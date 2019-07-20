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Женщину уличили в измене спустя несколько часов после родов
Пользователь Reddit рассказал, как уличил девушку сводного брата в измене через несколько часов после того, как она родила ребенка, сообщает РИА Новости.
Его сводный брат – мулат, а у его возлюбленной афроамериканские и азиатские корни. Автор поста обратил внимание, что у их новорожденного ребенка светлая кожа и каштановые волосы, хотя у обоих родителей они темные. Он сразу же сказал брату, что ребенок не от него. Такое предположение привело в ярость роженицу, которая потребовала от него немедленно покинуть палату.
Однако отец младенца вышел вместе с ним. Он признался, что сам давно подозревает свою девушку в неверности – она скрывает от него содержимое телефона, а знакомые видели ее профиль на сайте знакомств. Заручившись поддержкой сводного брата, мужчина потребовал провести тест ДНК, чем вызвал недовольство своих бабушки и дедушки. Возлюбленная просила его отказаться от этой идеи, но он не согласился. В итоге женщина призналась, что действительно изменяла ему.
Многие юзеры поддержали поступок мужчины. Однако другие пользователи Reddit обвинили автора поста в нетактичности по отношении к женщине, которая только что перенесла роды. Нашлись и те, кто указал на невежество автора, ведь ребенок мог родиться с генетической мутацией.
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РИА Новости
Категории: чп и криминал, здоровье, дом и быт
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