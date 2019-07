The National Interest США : Европа застряла между США и Россией 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Илья Питалев



Смятение и переполох в США последних нескольких лет заставили европейцев усомниться в лидерстве Америки. В Европе все прекрасно понимают, почему США так активно противодействуют «Северному потоку — 2»: в Вашингтоне хотят продемонстрировать ненадежность Москвы как поставщика, поднять цену и обеспечить американским газодобывающим компаниям долю на европейском рынке.



Между тем российско-американские отношения все еще находятся в состоянии кризиса. Многим экспертам по внешней политике не понравилось то, что президент США Дональд Трамп, по всей видимости, решил пошутить по поводу предполагаемого вмешательства в выборы в разговоре с президентом России Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» в Осаке. Но, шутки в сторону, реальность заключается в том, что эти важнейшие отношения продолжают ухудшаться и в перспективе могут кануть в бездну.



Несмотря на то, что американский президент предположительно придерживается пророссийской позиции, США и Россия наблюдают опасную эскалацию военных конфликтов на Украине и в Сирии, увеличение численности военного контингента США в Восточной Европе, масштабные военные учения НАТО у российских границ, не говоря уже о практически полном провале ключевых инициатив по контролю над вооружениями и об опасном политическом кризисе вокруг будущего Венесуэлы.



Возможно, эти тенденции не должны удивлять, учитывая то, что целое поколение представителей американской внешнеполитической элиты выросло на сериале «Американцы». Европейские друзья наслаждались не менее захватывающим сериалом «Оккупированные» — норвежским сериалом, в котором русские захватывают эту страну. Кому нужна правда и рациональность, если нам все могут разъяснить геополитически ангажированные «артисты» Голливуда или их норвежские коллеги? Неважно, что Мария Бутина никогда не была в той же лиге, что и притягательная Керри Расселл (Kerri Russell). Однако давайте вернемся к реальности и коротко рассмотрим важную тему газопровода «Северный поток», который объединит Россию и Германию и покажет, куда может завести бесконечная истерия вокруг России.



В статье, опубликованной в конце июня в российской деловой газете «Коммерсант», говорится, что Конгресс, возможно, близок к тому, чтобы принять «Акт о защите энергетической безопасности Европы» (Protecting Europe's Energy Security Act of 2019). В этой статье говорится, что «фактически законопроект направлен против проектов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток"». С заметным облегчением авторы статьи отмечают, что этот закон вряд ли «прямо повлияет на строительство газопровода», проходящего по дну Балтийского моря, и что прокладка этой ветки, по некоторым данным, будет завершена уже в ноябре 2019 года. В статье также отмечается, что процесс прокладки «Турецкого потока» через Черное море уже идет и что упомянутый выше американский закон этому не помешает.



Судьба трубопровода, проходящего через Балтийское море, очевидно, во многом зависит от швейцарской фирмы «Оллсиз» (Allseas). В статье газеты «Коммерсант» говорится, что у этой швейцарской компании нет крупных проектов в США. Авторы статьи, опубликованной в «Независимой газете», с этим согласны, отмечая, что Allseas — это «семейный бизнес» и что «заказы Газпрома для нее очень важны». В этой статье говорится, что проложено уже около 60% подводной части «Северного потока — 2», а в настоящее время укладка ведется в водах Финляндии.



Цитируя слова эксперта Игоря Юшкова, ведущего аналитика Финансового университета при правительстве России, авторы статьи отмечают, что Россия сталкивается с определенными рисками, потому что у Газпрома нет собственных материально-технических средств для того, чтобы самостоятельно проложить этот трубопровод. Сообщается, что единственное подходящее для того судно — «Академик Черский» — в настоящее время стоит на якоре без движения в далеком тихоокеанском порту Находки. Однако, по прогнозам Юшкова, строительство газопровода все равно будет завершено. Он считает, что «в Европе все прекрасно понимают, почему США так активно противодействуют «Северному потоку — 2». Он обвиняет Вашингтон в стремлении продемонстрировать ненадежность Москвы как поставщика, поднять цену и обеспечить американским газодобывающим компаниям долю на европейском рынке.



