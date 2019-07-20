В Шербуре показали новейшую французскую подлодку «Барракуда» 🔊 Воспроизвести Президент Макрон на церемонии в Шербуре 12 июля 2019 RFI / Ksenia GULIA



Первая из шести французских атомных подлодок нового поколения «Барракуда» покинула строительный зал в Шербуре, где ее собирали более десяти лет. «Барракуда» — один из крупнейших проектов в сфере обороны, сообщает



Подлодки на десятилетия Первая из шести французских атомных подлодок нового поколения «Барракуда» покинула строительный зал в Шербуре, где ее собирали более десяти лет. «Барракуда» — один из крупнейших проектов в сфере обороны, сообщает RFI . Не зря в церемонии 12 июля приняли участие президент Эмманюэль Макрон и министр обороны Флоранс Парли. Примечательно, что сама церемония состоялась за два дня до национального праздника — Дня взятия Бастилии.



Шесть «Рюби» бороздят море в составе французсих ВМС еще со времен холодной войны, с начала 1980-х. Правительство решило отправить их на пенсию и постепенно, до 2030 года, заменить «Барракудами».



Проект «Барракуда» стартовал еще в 1998 году. Изначально программа оценивалась в 7,9 млрд евро. Но затраты в итоге перевалили за девять миллиардов. Из-за технических сложностей проект еще и задержался на три года.



Первую из шести «Барракуд» окрестили «Сюффрен» — в честь легендарного французского адмирала Сюффрена. Подлодку строили более десяти лет на верфи в Шербуре. На воду ее спустят в конце июля. А в состав флота ее должны ввести летом 2020 года, хотя точных дат официальные лица не называют.



Эмманюэль Макрон напомнил о технологической сложности этого проекта: «Нет промышленного объекта более сложного для разработки и постройки, чем атомная подлодка. Особенно когда речь идет о первой подлодке в серии. Здесь нужно мастерство, смирение, точность. И цифры это подтверждают. Десять лет изучения и разработки, 12 лет строительства, восемь миллионов часов работы, десять тысяч задействованных человек, 400 различных профессий, 750 тысяч деталей, 160 километров проводов. Все это — „Сюффрен“».



Подводная лодка «Сюффрен», Шербур, 5 июля 2019 REUTERS/Benoit Tessier



Президент также приветствовал работников Naval Group, собравшихся в ангаре, где собиралась первая «Барракуда». «Вы строите здесь нашу независимость, наш суверенитет, нашу свободу», — поблагодарил их Макрон.



«Барракуды» будут служить десятилетиями, минимум до 2060 года, отмечает их конструктор Naval Group — французская оборонная компания с государственным участием.



Технологический рывок



Строительство «Сюффрена» завершилось в момент, когда в мире выросло число подлодок — на 6% за последние пять лет. Сегодня их более 450. Гендиректор Naval Group Эрве Гюйу называет «Сюффрен» технологическим прорывом, благодаря которому Франция остается в престижном клубе стран-обладательниц высокотехнологичных многоцелевых АПЛ.



«Это признание нашего исключительного и исторического мастерства, — отметил Эрве Гюйу. — Исторического — потому что здесь, в Шербуре, построили 107 подводных лодок с 1898 года. 16 из них — атомные. „Сюффрен“ — 17-я. Исключительное — потому что атомные подлодки — самые сложные объекты из когда-либо построенных человеком. Поэтому только четыре страны в мире умеют их самостоятельно разрабатывать и собирать».



«Барракуды» — многоцелевые атомные подлодки (Sous-marins nucléaires d’attaque, SNA, согласно французской терминологии). Они не имеют ядерных ракет, но передвигаются в море благодаря ядерной силовой установке.



«Сюффрен» будет выполнять классические для своих собратьев задачи, рассказывает начальник генштаба ВМС, адмирал Кристоф Празюк. Будет обеспечивать безопасность своим «старшим братьям» — ядерным ракетоносцам «Триумфан», сопровождать флагман французских ВМС — авианосец «Шарль де Голль». И еще выслеживать подлодки противника и собирать разведданные.



Без шума и без перископа



Но у «Сюффрена» сразу несколько технологических преимуществ. Во-первых, это первая французская подлодка, способная запускать крылатые ракеты дальностью в тысячу километров по целям на земле. «Сюффрен» может перевозить вдвое больше вооружений, чем предшественницы (крылатые ракеты MdCN, новейшие тяжелые торпеды F21, противокорабельные ракеты SM 39).



Во-вторых, подлодка оснащена съемной док-камерой (Dry Deck Shelter), через которую боевые пловцы могут покинуть «Сюффрен» на мини-субмарине. Такую технологию до сих пор использовали только американцы и британцы.



В-третьих, это одна из самых бесшумных в мире подлодок, что критически важно для ее безопасности. «Сюффрен» сложно «засечь» в море. Как рассказывают специалисты, его акустический след равен шуму от стаи креветок.



Рабочие Naval Group у подлодки «Сюффрен», 5 июля 2019 REUTERS/Benoit Tessier



Примечательно, что у «Сюффрена» нет и перископа — классического оптического прибора на подлодках, который добавляет им уязвимости. Его заменили высокотехнологичными камерами на мачте, способными «видеть» как днем, так и ночью.



99-метровый «Сюффрен» меньше и маневреннее своих иностранных сородичей (например, 119-метровой российской АПЛ «Северодвинск»). В составе экипажа будут 65 человек, в том числе женщины. Ко всему прочему автономность плавания «Сюффрена» благодаря современному оборудованию и удобствам составляет 70 дней (у подлодок «Рюби» — 45 дней).



