Категории: чп и криминал, технологии, в странах Балтии Ключевые слова: суицид, ребёнок, травля География: Эстония — статья прочитана 85 раз Комментарии