Обе основные американские партии демонстрируют негативное отношение к российским газопроводам, однако Берлин решительно не готов прислушиваться к соображениям Вашингтона. Смятение и переполох последних нескольких лет заставили немецкую внешнеполитическую элиту усомниться в лидерстве Америки. К примеру, в феврале 2019 года берлинский Институт по международным делам и вопросам безопасности (Institute for International and Security Affairs), крупнейший аналитический институт в Европе, опубликовал аналитическую статью, где говорится, что попытки Америки ограничить импорт российского газа в Европу «направлены исключительно на немецкое федеральное правительство, которое президент Трамп назвал "заложником России"». В самом первом предложении этой статьи ее авторы честно пишут: «Более широкое применение экономических инструментов воздействия в политике Америки в отношении России негативно сказывается на европейских и германских интересах».



Этот анализ основан в первую очередь на расчетах цен, однако его авторы выступают против попыток Америки ограничить европейскую автономию, отмечая, что воздействие новых американских санкций против России «на компании Евросоюза… серьезно». Разумеется, в этой статье не были упомянуты крайне важные геополитические аспекты, которые в действительности способствуют укреплению партнерства Германии и России. Разве эти два титана не вели самую кровавую битву самой кровавой кампании в рамках самой кровавой войны в истории человечества? И после почти трех десятилетий ожесточенного соперничества за Восточную Европу разве не пришло время сконцентрироваться на мире, партнерстве и процветании?



Вместо того чтобы всячески пытаться разобщить Россию и Европу, американцам стоит поддерживать укрепление взаимной зависимости и инклюзивной архитектуры европейской безопасности, в которой у Москвы будет свое место. И это абсолютно реалистичная перспектива, о чем свидетельствуют недавние сообщения о восстановлении за Россией права голоса в Совете Европы. Более того, положительные изменения в деликатном украинском вопросе могут способствовать процессу примирения. В начале 2019 года Россия дала согласие на то, чтобы немецкие и французские эксперты вели наблюдение за ситуацией в Керченском проливе, и это, несомненно, является шагом в правильном направлении.



Тем не менее множество оппортунистов по обе стороны Атлантики продолжают разжигать враждебность в отношении России. Страшно подумать, сколько компаний, специализирующихся на вопросах обеспечения кибербезопасности, разорятся, если отношения России с Западом существенно улучшатся. Многим вашингтонским аналитическим центрам придется попрощаться с легионами молодых экспертов в области «гибридной войны».



Один из надежных способов заставить прессу с новой силой заговорить о российской угрозе — вновь поднять тему крушения пассажирского самолета Малайзийских авиалиний, который был сбит над Украиной в июле 2014 года. Та трагедия, которую вполне можно было предотвратить, унесла жизни 283 человек. Однако журналисты, очевидно, никогда не задавались вопросом о том, почему гражданскому пассажирскому самолету разрешили лететь над зоной активных военных действий, где еще до этой трагедии было сбито немало самолетов. Разумеется, в этом случае вина ляжет на руководство авиакомпании и авиадиспетчеров, которые спланировали маршрут полета, не говоря уже об авиационной администрации в Европе.



Любой военный аналитик хорошо понимает, что «туман войны» всегда очень густой, а гражданские войны особенно жестоки. Осознавая эту фундаментальную реальность, Европа, Россия и США должны объединиться, чтобы залечить раны последних пяти лет, и перестать перекладывать друг на друга вину за происходящее. Владимир Зеленский, очевидно, пренебрег мнениями «экспертов» и одержал победу на выборах с огромным преимуществом на платформе мира и компромисса. Если и когда такая мирная инициатива действительно материализуется, ее необходимо будет поддержать всеми силами. Народы Восточной Европы и Украины в частности нуждаются в восстановлении и примирении, а не в дальнейшей эскалации и неэффективном экономическом «разъединении».



Автор: Лайл Голдстайн (Lyle J. Goldstein) для The National Interest, США, перевод 