Франция уже договорилась с Австралией на экспорт 12 подлодок по программе «Барракуда», но с дизельно-электрическим двигателем (без ядерного реактора). Naval Group рассчитывает экспортировать «Барракуды» и в другие страны, в частности, в Голландию, указывая на их «привлекательную» по сравнению с конкурентами стоимость. Появление нового поколения французских атомных подлодок — событие исключительной редкости и значимости. Эмманюэль Макрон напомнил, что строительство «Барракуды» завершилось 120 лет спустя после появления первой французской подлодки и 40 лет спустя после появления ее прямого предшественника — АПЛ класса «Рюби».Шесть «Рюби» бороздят море в составе французсих ВМС еще со времен холодной войны, с начала 1980-х. Правительство решило отправить их на пенсию и постепенно, до 2030 года, заменить «Барракудами».Проект «Барракуда» стартовал еще в 1998 году. Изначально программа оценивалась в 7,9 млрд евро. Но затраты в итоге перевалили за девять миллиардов. Из-за технических сложностей проект еще и задержался на три года.Первую из шести «Барракуд» окрестили «Сюффрен» — в честь легендарного французского адмирала Сюффрена. Подлодку строили более десяти лет на верфи в Шербуре. На воду ее спустят в конце июля. А в состав флота ее должны ввести летом 2020 года, хотя точных дат официальные лица не называют.Эмманюэль Макрон напомнил о технологической сложности этого проекта: «Нет промышленного объекта более сложного для разработки и постройки, чем атомная подлодка. Особенно когда речь идет о первой подлодке в серии. Здесь нужно мастерство, смирение, точность. И цифры это подтверждают. Десять лет изучения и разработки, 12 лет строительства, восемь миллионов часов работы, десять тысяч задействованных человек, 400 различных профессий, 750 тысяч деталей, 160 километров проводов. Все это — „Сюффрен“».Президент также приветствовал работников Naval Group, собравшихся в ангаре, где собиралась первая «Барракуда». «Вы строите здесь нашу независимость, наш суверенитет, нашу свободу», — поблагодарил их Макрон.«Барракуды» будут служить десятилетиями, минимум до 2060 года, отмечает их конструктор Naval Group — французская оборонная компания с государственным участием.Строительство «Сюффрена» завершилось в момент, когда в мире выросло число подлодок — на 6% за последние пять лет. Сегодня их более 450. Гендиректор Naval Group Эрве Гюйу называет «Сюффрен» технологическим прорывом, благодаря которому Франция остается в престижном клубе стран-обладательниц высокотехнологичных многоцелевых АПЛ.«Это признание нашего исключительного и исторического мастерства, — отметил Эрве Гюйу. — Исторического — потому что здесь, в Шербуре, построили 107 подводных лодок с 1898 года. 16 из них — атомные. „Сюффрен“ — 17-я. Исключительное — потому что атомные подлодки — самые сложные объекты из когда-либо построенных человеком. Поэтому только четыре страны в мире умеют их самостоятельно разрабатывать и собирать».«Барракуды» — многоцелевые атомные подлодки (Sous-marins nucléaires d’attaque, SNA, согласно французской терминологии). Они не имеют ядерных ракет, но передвигаются в море благодаря ядерной силовой установке.«Сюффрен» будет выполнять классические для своих собратьев задачи, рассказывает начальник генштаба ВМС, адмирал Кристоф Празюк. Будет обеспечивать безопасность своим «старшим братьям» — ядерным ракетоносцам «Триумфан», сопровождать флагман французских ВМС — авианосец «Шарль де Голль». И еще выслеживать подлодки противника и собирать разведданные.Но у «Сюффрена» сразу несколько технологических преимуществ. Во-первых, это первая французская подлодка, способная запускать крылатые ракеты дальностью в тысячу километров по целям на земле. «Сюффрен» может перевозить вдвое больше вооружений, чем предшественницы (крылатые ракеты MdCN, новейшие тяжелые торпеды F21, противокорабельные ракеты SM 39).Во-вторых, подлодка оснащена съемной док-камерой (Dry Deck Shelter), через которую боевые пловцы могут покинуть «Сюффрен» на мини-субмарине. Такую технологию до сих пор использовали только американцы и британцы.В-третьих, это одна из самых бесшумных в мире подлодок, что критически важно для ее безопасности. «Сюффрен» сложно «засечь» в море. Как рассказывают специалисты, его акустический след равен шуму от стаи креветок.Примечательно, что у «Сюффрена» нет и перископа — классического оптического прибора на подлодках, который добавляет им уязвимости. Его заменили высокотехнологичными камерами на мачте, способными «видеть» как днем, так и ночью.99-метровый «Сюффрен» меньше и маневреннее своих иностранных сородичей (например, 119-метровой российской АПЛ «Северодвинск»). В составе экипажа будут 65 человек, в том числе женщины. Ко всему прочему автономность плавания «Сюффрена» благодаря современному оборудованию и удобствам составляет 70 дней (у подлодок «Рюби» — 45 дней).Франция уже договорилась с Австралией на экспорт 12 подлодок по программе «Барракуда», но с дизельно-электрическим двигателем (без ядерного реактора). Naval Group рассчитывает экспортировать «Барракуды» и в другие страны, в частности, в Голландию, указывая на их «привлекательную» по сравнению с конкурентами стоимость. ru.rfi.fr Категории: политика, технологии, в Европе Ключевые слова: Франция, подлодка, Макрон — статья прочитана 154 раза Комментарии