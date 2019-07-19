Загрузка... ЕСПЧ обязал Грецию выплатить 48 тыс. евро россиянкам за принуждение к проституции 🔊 Воспроизвести



Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил трем гражданкам России компенсацию в общей сложности 48 тыс. евро за принуждение к занятию проституцией в Греции, говорится в судебном коммюнике, сообщает



Истцами по жалобе №40311/10 являются три гражданки России 1978, 1979 и 1981 годов рождения. В 2003 году они прибыли Грецию на основании виз, выданных греческим консульством в Москве.



Истцы настаивали, что они стали жертвами торговли людьми, и в Греции их принудили к занятию проституцией. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил трем гражданкам России компенсацию в общей сложности 48 тыс. евро за принуждение к занятию проституцией в Греции, говорится в судебном коммюнике, сообщает Русские Афины со ссылкой на Интерфакс.Истцами по жалобе №40311/10 являются три гражданки России 1978, 1979 и 1981 годов рождения. В 2003 году они прибыли Грецию на основании виз, выданных греческим консульством в Москве.Истцы настаивали, что они стали жертвами торговли людьми, и в Греции их принудили к занятию проституцией. Одна из трех женщин в сентябре 2003 года была задержана греческой полицией за занятие проституцией. В октябре того же года расследование было инициировано в отношении всех трех женщин, прибывших в Грецию из России. В июне 2011 года апелляционный суд города Салоники приговорил двух женщин к пяти годам и 10 месяцам лишения свободы за преступный сговор. Третья женщина была оправдана.



Позднее две россиянки пожаловались в полицию Греции на тех людей, которые, по их мнению, были причастны к торговле людьми. В отношении этих лиц было начато уголовное расследование. В марте 2010 года двое подозреваемых были приговорены уголовным судом Афин к тюремному заключению, а еще двое подозреваемых были оправданы.



Кроме того, женщины направили жалобу против сотрудников греческого консульства в Москве, а также против нескольких транспортных компаний, которые, вероятно, участвовали в торговле людьми. Против них было возбуждено уголовное дело, однако оно были прекращено в 2016 году из-за недостаточных доказательств.



Судьи ЕСПЧ пришли к выводу, что власти Греции нарушили статью 4 Европейской конвенции о защите прав человека (Запрещение рабства и принудительного труда), а также не предприняли достаточных усилий для того, чтобы привлечь к ответственности виновных в торговле людьми.



В соответствии с решением суда, Греция обязана выплатить компенсацию морального вреда в размере 15 тыс. евро каждому из трех истцов, а также 3 тыс. евро для покрытия судебных издержек. Загрузка... rua.gr Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Греция, ЕСПЧ, проституция, россиянки — статья прочитана 150 раз Комментарии