Загрузка... Федор Конюхов планирует три раза обойти вокруг света на яхте-гиганте 🔊 Воспроизвести © Оскар Конюхов/ТАСС



Российский путешественник Федор Конюхов планирует побить девять мировых рекордов во время тройного кругосветного перехода на яхте-гиганте. Об этом он сообщил на встрече с жителями Севастополя, сообщает



"Сейчас я хочу построить большую яхту 76 м длины, чтобы обойти вокруг света и побить девять мировых рекордов. Я хочу три оборота сделать, не заходя в порты", - рассказал Конюхов.



Он уточнил, что все путешествие должно занять меньше 80 дней.



Путешественник добавил, что не меньше любит путешествия по воздуху, в том числе на воздушном шаре и самолете. И также планирует новые проекты. Российский путешественник Федор Конюхов планирует побить девять мировых рекордов во время тройного кругосветного перехода на яхте-гиганте. Об этом он сообщил на встрече с жителями Севастополя, сообщает ТАСС "Сейчас я хочу построить большую яхту 76 м длины, чтобы обойти вокруг света и побить девять мировых рекордов. Я хочу три оборота сделать, не заходя в порты", - рассказал Конюхов.Он уточнил, что все путешествие должно занять меньше 80 дней.Путешественник добавил, что не меньше любит путешествия по воздуху, в том числе на воздушном шаре и самолете. И также планирует новые проекты. Экспедиция к затонувшему броненосцу



Федор Конюхов также намерен принять участие в экспедиции к месту крушения броненосца "Петропавловск" в Желтом море, который взорвался в ходе русско-японской войны в 1904 году.



"Китайцы говорят, что погружались, и говорят, что видели останки. Сейчас мы хотим все-таки достать останки", - сказал Конюхов и отметил, что именно на этом корабле погибли адмирал Степан Макаров и знаменитый художник Василий Верещагин.



Путешественник не уточнил, на какое время назначена экспедиция.



Он добавил, что также планирует принять участие в проходящей в Севастополе экспедиции к месту крушения линкора "Новороссийск". Ранее сообщалось, что Конюхову придется погрузиться на глубину до 17 метров на дно Севастопольской бухты.



С началом русско-японской войны адмирал Макаров, находившийся в Кронштадте, был назначен командующим Тихоокеанской эскадрой. С его прибытием в Порт-Артур (ныне город Далянь, КНР) флот стал предпринимать активные действия против кораблей неприятеля. Во время одного из таких сражений 31 марта 1904 года, придя на помощь отряду миноносцев, броненосец "Петропавловск", на котором держал свой вымпел адмирал Макаров, подорвался на японских минах. На этом же корабле погиб российский художник Верещагин.



Об экспедициях Федора Конюхова



К настоящему моменту Конюхов уже совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику и стал первым россиянином, побывавшим на семи высочайших вершинах шести частей света, а также на Южном и Северном полюсах. В 2007 году Конюхов уже огибал Южное полушарие на парусной яхте "Алые паруса" через Атлантический, Индийский и Тихий океаны. В мае 2019 года он завершил одиночное плавание на весельной лодке через южную часть Тихого океана, которое стало первым этапом его кругосветной экспедиции. Загрузка... ТАСС Категории: общество, образование Ключевые слова: шторм, плавание, Конюхов, лодка, путешественники География: Россия — статья прочитана 149 раз Комментарии